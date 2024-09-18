https://crimea.ria.ru/20240918/kak-idet-remont-protivoobvalnoy-galerei-na-trasse-sevastopol---yalta--1140432710.html

Как идет ремонт противообвальной галереи на трассе Севастополь - Ялта

Как идет ремонт противообвальной галереи на трассе Севастополь - Ялта - РИА Новости Крым, 18.09.2024

Как идет ремонт противообвальной галереи на трассе Севастополь - Ялта

Ремонт противообвальной галереи на трассе Севастополь - Ялта в районе поселка Ласпи планируют завершить к 1 ноября. Об этом сообщил губернатор Севастополя... РИА Новости Крым, 18.09.2024

2024-09-18T12:35

2024-09-18T12:35

2024-09-18T12:58

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севастополь

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ремонт и строительство дорог в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Ремонт противообвальной галереи на трассе Севастополь - Ялта в районе поселка Ласпи планируют завершить к 1 ноября. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.По его словам, на сегодняшний день уже укрепили опоры с внешней стороны. Всего в галерее 26 колонн, каждую из которых откапывают до основания, зачищают, усиливают и проводят дополнительную гидроизоляцию конструкций. Он уточнил, что асфальт будут укладывать после того, как закончит работу тяжелая техника. Работы на объекте ведутся круглосуточно, в них задействованы 30 рабочих и 10 единиц техники."Ремонтные работы планируем закончить к 1 ноября", - сообщил губернатор.Противообвальная галерея была простроена в 1972 году. В последний раз ее ремонтировали 25 лет назад. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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