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Как идет ремонт противообвальной галереи на трассе Севастополь - Ялта - РИА Новости Крым, 18.09.2024
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Как идет ремонт противообвальной галереи на трассе Севастополь - Ялта
Как идет ремонт противообвальной галереи на трассе Севастополь - Ялта - РИА Новости Крым, 18.09.2024
Как идет ремонт противообвальной галереи на трассе Севастополь - Ялта
Ремонт противообвальной галереи на трассе Севастополь - Ялта в районе поселка Ласпи планируют завершить к 1 ноября. Об этом сообщил губернатор Севастополя... РИА Новости Крым, 18.09.2024
2024-09-18T12:35
2024-09-18T12:58
ситуация на дорогах крыма
севастополь
новости крыма
михаил развожаев
крым
ласпи
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ремонт и строительство дорог в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Ремонт противообвальной галереи на трассе Севастополь - Ялта в районе поселка Ласпи планируют завершить к 1 ноября. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.По его словам, на сегодняшний день уже укрепили опоры с внешней стороны. Всего в галерее 26 колонн, каждую из которых откапывают до основания, зачищают, усиливают и проводят дополнительную гидроизоляцию конструкций. Он уточнил, что асфальт будут укладывать после того, как закончит работу тяжелая техника. Работы на объекте ведутся круглосуточно, в них задействованы 30 рабочих и 10 единиц техники."Ремонтные работы планируем закончить к 1 ноября", - сообщил губернатор.Противообвальная галерея была простроена в 1972 году. В последний раз ее ремонтировали 25 лет назад. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, новости крыма, михаил развожаев, крым, ласпи, ремонт дорог, ремонт и строительство дорог в крыму
Как идет ремонт противообвальной галереи на трассе Севастополь - Ялта

Ремонт противообвальной галереи на трассе Севастополь - Ялта планируют завершить к ноябрю

12:35 18.09.2024 (обновлено: 12:58 18.09.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Ремонт противообвальной галереи на трассе Севастополь - Ялта в районе поселка Ласпи планируют завершить к 1 ноября. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
По его словам, на сегодняшний день уже укрепили опоры с внешней стороны. Всего в галерее 26 колонн, каждую из которых откапывают до основания, зачищают, усиливают и проводят дополнительную гидроизоляцию конструкций.
"Кровля галереи сильно протекала. Сейчас там заливают выравнивающий слой бетона, укладывают мастику и два слоя гидроизоляционного материала, а после еще насыпают щебень, который смягчает падение камней со склона", - написал Развожаве в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что асфальт будут укладывать после того, как закончит работу тяжелая техника. Работы на объекте ведутся круглосуточно, в них задействованы 30 рабочих и 10 единиц техники.
"Ремонтные работы планируем закончить к 1 ноября", - сообщил губернатор.
Противообвальная галерея была простроена в 1972 году. В последний раз ее ремонтировали 25 лет назад.
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