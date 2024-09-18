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Потери растут с каждым днем: за сутки ВСУ лишились 2060 боевиков

Потери растут с каждым днем: за сутки ВСУ лишились 2060 боевиков - РИА Новости Крым, 18.09.2024

Потери растут с каждым днем: за сутки ВСУ лишились 2060 боевиков

За сутки в зоне специальной военной операции армия России отразила 17 контратак ВСУ, потери украинских боевиков составили 2060 человек, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.09.2024

2024-09-18T14:03

2024-09-18T14:03

2024-09-18T14:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. За сутки в зоне специальной военной операции армия России отразила 17 контратак ВСУ, потери украинских боевиков составили 2060 человек, сообщает Минобороны РФ.Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 170 военнослужащих и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Глушковка Харьковской области, Жовтневое ЛНР, а также Серебрянского лесничества. Отражены четыре контратаки. Потери противника составили до 610 военнослужащих, боевая бронированная машина "Казак", бронетранспортер М113 производства США, девять автомобилей, гаубица М198 производства США, три САУ "Гвоздика", орудие L-119 производства Великобритании и четыре станции РЭБ "Анклав-Н". Уничтожены четыре полевых склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Калинина, Часов Яр, Миньковка, Григоровка, Северск, Дылеевка, Предтечино и Елизаветовка ДНР. Отражены две контратаки. Противник потерял до 640 военнослужащих, восемь автомобилей, гаубицу М777 производства США, гаубицу FH-70 производства Великобритании, орудие М119 производства США и станцию РЭБ.Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Щербиновка, Красноармейск, Петровка, Миролюбовка, Розовка, Курдюмовка, Курахово, Селидово и Димитров ДНР. Отражены 10 контратак. Потери противника составили свыше 500 военнослужащих, боевая машина пехоты Marder производства ФРГ, две боевые бронированные машины "Казак", два пикапа, две гаубицы Д-30 и противотанковая пушка "Рапира".Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Доброволье, Шахтерское и Золотая Нива ДНР. Отражена одна контратака. Противник потерял свыше 100 военнослужащих, боевую машину пехоты и пять автомобилей.Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Белогорье, Малая Токмачка Запорожской области, Токаревка, Камышаны и Львово Херсонской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, три автомобиля. Уничтожен склад боеприпасов.Также оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией Вооруженные силы России нанесли удары по инфраструктуре аэродрома и объектам энергетики на Украине.Сутками ранее потери украинских боевиков составили 1960 человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска поразили объекты энергетики предприятий ВПК УкраиныРоссийские военные сбили три истребителя ВСУ за суткиНа Украине "прилетело" по военному аэродрому и складам БПЛА

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

харьковская область

запорожская область

херсонская область

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