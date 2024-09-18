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Потери растут с каждым днем: за сутки ВСУ лишились 2060 боевиков - РИА Новости Крым, 18.09.2024
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Потери растут с каждым днем: за сутки ВСУ лишились 2060 боевиков
Потери растут с каждым днем: за сутки ВСУ лишились 2060 боевиков - РИА Новости Крым, 18.09.2024
Потери растут с каждым днем: за сутки ВСУ лишились 2060 боевиков
За сутки в зоне специальной военной операции армия России отразила 17 контратак ВСУ, потери украинских боевиков составили 2060 человек, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.09.2024
2024-09-18T14:03
2024-09-18T14:03
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
луганская народная республика (лнр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. За сутки в зоне специальной военной операции армия России отразила 17 контратак ВСУ, потери украинских боевиков составили 2060 человек, сообщает Минобороны РФ.Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 170 военнослужащих и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Глушковка Харьковской области, Жовтневое ЛНР, а также Серебрянского лесничества. Отражены четыре контратаки. Потери противника составили до 610 военнослужащих, боевая бронированная машина "Казак", бронетранспортер М113 производства США, девять автомобилей, гаубица М198 производства США, три САУ "Гвоздика", орудие L-119 производства Великобритании и четыре станции РЭБ "Анклав-Н". Уничтожены четыре полевых склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Калинина, Часов Яр, Миньковка, Григоровка, Северск, Дылеевка, Предтечино и Елизаветовка ДНР. Отражены две контратаки. Противник потерял до 640 военнослужащих, восемь автомобилей, гаубицу М777 производства США, гаубицу FH-70 производства Великобритании, орудие М119 производства США и станцию РЭБ.Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Щербиновка, Красноармейск, Петровка, Миролюбовка, Розовка, Курдюмовка, Курахово, Селидово и Димитров ДНР. Отражены 10 контратак. Потери противника составили свыше 500 военнослужащих, боевая машина пехоты Marder производства ФРГ, две боевые бронированные машины "Казак", два пикапа, две гаубицы Д-30 и противотанковая пушка "Рапира".Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Доброволье, Шахтерское и Золотая Нива ДНР. Отражена одна контратака. Противник потерял свыше 100 военнослужащих, боевую машину пехоты и пять автомобилей.Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Белогорье, Малая Токмачка Запорожской области, Токаревка, Камышаны и Львово Херсонской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, три автомобиля. Уничтожен склад боеприпасов.Также оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией Вооруженные силы России нанесли удары по инфраструктуре аэродрома и объектам энергетики на Украине.Сутками ранее потери украинских боевиков составили 1960 человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска поразили объекты энергетики предприятий ВПК УкраиныРоссийские военные сбили три истребителя ВСУ за суткиНа Украине "прилетело" по военному аэродрому и складам БПЛА
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), харьковская область, запорожская область, херсонская область, инфографика
Потери растут с каждым днем: за сутки ВСУ лишились 2060 боевиков

За стуки в зоне специальной военной операции ВСУ потеряли 2060 боевиков

14:03 18.09.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. За сутки в зоне специальной военной операции армия России отразила 17 контратак ВСУ, потери украинских боевиков составили 2060 человек, сообщает Минобороны РФ.
Сводка Минобороны РФ за 18 сентября 2024Сводка Минобороны РФ за 18 сентября 2024
Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 170 военнослужащих и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Глушковка Харьковской области, Жовтневое ЛНР, а также Серебрянского лесничества. Отражены четыре контратаки.
Потери противника составили до 610 военнослужащих, боевая бронированная машина "Казак", бронетранспортер М113 производства США, девять автомобилей, гаубица М198 производства США, три САУ "Гвоздика", орудие L-119 производства Великобритании и четыре станции РЭБ "Анклав-Н". Уничтожены четыре полевых склада боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Калинина, Часов Яр, Миньковка, Григоровка, Северск, Дылеевка, Предтечино и Елизаветовка ДНР. Отражены две контратаки. Противник потерял до 640 военнослужащих, восемь автомобилей, гаубицу М777 производства США, гаубицу FH-70 производства Великобритании, орудие М119 производства США и станцию РЭБ.
Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Щербиновка, Красноармейск, Петровка, Миролюбовка, Розовка, Курдюмовка, Курахово, Селидово и Димитров ДНР. Отражены 10 контратак. Потери противника составили свыше 500 военнослужащих, боевая машина пехоты Marder производства ФРГ, две боевые бронированные машины "Казак", два пикапа, две гаубицы Д-30 и противотанковая пушка "Рапира".
Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Доброволье, Шахтерское и Золотая Нива ДНР. Отражена одна контратака. Противник потерял свыше 100 военнослужащих, боевую машину пехоты и пять автомобилей.
Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Белогорье, Малая Токмачка Запорожской области, Токаревка, Камышаны и Львово Херсонской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, три автомобиля. Уничтожен склад боеприпасов.
Также оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией Вооруженные силы России нанесли удары по инфраструктуре аэродрома и объектам энергетики на Украине.
Сутками ранее потери украинских боевиков составили 1960 человек.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУЛуганская Народная Республика (ЛНР)Донецкая Народная Республика (ДНР)Харьковская областьЗапорожская областьХерсонская область
 
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