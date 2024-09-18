https://crimea.ria.ru/20240918/industrialnyy-park-feodosiya---kogda-v-perimetr-zaydut-proizvodstva-1140434104.html
Индустриальный парк "Феодосия" - когда в периметр зайдут производства
Индустриальный парк "Феодосия" - когда в периметр зайдут производства - РИА Новости Крым, 18.09.2024
Индустриальный парк "Феодосия" - когда в периметр зайдут производства
Строительная готовность феодосийского индустриального парка ежесуточной мощностью 300 тысяч кубометров достигла 95%. Как сообщил журналистам представитель... РИА Новости Крым, 18.09.2024
2024-09-18T13:47
2024-09-18T13:47
2024-09-18T13:47
индустриальный парк в феодосии
феодосия
новости крыма
крым
экономика крыма
инвестиции
реализация фцп в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/12/1140430312_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_703b54481915e68c92c016998c22b829.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Строительная готовность феодосийского индустриального парка ежесуточной мощностью 300 тысяч кубометров достигла 95%. Как сообщил журналистам представитель компании-заказчика ГКУ "Инвестстрой РК" Эдуард Колмыков, завершить работы полностью планируется уже этой осенью."На сегодняшний день на объекте заканчиваются строительно-монтажные работы, ведется асфальтирование последнего километра дорог из 7,5 км. Заканчивается устройство одного из канализационных резервуаров объемом пять тысяч квадратных метров, второй уже испытывается. Еще пять резервуаров объемом в тысячу кубометров уже испытали, ведется обратная засыпка. Строительная готовность достигла 95%", - говорит Колмыков.На строительство парка было выделено 1 974,69 млн рублей. Сейчас на объекте работают 117 человек и 29 единиц техники. На участке площадью в 122 гектара в селе Насыпное уже стоит двухэтажный административно-бытовой комплекс площадью около 600 "квадратов" со служебными, техническими, санитарно-бытовыми помещениями и блоком мастерских, контрольно-пропускной пункт с навесом для автомобилей, технологическое здание с производственными помещениями. Еще до начала возведения парка рядом устроили новую подстанцию, чтобы в дальнейшем обеспечить каждого из резидентов электроэнергией в нужном объеме."В нашу задачу включена разводка сетей по территории, их подводка к каждому из резидентов, устройство системы освещения. Кабельная продукция к этому времени проложена на 90%. Все опоры уже смонтированы. В целом все работы по объекту движутся в графике", - рассказал представитель подрядной организации Ярослав Сандулов.Кроме того, будущих резидентов обеспечат возможностью подключения к интернету и мобильной связи. Все это обеспечит комфортные условия для работы предприятий.Весь комплекс строительно-монтажных работ на объекте планируют завершить до 30 ноября. Первые инвесторы могут зайти в границы индустриального парка "Феодосия" уже в следующем году.О строительстве индустриальных парков в Крыму впервые заговорили девять лет назад. В соответствии с первоначальной концепцией, которую в 2014 году разрабатывал Минпромторг РФ, рассматривалось шесть потенциальных площадок для строительства парков. Остановились на трех – в Евпатории, Бахчисарае и Феодосии. Создание парков позиционировали как одно из приоритетных направлений Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя.К проектным работам должны были приступить в 2016 году, окончание строительства планировали на 2019-й. Однако 2019-й стал годом начала строительства только одного объекта – феодосийского, сроки окончания работ по которому переносились несколько раз. В феврале 2021 года в ГКУ "Инвестстрой РК", являющимся заказчиком, сообщали о переносе срока возведения парка на март 2023 года, позже срок сдвинули на 2024 год.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Индустриальный парк в Феодосии подорожал на 400 млн рублейВ Крыму Фонд развития промышленности получит федеральную субсидию"Хлеб" для строительства: в Крыму наращивают производство газобетона
феодосия
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/12/1140430312_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_cebeaca8cd3fe5825b3c320f4c1745c8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индустриальный парк в феодосии, феодосия, новости крыма, крым, экономика крыма, инвестиции, реализация фцп в крыму и севастополе
Индустриальный парк "Феодосия" - когда в периметр зайдут производства
Индустриальный парк в Феодосии готов на 95%
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Строительная готовность феодосийского индустриального парка ежесуточной мощностью 300 тысяч кубометров достигла 95%. Как сообщил журналистам представитель компании-заказчика ГКУ "Инвестстрой РК" Эдуард Колмыков, завершить работы полностью планируется уже этой осенью.
"На сегодняшний день на объекте заканчиваются строительно-монтажные работы, ведется асфальтирование последнего километра дорог из 7,5 км. Заканчивается устройство одного из канализационных резервуаров объемом пять тысяч квадратных метров, второй уже испытывается. Еще пять резервуаров объемом в тысячу кубометров уже испытали, ведется обратная засыпка. Строительная готовность достигла 95%", - говорит Колмыков.
На строительство парка было выделено 1 974,69 млн рублей. Сейчас на объекте работают 117 человек и 29 единиц техники. На участке площадью в 122 гектара в селе Насыпное уже стоит двухэтажный административно-бытовой комплекс площадью около 600 "квадратов" со служебными, техническими, санитарно-бытовыми помещениями и блоком мастерских, контрольно-пропускной пункт с навесом для автомобилей, технологическое здание с производственными помещениями.
Еще до начала возведения парка рядом устроили новую подстанцию, чтобы в дальнейшем обеспечить каждого из резидентов электроэнергией в нужном объеме.
"В нашу задачу включена разводка сетей по территории, их подводка к каждому из резидентов, устройство системы освещения. Кабельная продукция к этому времени проложена на 90%. Все опоры уже смонтированы. В целом все работы по объекту движутся в графике", - рассказал представитель подрядной организации Ярослав Сандулов.
Кроме того, будущих резидентов обеспечат возможностью подключения к интернету и мобильной связи. Все это обеспечит комфортные условия для работы предприятий.
"После завершения строительства объект будет передан в ведение Минэкономразвития, которое разделит его на лоты и проведет торги. Проектом изначально рассчитывалось размещение девяти резидентов, которым уже предстоит непосредственно возводить в границах парка свои производственные мощности", - рассказал Колмыков.
Весь комплекс строительно-монтажных работ на объекте планируют завершить до 30 ноября. Первые инвесторы могут зайти в границы индустриального парка "Феодосия" уже в следующем году.
О строительстве индустриальных парков в Крыму впервые заговорили девять лет назад. В соответствии с первоначальной концепцией, которую в 2014 году разрабатывал Минпромторг РФ, рассматривалось шесть потенциальных площадок для строительства парков. Остановились на трех – в Евпатории, Бахчисарае и Феодосии. Создание парков позиционировали как одно из приоритетных направлений Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя.
К проектным работам должны были приступить в 2016 году, окончание строительства планировали на 2019-й. Однако 2019-й стал годом начала строительства только одного объекта – феодосийского, сроки окончания работ по которому переносились несколько раз. В феврале 2021 года в ГКУ "Инвестстрой РК", являющимся заказчиком, сообщали о переносе срока возведения парка на март 2023 года, позже срок сдвинули на 2024 год.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: