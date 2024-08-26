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В Крыму Фонд развития промышленности получит федеральную субсидию - РИА Новости Крым, 26.08.2024
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В Крыму Фонд развития промышленности получит федеральную субсидию
В Крыму Фонд развития промышленности получит федеральную субсидию - РИА Новости Крым, 26.08.2024
В Крыму Фонд развития промышленности получит федеральную субсидию
Крымский региональный фонд развития промышленности получит субсидию на сумму более 150 миллионов рублей. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 26.08.2024
2024-08-26T09:39
2024-08-26T09:39
сергей аксенов
промышленность в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Крымский региональный фонд развития промышленности получит субсидию на сумму более 150 миллионов рублей. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.Крым успешно прошел конкурсный отбор на получение этой региональной субсидии, отметил Аксенов. Отбор проводился Минпромторгом Российской Федерации."Некоммерческая организация "Крымский региональный фонд развития промышленности", созданная в 2019 году, вносит существенный вклад в поддержку крымских предприятий в форме займов на льготных условиях и других мер", - добавил глава республики.Эта поддержка способствует развитию импортозамещающих производств, модернизации и внедрению новых технологий, является важным фактором экономического роста в республике, подчеркнул Аксенов.Ранее Минпроме РК заявили, что на полуострове появится новый парфюмерно-косметический кластер. По мнению представителя отрасли, гендиректора одного из ведущих косметических предприятий Крыма Ивана Гладуна, процесс формирования нового профильного кластера займет около года.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт и масштабная стройка: как развивается Симферопольский районЗа 10 лет на поддержку виноделия в Крыму выделено более 4 млрд - АксеновАксенов поручил навести порядок в Сакском районе
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сергей аксенов, промышленность в крыму, финансы, экономика крыма, новости крыма, крым
В Крыму Фонд развития промышленности получит федеральную субсидию

Фонд развития промышленности Крыма получит федеральную субсидию – Аксенов

09:39 26.08.2024
 
© РИА Новости КрымРабочий химического завода "Крымский титан"
Рабочий химического завода Крымский титан - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Крымский региональный фонд развития промышленности получит субсидию на сумму более 150 миллионов рублей. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
"Общий объем докапитализации фонда составит свыше 150 млн рублей, а капитализация с начала его деятельности превысила 1 млрд рублей", - написал он в Telegram-канале.
Крым успешно прошел конкурсный отбор на получение этой региональной субсидии, отметил Аксенов. Отбор проводился Минпромторгом Российской Федерации.
"Некоммерческая организация "Крымский региональный фонд развития промышленности", созданная в 2019 году, вносит существенный вклад в поддержку крымских предприятий в форме займов на льготных условиях и других мер", - добавил глава республики.
Эта поддержка способствует развитию импортозамещающих производств, модернизации и внедрению новых технологий, является важным фактором экономического роста в республике, подчеркнул Аксенов.
Ранее Минпроме РК заявили, что на полуострове появится новый парфюмерно-косметический кластер. По мнению представителя отрасли, гендиректора одного из ведущих косметических предприятий Крыма Ивана Гладуна, процесс формирования нового профильного кластера займет около года.
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Сергей АксеновПромышленность в КрымуФинансыЭкономика КрымаНовости КрымаКрым
 
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