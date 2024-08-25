https://crimea.ria.ru/20240825/v-krymu-poyavitsya-parfyumerno-kosmeticheskiy-klaster-1139834339.html

В Крыму появится парфюмерно-косметический кластер

В Крыму появится парфюмерно-косметический кластер - РИА Новости Крым, 25.08.2024

В Крыму появится парфюмерно-косметический кластер

В Крыму производители парфюмерии и косметики объединятся в кластер по инициативе Министерства промышленной политики республики – процесс создания структуры уже... РИА Новости Крым, 25.08.2024

2024-08-25T08:48

2024-08-25T08:48

2024-08-25T08:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Крыму производители парфюмерии и косметики объединятся в кластер по инициативе Министерства промышленной политики республики – процесс создания структуры уже запущен. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по итогам рабочего совещания представителей правительства РК с предпринимателями и учеными.В совещании приняли участие руководители предприятий и ученые, в том числе специалисты Института биохимических технологий экологии и фармации КФУ и Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма, а также руководство Центра кластерного развития и фондов развития предпринимательства и промышленности.По мнению представителя отрасли, гендиректора одного из ведущих косметических предприятий Крыма Ивана Гладуна, процесс формирования нового профильного кластера займет около года."Будут разработаны специальные меры поддержки – льготные займы по упрощенной программе, совместное участие в выставках и другие инструменты поддержки и продвижения региональных брендов на федеральном уровне. Это будет уже системная работа с поддержкой региональных властей. А это дорогого стоит. И мы очень благодарны за то, что Министерство промполитики занялось этим проектом ", – приводит слова руководителя пресс-служба предприятия.Гладун напомнил, что у парфюмерно-косметической отрасли Крыма давняя и богатая история, которая началась почти век назад. По его словам, у крымского продукта сформировался самобытный образ с учетом того, что достоянием Крыма является уникальный природный ресурс – эфиромасличные культуры.Он также подчеркнул, что ни один регион России не может похвастаться наличием такого количества производителей косметики, как в Крыму. На полуострове зарегистрировано более 30 товарных знаков и производится более 5 тысяч видов продукции, заметил он.Ранее аромапсихолог Бруховецкая в эфире радио "Спутник в Крыму" посоветовала, как подбирать духи и какие запахи годятся для офиса, а какие откровенно вечерние. А крымчанка Мария Ахрамеева рассказала о создании уникального крема из черного тмина.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымская роза "побеждает" импортную в косметологии России Чем натуральные эфирные масла отличаются от синтетических Chanel уходит – что придет на смену

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, красота и здоровье, новости крыма, крымская косметика, парфюмерия