https://crimea.ria.ru/20240809/diversantov-vsu-unichtozhili-na-kinburnskoy-kose-1139473907.html

Диверсантов ВСУ уничтожили на Кинбурнской косе

Диверсантов ВСУ уничтожили на Кинбурнской косе - РИА Новости Крым, 09.08.2024

Диверсантов ВСУ уничтожили на Кинбурнской косе

Российские военные и казаки отбили попытку ВСУ высадить десант на Кинбурнской косе в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 09.08.2024

2024-08-09T10:30

2024-08-09T10:30

2024-08-09T10:30

херсонская область

владимир сальдо

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

новости сво

диверсанты

днепр

черное море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Российские военные и казаки отбили попытку ВСУ высадить десант на Кинбурнской косе в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По его данным, в безуспешной попытке ВСУ потеряли три лодки - одна подорвалась на мине при подходе к берегу, вторая уничтожена артиллерией, третья - ракетой ПТУР. С одной из этих лодок диверсанты успели высадиться, и были уничтожены на берегу. Одна лодка ушла. Всего ликвидировано 12 украинских боевиков.16 августа российские морские пехотинцы успешно отразили попытку украинских диверсантов высадиться с моря на Тендровской косе, тогда были потоплены три катера противника вместе с экипажами.Читайте также на РИА Новости Крым:Десант ВСУ уничтожен при попытке высадки в Херсонской областиУкраинской ДРГ наносится огневое поражение в Курской областиДва украинских безэкипажных катера уничтожены у берегов Крыма

херсонская область

днепр

черное море

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, владимир сальдо, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво, диверсанты, днепр, черное море