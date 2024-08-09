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Диверсантов ВСУ уничтожили на Кинбурнской косе
Диверсантов ВСУ уничтожили на Кинбурнской косе - РИА Новости Крым, 09.08.2024
Диверсантов ВСУ уничтожили на Кинбурнской косе
Российские военные и казаки отбили попытку ВСУ высадить десант на Кинбурнской косе в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 09.08.2024
2024-08-09T10:30
2024-08-09T10:30
2024-08-09T10:30
херсонская область
владимир сальдо
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новости сво
диверсанты
днепр
черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Российские военные и казаки отбили попытку ВСУ высадить десант на Кинбурнской косе в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По его данным, в безуспешной попытке ВСУ потеряли три лодки - одна подорвалась на мине при подходе к берегу, вторая уничтожена артиллерией, третья - ракетой ПТУР. С одной из этих лодок диверсанты успели высадиться, и были уничтожены на берегу. Одна лодка ушла. Всего ликвидировано 12 украинских боевиков.16 августа российские морские пехотинцы успешно отразили попытку украинских диверсантов высадиться с моря на Тендровской косе, тогда были потоплены три катера противника вместе с экипажами.Читайте также на РИА Новости Крым:Десант ВСУ уничтожен при попытке высадки в Херсонской областиУкраинской ДРГ наносится огневое поражение в Курской областиДва украинских безэкипажных катера уничтожены у берегов Крыма
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РИА Новости Крым
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херсонская область, владимир сальдо, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво, диверсанты, днепр, черное море
Диверсантов ВСУ уничтожили на Кинбурнской косе
Украинских диверсантов уничтожили при попытке высадиться на Кинбурнской косе - Сальдо