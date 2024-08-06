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Украинская ДРГ потерпела поражение и отступила из Курской области
Украинская ДРГ потерпела поражение и отступила из Курской области - РИА Новости Крым, 06.08.2024
Украинская ДРГ потерпела поражение и отступила из Курской области
Украинская ДРГ после попытки атаковать Курскую область понесла поражение и отступила на свою территорию, ее отступающие части были блокированы российскими... РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T19:28
2024-08-06T19:28
2024-08-06T19:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Украинская ДРГ после попытки атаковать Курскую область понесла поражение и отступила на свою территорию, ее отступающие части были блокированы российскими подразделениями, сообщили в Минобороны.Понеся значительные потери, остатки диверсионной группы отступили на территорию Украины, где по ним продолжают наносить огневые удары, подчеркнули в Минобороны.Около 300 боевиков и свыше 30 единиц техники во вторник утром атаковали российскую границу в Курской области, в ходе отражения агрессии уничтожены 16 единиц бронетехники врага.Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов во вторник сообщил о попытках прорыва украинских боевиков на территорию региона в Суджанском и Кореневском районах. По его словам, Бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных Сил РФ не допустили прорыва границы.Центр общественных связей ФСБ впоследствии сообщил, что пограничные наряды ФСБ России и военнослужащие Вооруженных сил РФ отразили вооруженную провокацию украинских боевиков.
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министерство обороны рф
Украинская ДРГ потерпела поражение и отступила из Курской области
Украинская ДРГ понесла поражение и отступила после попытки атаковать Курскую область
19:28 06.08.2024 (обновлено: 19:38 06.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Украинская ДРГ после попытки атаковать Курскую область понесла поражение и отступила на свою территорию, ее отступающие части были блокированы российскими подразделениями, сообщили в Минобороны.
"Огнем артиллерии, ударами армейской авиации и применением ударных БпЛА противнику было нанесено огневое поражение. Понеся потери, украинская ДРГ отступила на свою территорию, часть боевиков попыталась закрепиться непосредственно примыкающей к госгранице, где была блокирована подразделениями российской армии", – сказано в сообщении.
Понеся значительные потери, остатки диверсионной группы отступили на территорию Украины, где по ним продолжают наносить огневые удары, подчеркнули в Минобороны.
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов во вторник сообщил о попытках прорыва украинских боевиков на территорию региона в Суджанском и Кореневском районах. По его словам, Бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных Сил РФ не допустили прорыва границы.
Центр общественных связей ФСБ впоследствии сообщил
, что пограничные наряды ФСБ России и военнослужащие Вооруженных сил РФ отразили вооруженную провокацию украинских боевиков.