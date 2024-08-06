https://crimea.ria.ru/20240806/drg-vsu-ponesla-porazhenie-i-otstupila--posle-ataki-na-kurskuyu-oblast-1139413387.html

Украинская ДРГ потерпела поражение и отступила из Курской области

Украинская ДРГ потерпела поражение и отступила из Курской области - РИА Новости Крым, 06.08.2024

Украинская ДРГ потерпела поражение и отступила из Курской области

Украинская ДРГ после попытки атаковать Курскую область понесла поражение и отступила на свою территорию, ее отступающие части были блокированы российскими... РИА Новости Крым, 06.08.2024

2024-08-06T19:28

2024-08-06T19:28

2024-08-06T19:38

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Украинская ДРГ после попытки атаковать Курскую область понесла поражение и отступила на свою территорию, ее отступающие части были блокированы российскими подразделениями, сообщили в Минобороны.Понеся значительные потери, остатки диверсионной группы отступили на территорию Украины, где по ним продолжают наносить огневые удары, подчеркнули в Минобороны.Около 300 боевиков и свыше 30 единиц техники во вторник утром атаковали российскую границу в Курской области, в ходе отражения агрессии уничтожены 16 единиц бронетехники врага.Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов во вторник сообщил о попытках прорыва украинских боевиков на территорию региона в Суджанском и Кореневском районах. По его словам, Бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных Сил РФ не допустили прорыва границы.Центр общественных связей ФСБ впоследствии сообщил, что пограничные наряды ФСБ России и военнослужащие Вооруженных сил РФ отразили вооруженную провокацию украинских боевиков.

https://crimea.ria.ru/20240806/rossiyskie-morpekhi-unichtozhili-diversantov-vsu-na-tendrovskoy-kose-1139396460.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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