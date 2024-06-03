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Десант ВСУ уничтожен при попытке высадки в Херсонской области - РИА Новости Крым, 03.06.2024
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Десант ВСУ уничтожен при попытке высадки в Херсонской области
Десант ВСУ уничтожен при попытке высадки в Херсонской области - РИА Новости Крым, 03.06.2024
Десант ВСУ уничтожен при попытке высадки в Херсонской области
Десант ВСУ уничтожен при попытке высадки в поселке Днепряны Херсонской области в ночь на понедельник. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 03.06.2024
2024-06-03T12:09
2024-06-03T12:11
россия
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
владимир сальдо
новости
диверсанты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Десант ВСУ уничтожен при попытке высадки в поселке Днепряны Херсонской области в ночь на понедельник. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Сальдо напомнил, что это не первая попытка украинских боевиков осуществить высадку в Херсонской области, и назвал такие вылазки "самоубийственными рейдами через Днепр".Ранее украинская диверсионно-разведывательная группа была разбита при попытке высадиться на Тендровскую косу в Херсонской области. Одного украинского военнослужащего - старшего солдата 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ Евгения Горина - взяли в плен. Он дал показания.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять лодок с десантом ВСУ уничтожены при попытке форсировать ДнепрБританскую шпионскую организацию раскрыли в Херсонской областиНа Тендровской косе уничтожен десант ВСУ
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Новости
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РИА Новости Крым
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россия, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), владимир сальдо, новости, диверсанты
Десант ВСУ уничтожен при попытке высадки в Херсонской области

Десант ВСУ разбит при попытке высадки с лодок в Днепрянах - Сальдо

12:09 03.06.2024 (обновлено: 12:11 03.06.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевики ВСУ на лодках
Боевики ВСУ на лодках
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Десант ВСУ уничтожен при попытке высадки в поселке Днепряны Херсонской области в ночь на понедельник. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Ночью украинские формирования предприняли попытку высадиться с лодок на левом берегу в районе поселка Днепряны. Наши военнослужащие открыли по противнику массированный огонь из всех средств поражения. В результате основная часть так называемого "десанта" уничтожена на воде при подходе к берегу и на берегу", - написал он в своем Telegram-канале.
Сальдо напомнил, что это не первая попытка украинских боевиков осуществить высадку в Херсонской области, и назвал такие вылазки "самоубийственными рейдами через Днепр".
Ранее украинская диверсионно-разведывательная группа была разбита при попытке высадиться на Тендровскую косу в Херсонской области. Одного украинского военнослужащего - старшего солдата 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ Евгения Горина - взяли в плен. Он дал показания.
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РоссияХерсонская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Владимир СальдоНовостиДиверсанты
 
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