https://crimea.ria.ru/20240603/desant-vsu-unichtozhen-pri-popytke-vysadki-v-khersonskoy-oblasti-1137807263.html

Десант ВСУ уничтожен при попытке высадки в Херсонской области

Десант ВСУ уничтожен при попытке высадки в Херсонской области - РИА Новости Крым, 03.06.2024

Десант ВСУ уничтожен при попытке высадки в Херсонской области

Десант ВСУ уничтожен при попытке высадки в поселке Днепряны Херсонской области в ночь на понедельник. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 03.06.2024

2024-06-03T12:09

2024-06-03T12:09

2024-06-03T12:11

россия

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

владимир сальдо

новости

диверсанты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Десант ВСУ уничтожен при попытке высадки в поселке Днепряны Херсонской области в ночь на понедельник. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Сальдо напомнил, что это не первая попытка украинских боевиков осуществить высадку в Херсонской области, и назвал такие вылазки "самоубийственными рейдами через Днепр".Ранее украинская диверсионно-разведывательная группа была разбита при попытке высадиться на Тендровскую косу в Херсонской области. Одного украинского военнослужащего - старшего солдата 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ Евгения Горина - взяли в плен. Он дал показания.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять лодок с десантом ВСУ уничтожены при попытке форсировать ДнепрБританскую шпионскую организацию раскрыли в Херсонской областиНа Тендровской косе уничтожен десант ВСУ

россия

херсонская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), владимир сальдо, новости, диверсанты