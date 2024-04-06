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Пять лодок с десантом ВСУ уничтожены при попытке форсировать Днепр - РИА Новости Крым, 06.04.2024
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Пять лодок с десантом ВСУ уничтожены при попытке форсировать Днепр
Пять лодок с десантом ВСУ уничтожены при попытке форсировать Днепр - РИА Новости Крым, 06.04.2024
Пять лодок с десантом ВСУ уничтожены при попытке форсировать Днепр
Пять лодок с десантом Вооруженных сил Украины были уничтожены бойцами российской группировки "Днепр" на Херсонском направлении. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 06.04.2024
2024-04-06T13:05
2024-04-06T13:05
днепр
группировка войск "днепр"
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
херсонская область
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Пять лодок с десантом Вооруженных сил Украины были уничтожены бойцами российской группировки "Днепр" на Херсонском направлении. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.В Минобороны РФ уточняют, что на Херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" продолжили оборонять левый берег Днепра. Они наносили огневые удары по объектам, технике и артиллерии противника на правом берегу, а также уничтожали вражеские беспилотники.По информации военного ведомства, в результате потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, два автомобиля, САУ "Паладин", гаубицы M777, Д-20 и Д-30.В начале апреля крымские десантники гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии уничтожили группу пехоты ВСУ в опорном пункте в Запорожской области.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России атакуют – под Авдеевкой уничтожено "Храброе сердце" БританииАрмия России улучшила позиции по переднему краю на Херсонском направленииРоссийский десант высадился на правом берегу Днепра: разбиты позиции ВСУ
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днепр, группировка войск "днепр", всу (вооруженные силы украины), потери всу , вооруженные силы россии, министерство обороны рф, херсонская область, новости сво
Пять лодок с десантом ВСУ уничтожены при попытке форсировать Днепр

Группировка "Днепр" уничтожила пять лодок ВСУ артиллерией и беспилотниками

13:05 06.04.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевики ВСУ на лодках
Боевики ВСУ на лодках
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Пять лодок с десантом Вооруженных сил Украины были уничтожены бойцами российской группировки "Днепр" на Херсонском направлении. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
"В ночное время велся контроль передвижения плавсредств по реке Днепр, пять лодок противника были поражены артиллерией и ударными БПЛА в местах загрузки десанта и при попытках приблизиться к левому берегу", - говорится в сообщении.
В Минобороны РФ уточняют, что на Херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" продолжили оборонять левый берег Днепра. Они наносили огневые удары по объектам, технике и артиллерии противника на правом берегу, а также уничтожали вражеские беспилотники.
По информации военного ведомства, в результате потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, два автомобиля, САУ "Паладин", гаубицы M777, Д-20 и Д-30.
В начале апреля крымские десантники гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии уничтожили группу пехоты ВСУ в опорном пункте в Запорожской области.
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ДнепрГруппировка войск "Днепр"ВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФХерсонская областьНовости СВО
 
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Заголовок открываемого материала
13:05Пять лодок с десантом ВСУ уничтожены при попытке форсировать Днепр
12:47Уголовное дело о халатности возбуждено после прорыва дамбы в Орске
12:32Сырский назвал ситуацию в зоне спецоперации крайне сложной для ВСУ
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