https://crimea.ria.ru/20240406/pyat-lodok-s-desantom-vsu-unichtozheny-pri-popytke-forsirovat-dnepr-1136328836.html

Пять лодок с десантом ВСУ уничтожены при попытке форсировать Днепр

Пять лодок с десантом ВСУ уничтожены при попытке форсировать Днепр - РИА Новости Крым, 06.04.2024

Пять лодок с десантом ВСУ уничтожены при попытке форсировать Днепр

Пять лодок с десантом Вооруженных сил Украины были уничтожены бойцами российской группировки "Днепр" на Херсонском направлении. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 06.04.2024

2024-04-06T13:05

2024-04-06T13:05

2024-04-06T13:05

днепр

группировка войск "днепр"

всу (вооруженные силы украины)

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новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Пять лодок с десантом Вооруженных сил Украины были уничтожены бойцами российской группировки "Днепр" на Херсонском направлении. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.В Минобороны РФ уточняют, что на Херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" продолжили оборонять левый берег Днепра. Они наносили огневые удары по объектам, технике и артиллерии противника на правом берегу, а также уничтожали вражеские беспилотники.По информации военного ведомства, в результате потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, два автомобиля, САУ "Паладин", гаубицы M777, Д-20 и Д-30.В начале апреля крымские десантники гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии уничтожили группу пехоты ВСУ в опорном пункте в Запорожской области.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России атакуют – под Авдеевкой уничтожено "Храброе сердце" БританииАрмия России улучшила позиции по переднему краю на Херсонском направленииРоссийский десант высадился на правом берегу Днепра: разбиты позиции ВСУ

https://crimea.ria.ru/20240406/syrskiy-nazval-situatsiyu-v-zone-spetsoperatsii-krayne-slozhnoy-dlya-vsu-1136328450.html

днепр

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

днепр, группировка войск "днепр", всу (вооруженные силы украины), потери всу , вооруженные силы россии, министерство обороны рф, херсонская область, новости сво