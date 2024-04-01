https://crimea.ria.ru/20240401/desantniki-iz-kryma-razgromili-pekhotu-vsu-v-zaporozhskoy-oblasti-1136179028.html

Десантники из Крыма разгромили пехоту ВСУ в Запорожской области

Десантники из Крыма разгромили пехоту ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 01.04.2024

Десантники из Крыма разгромили пехоту ВСУ в Запорожской области

Крымские десантники гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии уничтожили группу пехоты ВСУ в опорном пункте в Запорожской области... РИА Новости Крым, 01.04.2024

2024-04-01T07:17

2024-04-01T07:17

2024-04-01T07:17

группировка войск "днепр"

министерство обороны рф

армия и флот

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новости сво

запорожская область

крым

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. Крымские десантники гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии уничтожили группу пехоты ВСУ в опорном пункте в Запорожской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Сообщается, что разведгруппа при помощи беспилотников обнаружила у населенного пункта Вербовое опорный пункт ВСУ с укрывшимся в нем личным составом. Для уничтожения цели была направлена бронегруппа из состава группировки войск "Днепр" на боевых машинах десанта четвертого поколения БМД-4М.Оставшиеся в живых солдаты ВСУ бежали, бросив снаряжение и вооружение.С начала года киевский режим потерял 71 тысячу военнослужащих и 11 тысяч единиц различного вооружения, что почти втрое превышает показатели за аналогичный период прошлого года, заявил ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России атакуют – под Авдеевкой уничтожено "Храброе сердце" БританииАрмия России улучшила позиции по переднему краю на Херсонском направленииРоссийский десант высадился на правом берегу Днепра: разбиты позиции ВСУГлава Генштаба наградил военных ЮВО в зоне спецоперации

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

группировка войск "днепр", министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, новости сво, запорожская область, крым, потери всу