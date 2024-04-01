Рейтинг@Mail.ru
Десантники из Крыма разгромили пехоту ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 01.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240401/desantniki-iz-kryma-razgromili-pekhotu-vsu-v-zaporozhskoy-oblasti-1136179028.html
Десантники из Крыма разгромили пехоту ВСУ в Запорожской области
Десантники из Крыма разгромили пехоту ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 01.04.2024
Десантники из Крыма разгромили пехоту ВСУ в Запорожской области
Крымские десантники гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии уничтожили группу пехоты ВСУ в опорном пункте в Запорожской области... РИА Новости Крым, 01.04.2024
2024-04-01T07:17
2024-04-01T07:17
группировка войск "днепр"
министерство обороны рф
армия и флот
вооруженные силы россии
новости сво
запорожская область
крым
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/01/1136179115_0:0:3274:1842_1920x0_80_0_0_7028e837fd047e562392a98398c73312.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. Крымские десантники гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии уничтожили группу пехоты ВСУ в опорном пункте в Запорожской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Сообщается, что разведгруппа при помощи беспилотников обнаружила у населенного пункта Вербовое опорный пункт ВСУ с укрывшимся в нем личным составом. Для уничтожения цели была направлена бронегруппа из состава группировки войск "Днепр" на боевых машинах десанта четвертого поколения БМД-4М.Оставшиеся в живых солдаты ВСУ бежали, бросив снаряжение и вооружение.С начала года киевский режим потерял 71 тысячу военнослужащих и 11 тысяч единиц различного вооружения, что почти втрое превышает показатели за аналогичный период прошлого года, заявил ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России атакуют – под Авдеевкой уничтожено "Храброе сердце" БританииАрмия России улучшила позиции по переднему краю на Херсонском направленииРоссийский десант высадился на правом берегу Днепра: разбиты позиции ВСУГлава Генштаба наградил военных ЮВО в зоне спецоперации
запорожская область
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/01/1136179115_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_28aa2df707e1565fbde36c32c6f155cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
группировка войск "днепр", министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, новости сво, запорожская область, крым, потери всу
Десантники из Крыма разгромили пехоту ВСУ в Запорожской области

Десантники из Крыма уничтожили группу пехоты ВСУ в опорном пункте в Запорожской области

07:17 01.04.2024
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкБоевая машина десанта БМД-4М
Боевая машина десанта БМД-4М - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. Крымские десантники гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии уничтожили группу пехоты ВСУ в опорном пункте в Запорожской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
Сообщается, что разведгруппа при помощи беспилотников обнаружила у населенного пункта Вербовое опорный пункт ВСУ с укрывшимся в нем личным составом. Для уничтожения цели была направлена бронегруппа из состава группировки войск "Днепр" на боевых машинах десанта четвертого поколения БМД-4М.
"Действуя профессионально, решительно и слаженно, проявляя мужество и отвагу, ведя прицельный огонь в движении, экипажи бронегруппы подавили из 100-мм пушек оборонительные позиции неприятеля, уничтожив большое количество личного состава ВСУ. Завершили разгром противника из спаренной 30-мм автоматической пушки", - уточнили в МО РФ.
Оставшиеся в живых солдаты ВСУ бежали, бросив снаряжение и вооружение.
С начала года киевский режим потерял 71 тысячу военнослужащих и 11 тысяч единиц различного вооружения, что почти втрое превышает показатели за аналогичный период прошлого года, заявил ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВС России атакуют – под Авдеевкой уничтожено "Храброе сердце" Британии
Армия России улучшила позиции по переднему краю на Херсонском направлении
Российский десант высадился на правом берегу Днепра: разбиты позиции ВСУ
Глава Генштаба наградил военных ЮВО в зоне спецоперации
 
Группировка войск "Днепр"Министерство обороны РФАрмия и флотВооруженные силы РоссииНовости СВОЗапорожская областьКрымПотери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:31Шестидневная неделя и длинные выходные ожидают россиян в конце апреля
08:43Как стереть свои данные из Сети – советы эксперта
08:24Отдых за границей: какие страны выбрали крымчане для отдыха в мае
07:59Температурные рекорды установлены в 14 областных центрах России
07:41На выборах в Турции оппозиция обошла правящую партию: заявление Эрдогана
07:20В Севастополе флот применил реактивные бомбометы
07:17Десантники из Крыма разгромили пехоту ВСУ в Запорожской области
06:53Где перекроют движение в Симферополе в понедельник
06:27Весенний призыв стартовал в России: куда отправят срочников
06:04Повышение пенсий и запрет "наливаек": что ждет россиян в апреле
00:01Идем на рекорд: погода в Крыму в первый апрельский день
00:00Какой сегодня праздник: 1 апреля
22:16Главное за день: 31 марта
21:58Названы самые востребованные у крымчан направления внутреннего туризма
21:32Севастопольские школьники стали лучшими на международном форуме в Москве
21:02Обстановка на Крымском мосту вечером в воскресенье
20:52Ростовские полицейские изъяли безакцизных сигарет на 11 миллионов рублей
20:41Женщина ранена при атаке на Курскую область
20:36В Феодосии перекроют движение на улице Федько – назван новый срок
20:23У "Крокуса" зажгли свечи в память о погибших
Лента новостейМолния