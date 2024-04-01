https://crimea.ria.ru/20240401/desantniki-iz-kryma-razgromili-pekhotu-vsu-v-zaporozhskoy-oblasti-1136179028.html
Десантники из Крыма разгромили пехоту ВСУ в Запорожской области
Десантники из Крыма разгромили пехоту ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 01.04.2024
Десантники из Крыма разгромили пехоту ВСУ в Запорожской области
Крымские десантники гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии уничтожили группу пехоты ВСУ в опорном пункте в Запорожской области... РИА Новости Крым, 01.04.2024
2024-04-01T07:17
2024-04-01T07:17
2024-04-01T07:17
группировка войск "днепр"
министерство обороны рф
армия и флот
вооруженные силы россии
новости сво
запорожская область
крым
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/01/1136179115_0:0:3274:1842_1920x0_80_0_0_7028e837fd047e562392a98398c73312.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. Крымские десантники гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии уничтожили группу пехоты ВСУ в опорном пункте в Запорожской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Сообщается, что разведгруппа при помощи беспилотников обнаружила у населенного пункта Вербовое опорный пункт ВСУ с укрывшимся в нем личным составом. Для уничтожения цели была направлена бронегруппа из состава группировки войск "Днепр" на боевых машинах десанта четвертого поколения БМД-4М.Оставшиеся в живых солдаты ВСУ бежали, бросив снаряжение и вооружение.С начала года киевский режим потерял 71 тысячу военнослужащих и 11 тысяч единиц различного вооружения, что почти втрое превышает показатели за аналогичный период прошлого года, заявил ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России атакуют – под Авдеевкой уничтожено "Храброе сердце" БританииАрмия России улучшила позиции по переднему краю на Херсонском направленииРоссийский десант высадился на правом берегу Днепра: разбиты позиции ВСУГлава Генштаба наградил военных ЮВО в зоне спецоперации
запорожская область
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/01/1136179115_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_28aa2df707e1565fbde36c32c6f155cf.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
группировка войск "днепр", министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, новости сво, запорожская область, крым, потери всу
Десантники из Крыма разгромили пехоту ВСУ в Запорожской области
Десантники из Крыма уничтожили группу пехоты ВСУ в опорном пункте в Запорожской области