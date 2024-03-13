https://crimea.ria.ru/20240313/rossiyskiy-desant-vysadilsya-na-pravom-beregu-dnepra-razbity-pozitsii-vsu-1135610929.html
Российский десант высадился на правом берегу Днепра: разбиты позиции ВСУ
Российский десант высадился на правом берегу Днепра: разбиты позиции ВСУ - РИА Новости Крым, 13.03.2024
Российский десант высадился на правом берегу Днепра: разбиты позиции ВСУ
Несколько позиций ВСУ были уничтожены российскими военнослужащими, в ходе высадки на правом берегу Днепра. Об этом сообщает губернатор Херсонской области... РИА Новости Крым, 13.03.2024
2024-03-13T10:51
2024-03-13T10:51
2024-03-13T10:53
херсонская область
владимир сальдо
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
днепр
группировка войск "днепр"
антоновский мост
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Несколько позиций ВСУ были уничтожены российскими военнослужащими, в ходе высадки на правом берегу Днепра. Об этом сообщает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.В результате, по информации губернатора, были уничтожены пункт управления БПЛА, станция РЭБ, пункты наблюдения, связи и временного сосредоточения живой силы."Общие потери врага — до 30 боевиков. Нашим бойцам удалось отойти на левый берег без безвозвратных потерь", - уточнил губернатор.В понедельник Владимир Сальдо сообщал о подрыве буксира, выведенного противником в русло Днепра, бойцами группировки "Днепр".Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Буданов* "перенес" контрнаступление ВСУ на 2025 годСитуация критическая: в Киеве заявили о тяжелом положении ВСУ"Трехуровневая оборона" Украины не остановит ВС РФ – эксперт
херсонская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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херсонская область, владимир сальдо, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, днепр, группировка войск "днепр", антоновский мост, новости сво
Российский десант высадился на правом берегу Днепра: разбиты позиции ВСУ
Российский десант высадился на правом берегу Днепра и разбил несколько позиций ВСУ
10:51 13.03.2024 (обновлено: 10:53 13.03.2024)