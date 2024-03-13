https://crimea.ria.ru/20240313/rossiyskiy-desant-vysadilsya-na-pravom-beregu-dnepra-razbity-pozitsii-vsu-1135610929.html

Российский десант высадился на правом берегу Днепра: разбиты позиции ВСУ

Российский десант высадился на правом берегу Днепра: разбиты позиции ВСУ - РИА Новости Крым, 13.03.2024

Российский десант высадился на правом берегу Днепра: разбиты позиции ВСУ

Несколько позиций ВСУ были уничтожены российскими военнослужащими, в ходе высадки на правом берегу Днепра. Об этом сообщает губернатор Херсонской области... РИА Новости Крым, 13.03.2024

2024-03-13T10:51

2024-03-13T10:51

2024-03-13T10:53

херсонская область

владимир сальдо

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

днепр

группировка войск "днепр"

антоновский мост

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Несколько позиций ВСУ были уничтожены российскими военнослужащими, в ходе высадки на правом берегу Днепра. Об этом сообщает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.В результате, по информации губернатора, были уничтожены пункт управления БПЛА, станция РЭБ, пункты наблюдения, связи и временного сосредоточения живой силы."Общие потери врага — до 30 боевиков. Нашим бойцам удалось отойти на левый берег без безвозвратных потерь", - уточнил губернатор.В понедельник Владимир Сальдо сообщал о подрыве буксира, выведенного противником в русло Днепра, бойцами группировки "Днепр".Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Буданов* "перенес" контрнаступление ВСУ на 2025 годСитуация критическая: в Киеве заявили о тяжелом положении ВСУ"Трехуровневая оборона" Украины не остановит ВС РФ – эксперт

херсонская область

днепр

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херсонская область, владимир сальдо, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, днепр, группировка войск "днепр", антоновский мост, новости сво