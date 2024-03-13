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Российский десант высадился на правом берегу Днепра: разбиты позиции ВСУ - РИА Новости Крым, 13.03.2024
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Российский десант высадился на правом берегу Днепра: разбиты позиции ВСУ
Российский десант высадился на правом берегу Днепра: разбиты позиции ВСУ - РИА Новости Крым, 13.03.2024
Российский десант высадился на правом берегу Днепра: разбиты позиции ВСУ
Несколько позиций ВСУ были уничтожены российскими военнослужащими, в ходе высадки на правом берегу Днепра. Об этом сообщает губернатор Херсонской области... РИА Новости Крым, 13.03.2024
2024-03-13T10:51
2024-03-13T10:53
херсонская область
владимир сальдо
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
днепр
группировка войск "днепр"
антоновский мост
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Несколько позиций ВСУ были уничтожены российскими военнослужащими, в ходе высадки на правом берегу Днепра. Об этом сообщает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.В результате, по информации губернатора, были уничтожены пункт управления БПЛА, станция РЭБ, пункты наблюдения, связи и временного сосредоточения живой силы."Общие потери врага — до 30 боевиков. Нашим бойцам удалось отойти на левый берег без безвозвратных потерь", - уточнил губернатор.В понедельник Владимир Сальдо сообщал о подрыве буксира, выведенного противником в русло Днепра, бойцами группировки "Днепр".Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Буданов* "перенес" контрнаступление ВСУ на 2025 годСитуация критическая: в Киеве заявили о тяжелом положении ВСУ"Трехуровневая оборона" Украины не остановит ВС РФ – эксперт
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херсонская область, владимир сальдо, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, днепр, группировка войск "днепр", антоновский мост, новости сво
Российский десант высадился на правом берегу Днепра: разбиты позиции ВСУ

Российский десант высадился на правом берегу Днепра и разбил несколько позиций ВСУ

10:51 13.03.2024 (обновлено: 10:53 13.03.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкДва пролета Антоновского моста в Херсонской области обрушены
Два пролета Антоновского моста в Херсонской области обрушены - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Несколько позиций ВСУ были уничтожены российскими военнослужащими, в ходе высадки на правом берегу Днепра. Об этом сообщает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Объединенная штурмовая группа бойцов группировки войск "Днепр" минувшей ночью провела дерзкий рейд на правый берег реки. Морские пехотинцы, десантники и добровольцы высадились с плавсредств у основания Антоновского моста. Благодаря внезапности, противник не успел вовремя среагировать", - написал он в своем Telegram-канале.
В результате, по информации губернатора, были уничтожены пункт управления БПЛА, станция РЭБ, пункты наблюдения, связи и временного сосредоточения живой силы.
"Общие потери врага — до 30 боевиков. Нашим бойцам удалось отойти на левый берег без безвозвратных потерь", - уточнил губернатор.
В понедельник Владимир Сальдо сообщал о подрыве буксира, выведенного противником в русло Днепра, бойцами группировки "Днепр".
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Херсонская областьВладимир СальдоВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииДнепрГруппировка войск "Днепр"Антоновский мостНовости СВО
 
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