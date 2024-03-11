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Украинский буксир потоплен в русле Днепра – Сальдо - РИА Новости Крым, 11.03.2024
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Украинский буксир потоплен в русле Днепра – Сальдо
Украинский буксир потоплен в русле Днепра – Сальдо - РИА Новости Крым, 11.03.2024
Украинский буксир потоплен в русле Днепра – Сальдо
Российские военнослужащие готовы к любым провокациям ВСУ, которые противник угрожает устроить в рамках так называемого "наступления в Черном море". Так, за... РИА Новости Крым, 11.03.2024
2024-03-11T18:57
2024-03-11T18:57
крым
херсонская область
владимир сальдо
днепр
группировка войск "днепр"
новости сво
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Российские военнослужащие готовы к любым провокациям ВСУ, которые противник угрожает устроить в рамках так называемого "наступления в Черном море". Так, за прошедшие сутки бойцы группировки "Днепр" подорвали буксир, выведенный в русло Днепра, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.При этом Сальдо отметил, что российские артиллерия, тактическая авиация и дроны группировки войск "Днепр" продолжают наносить удары по противнику на правом берегу Днепра и в районе Крынок. "Армейская, штурмовая и оперативно-тактическая авиация наносили ракетно-бомбовые удары по позициям врага как на правобережье, так и на части территории села Крынки. На части территории населенного пункта могут находиться разрозненные группы противника общей численностью 20-30 боевиков", - уточнил губернатор региона.За сутки на территории Херсонской области уничтожены 66 боевиков, один танк, восемь орудий и минометов, пять катеров и два автомобиля ВСУ."Сбиты и подавлены 39 БПЛА. Нанесены удары по 35 пунктам временной дислокации", - добавил Владимир Сальдо.Ранее начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов* анонсировал "серьезную военную операцию" в Крыму. Подобные угрозы он высказывает уже не впервые, однако пока к серьезным последствиям они не привели.Эксперты не исключают, что на фоне тотальных неудач на фронте украинское командование может изобразить высадку ДРГ в Крыму или атаку с воздуха. Однако военный эксперт Владимир Евсеев напомнил, что ранее такие атаки заканчивались полной ликвидацией диверсантов.А председатель парламента республики Владимир Константинов пояснил РИА Новости Крым, что подобного рода заявления являются частью информационной кампании по поддержанию интереса к украинской повестке на фоне ухудшения ситуации на фронте.* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:Почему Буданов* "перенес" контрнаступление ВСУ на 2025 годВ Крыму ответили на угрозу Киева провести боевую операцию на полуостровеДороги назад нет: в Крыму ответили на угрозы Киева атаковать полуостров
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РИА Новости Крым
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крым, херсонская область, владимир сальдо, днепр, группировка войск "днепр", новости сво, безопасность республики крым и севастополя, новости
Украинский буксир потоплен в русле Днепра – Сальдо

Бойцы "Днепра" подорвали украинский буксир в Херсонской области – Сальдо

18:57 11.03.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевики ВСУ на лодках
Боевики ВСУ на лодках
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Российские военнослужащие готовы к любым провокациям ВСУ, которые противник угрожает устроить в рамках так называемого "наступления в Черном море". Так, за прошедшие сутки бойцы группировки "Днепр" подорвали буксир, выведенный в русло Днепра, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Подорван нашими бойцами и сел на мель буксир, выведенный противником в русло Днепра предположительно из реки Кошевой. Российские военные продолжают находиться в готовности к любым провокациям, что могут устроить украинские формирования в рамках так называемого "наступления в Черном море", - написал он в Telegram-канале.
При этом Сальдо отметил, что российские артиллерия, тактическая авиация и дроны группировки войск "Днепр" продолжают наносить удары по противнику на правом берегу Днепра и в районе Крынок.
"Армейская, штурмовая и оперативно-тактическая авиация наносили ракетно-бомбовые удары по позициям врага как на правобережье, так и на части территории села Крынки. На части территории населенного пункта могут находиться разрозненные группы противника общей численностью 20-30 боевиков", - уточнил губернатор региона.
За сутки на территории Херсонской области уничтожены 66 боевиков, один танк, восемь орудий и минометов, пять катеров и два автомобиля ВСУ.
"Сбиты и подавлены 39 БПЛА. Нанесены удары по 35 пунктам временной дислокации", - добавил Владимир Сальдо.
Ранее начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов* анонсировал "серьезную военную операцию" в Крыму. Подобные угрозы он высказывает уже не впервые, однако пока к серьезным последствиям они не привели.
Эксперты не исключают, что на фоне тотальных неудач на фронте украинское командование может изобразить высадку ДРГ в Крыму или атаку с воздуха. Однако военный эксперт Владимир Евсеев напомнил, что ранее такие атаки заканчивались полной ликвидацией диверсантов.
А председатель парламента республики Владимир Константинов пояснил РИА Новости Крым, что подобного рода заявления являются частью информационной кампании по поддержанию интереса к украинской повестке на фоне ухудшения ситуации на фронте.
* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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КрымХерсонская областьВладимир СальдоДнепрГруппировка войск "Днепр"Новости СВОБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости
 
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