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Украинский буксир потоплен в русле Днепра – Сальдо

Украинский буксир потоплен в русле Днепра – Сальдо - РИА Новости Крым, 11.03.2024

Украинский буксир потоплен в русле Днепра – Сальдо

Российские военнослужащие готовы к любым провокациям ВСУ, которые противник угрожает устроить в рамках так называемого "наступления в Черном море". Так, за... РИА Новости Крым, 11.03.2024

2024-03-11T18:57

2024-03-11T18:57

2024-03-11T18:57

крым

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владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Российские военнослужащие готовы к любым провокациям ВСУ, которые противник угрожает устроить в рамках так называемого "наступления в Черном море". Так, за прошедшие сутки бойцы группировки "Днепр" подорвали буксир, выведенный в русло Днепра, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.При этом Сальдо отметил, что российские артиллерия, тактическая авиация и дроны группировки войск "Днепр" продолжают наносить удары по противнику на правом берегу Днепра и в районе Крынок. "Армейская, штурмовая и оперативно-тактическая авиация наносили ракетно-бомбовые удары по позициям врага как на правобережье, так и на части территории села Крынки. На части территории населенного пункта могут находиться разрозненные группы противника общей численностью 20-30 боевиков", - уточнил губернатор региона.За сутки на территории Херсонской области уничтожены 66 боевиков, один танк, восемь орудий и минометов, пять катеров и два автомобиля ВСУ."Сбиты и подавлены 39 БПЛА. Нанесены удары по 35 пунктам временной дислокации", - добавил Владимир Сальдо.Ранее начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов* анонсировал "серьезную военную операцию" в Крыму. Подобные угрозы он высказывает уже не впервые, однако пока к серьезным последствиям они не привели.Эксперты не исключают, что на фоне тотальных неудач на фронте украинское командование может изобразить высадку ДРГ в Крыму или атаку с воздуха. Однако военный эксперт Владимир Евсеев напомнил, что ранее такие атаки заканчивались полной ликвидацией диверсантов.А председатель парламента республики Владимир Константинов пояснил РИА Новости Крым, что подобного рода заявления являются частью информационной кампании по поддержанию интереса к украинской повестке на фоне ухудшения ситуации на фронте.* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:Почему Буданов* "перенес" контрнаступление ВСУ на 2025 годВ Крыму ответили на угрозу Киева провести боевую операцию на полуостровеДороги назад нет: в Крыму ответили на угрозы Киева атаковать полуостров

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крым, херсонская область, владимир сальдо, днепр, группировка войск "днепр", новости сво, безопасность республики крым и севастополя, новости