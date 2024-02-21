https://crimea.ria.ru/20240221/pochemu-budanov-perenes-kontrnastuplenie-vsu-na-2025-god--1135119006.html

Почему Буданов* "перенес" контрнаступление ВСУ на 2025 год

Почему Буданов* "перенес" контрнаступление ВСУ на 2025 год - РИА Новости Крым, 21.02.2024

Почему Буданов* "перенес" контрнаступление ВСУ на 2025 год

Заявления о новом контрнаступлении ВСУ появились на фоне освобождения российскими войсками Авдеевки и Крынок – чтобы "перебить повестку", однако реальных... РИА Новости Крым, 21.02.2024

2024-02-21T11:43

2024-02-21T11:43

2024-02-21T12:45

эксклюзивы риа новости крым

мнения

александр хроленко

всу (вооруженные силы украины)

кирилл буданов*

главное управление разведки украины (гур)

новости сво

вооруженные силы россии

новости

контрнаступление всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/17/1132991787_0:28:1280:748_1920x0_80_0_0_e9df2e743d892f1d432a74a5d09af2cf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА новости Крым, Галина Оленева. Заявления о новом контрнаступлении ВСУ появились на фоне освобождения российскими войсками Авдеевки и Крынок – чтобы "перебить повестку", однако реальных предпосылок для этого нет. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил военный эксперт Александр Хроленко.Украина рассчитывает начать новое контрнаступление в 2025 году, "если ВСУ смогут вести умную оборонительную битву, истощая силы России и одновременно восстанавливая свои собственные", заявил глава украинской военной разведки Кирилл Буданов* в интервью The Wall Street Journal. До этого Буданов* анонсировал новое контрнаступление ВСУ на весну 2024 года."Генштаб ВС РФ ранее не исключил нового контрнаступления ВСУ при помощи Запада. Однако для этого должны сойтись все слагаемые – мобилизация, западное финансирование, поставки вооружения и боеприпасов", – напоминает Хроленко.На сегодняшний день объективных предпосылок для соответствующих заявлений Буданова* или кого-либо еще с украинской стороны нет, убежден эксперт. Мюнхенская конференция показала: настроения на Западе диаметрально изменились. Более того - Запад не располагает производственными мощностями для долгосрочной военной поддержки киевского режима, а план Буданова* "истощать силы России и одновременно восстанавливать свои собственные" выглядит нелепо на фоне состояния украинской экономики и ВПК."Демагогия в чистом виде. Экономики нет, денег нет, своего ВПК нет, ВСУ являются исключительно проектом США. Это частная военная компания Байдена, у которого как-будто какая-то личная вендетта. Не вся Америка настроена воевать с РФ", – продолжает Хроленко.Он также напоминает заявление американского сенатора Джеймса Дэвида Вэнса, сделанное на Мюнхенской конференции, в котором американский политик признал 15-кратное превосходство ВС РФ в личном составе армии и флота и 10-кратное в вооружениях.Накануне президент России Владимир Путин заявил о том, что Крынки (Херсонское направление) полностью контролируются российскими войсками. О полном освобождении Авдеевки министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ 17 февраля. В ходе взятия Авдеевки ВС РФ продвинулись в глубину украинских позиций почти на девять километров. Однако, по мнению заместителя президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константина Сивкова, у украинской армии нет никаких шансов на успешное контрнаступление, поскольку ВСУ не обладают для этого необходимыми ресурсами. * внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:Ситуация критическая: в Киеве заявили о тяжелом положении ВСУ "Трехуровневая оборона" Украины не остановит ВС РФ – экспертОт провала "контрнаступа" до выдвижения Путина: топ событий года в России

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, александр хроленко, всу (вооруженные силы украины), кирилл буданов*, главное управление разведки украины (гур), новости сво, вооруженные силы россии, новости, контрнаступление всу