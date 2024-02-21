https://crimea.ria.ru/20240221/pochemu-budanov-perenes-kontrnastuplenie-vsu-na-2025-god--1135119006.html
Почему Буданов* "перенес" контрнаступление ВСУ на 2025 год
Почему Буданов* "перенес" контрнаступление ВСУ на 2025 год - РИА Новости Крым, 21.02.2024
Почему Буданов* "перенес" контрнаступление ВСУ на 2025 год
Заявления о новом контрнаступлении ВСУ появились на фоне освобождения российскими войсками Авдеевки и Крынок – чтобы "перебить повестку", однако реальных... РИА Новости Крым, 21.02.2024
2024-02-21T11:43
2024-02-21T11:43
2024-02-21T12:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА новости Крым, Галина Оленева. Заявления о новом контрнаступлении ВСУ появились на фоне освобождения российскими войсками Авдеевки и Крынок – чтобы "перебить повестку", однако реальных предпосылок для этого нет. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил военный эксперт Александр Хроленко.Украина рассчитывает начать новое контрнаступление в 2025 году, "если ВСУ смогут вести умную оборонительную битву, истощая силы России и одновременно восстанавливая свои собственные", заявил глава украинской военной разведки Кирилл Буданов* в интервью The Wall Street Journal. До этого Буданов* анонсировал новое контрнаступление ВСУ на весну 2024 года."Генштаб ВС РФ ранее не исключил нового контрнаступления ВСУ при помощи Запада. Однако для этого должны сойтись все слагаемые – мобилизация, западное финансирование, поставки вооружения и боеприпасов", – напоминает Хроленко.На сегодняшний день объективных предпосылок для соответствующих заявлений Буданова* или кого-либо еще с украинской стороны нет, убежден эксперт. Мюнхенская конференция показала: настроения на Западе диаметрально изменились. Более того - Запад не располагает производственными мощностями для долгосрочной военной поддержки киевского режима, а план Буданова* "истощать силы России и одновременно восстанавливать свои собственные" выглядит нелепо на фоне состояния украинской экономики и ВПК."Демагогия в чистом виде. Экономики нет, денег нет, своего ВПК нет, ВСУ являются исключительно проектом США. Это частная военная компания Байдена, у которого как-будто какая-то личная вендетта. Не вся Америка настроена воевать с РФ", – продолжает Хроленко.Он также напоминает заявление американского сенатора Джеймса Дэвида Вэнса, сделанное на Мюнхенской конференции, в котором американский политик признал 15-кратное превосходство ВС РФ в личном составе армии и флота и 10-кратное в вооружениях.Накануне президент России Владимир Путин заявил о том, что Крынки (Херсонское направление) полностью контролируются российскими войсками. О полном освобождении Авдеевки министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ 17 февраля. В ходе взятия Авдеевки ВС РФ продвинулись в глубину украинских позиций почти на девять километров. Однако, по мнению заместителя президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константина Сивкова, у украинской армии нет никаких шансов на успешное контрнаступление, поскольку ВСУ не обладают для этого необходимыми ресурсами. * внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:Ситуация критическая: в Киеве заявили о тяжелом положении ВСУ "Трехуровневая оборона" Украины не остановит ВС РФ – экспертОт провала "контрнаступа" до выдвижения Путина: топ событий года в России
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мнения, александр хроленко, всу (вооруженные силы украины), кирилл буданов*, главное управление разведки украины (гур), новости сво, вооруженные силы россии, новости, контрнаступление всу
Почему Буданов* "перенес" контрнаступление ВСУ на 2025 год
Реальных предпосылок для контрнаступления ВСУ в 2025 году нет – военный эксперт
11:43 21.02.2024 (обновлено: 12:45 21.02.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА новости Крым, Галина Оленева.
Заявления о новом контрнаступлении ВСУ появились на фоне освобождения российскими войсками Авдеевки и Крынок – чтобы "перебить повестку", однако реальных предпосылок для этого нет. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым
выразил военный эксперт Александр Хроленко.
Украина рассчитывает начать новое контрнаступление в 2025 году, "если ВСУ смогут вести умную оборонительную битву, истощая силы России и одновременно восстанавливая свои собственные"
, заявил глава украинской военной разведки Кирилл Буданов* в интервью The Wall Street Journal. До этого Буданов* анонсировал новое контрнаступление ВСУ на весну 2024 года.
"Генштаб ВС РФ ранее не исключил нового контрнаступления ВСУ при помощи Запада. Однако для этого должны сойтись все слагаемые – мобилизация, западное финансирование, поставки вооружения и боеприпасов", – напоминает Хроленко.
На сегодняшний день объективных предпосылок для соответствующих заявлений Буданова* или кого-либо еще с украинской стороны нет, убежден эксперт. Мюнхенская конференция показала: настроения на Западе диаметрально изменились. Более того - Запад не располагает производственными мощностями для долгосрочной военной поддержки киевского режима, а план Буданова* "истощать силы России и одновременно восстанавливать свои собственные" выглядит нелепо на фоне состояния украинской экономики и ВПК.
"Демагогия в чистом виде. Экономики нет, денег нет, своего ВПК нет, ВСУ являются исключительно проектом США. Это частная военная компания Байдена, у которого как-будто какая-то личная вендетта. Не вся Америка настроена воевать с РФ", – продолжает Хроленко.
Он также напоминает заявление американского сенатора Джеймса Дэвида Вэнса, сделанное на Мюнхенской конференции, в котором американский политик признал 15-кратное превосходство ВС РФ в личном составе армии и флота и 10-кратное в вооружениях.
"Поэтому на поле боя присутствует десятикратное доминирование. И в этой ситуации говорить о каком-то гипотетическом "контрнаступе" Украины вообще не приходится. Этот факт в итоге дойдет до всех. Взятие за одну неделю Авдеевки и Крынок говорит о прочной инициативе российской армии. Думаю, дальше все будет развиваться быстрее. Поэтому заявления и звучат именно сейчас – "мы еще можем, мы еще не все потеряли". Фактически это – сотрясание воздуха", – убежден собеседник агентства.
Накануне президент России Владимир Путин заявил о том, что Крынки (Херсонское направление) полностью контролируются российскими войсками.
О полном освобождении Авдеевки министр обороны Сергей Шойгу доложил
президенту РФ 17 февраля. В ходе взятия Авдеевки ВС РФ продвинулись в глубину украинских позиций почти на девять километров.
Однако, по мнению заместителя президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константина Сивкова, у украинской армии нет никаких шансов на успешное контрнаступление
, поскольку ВСУ не обладают для этого необходимыми ресурсами.
* внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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