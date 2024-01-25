https://crimea.ria.ru/20240125/trekhurovnevaya-oborona-ukrainy-ne-ostanovit-vs-rf--ekspert-1134454538.html
"Трехуровневая оборона" Украины не остановит ВС РФ – эксперт
"Трехуровневая оборона" Украины не остановит ВС РФ – эксперт - РИА Новости Крым, 25.01.2024
"Трехуровневая оборона" Украины не остановит ВС РФ – эксперт
Заявленное Украиной строительство "трехуровневой обороны" при поддержке Словакии не остановит Россию на пути к целям спецоперации, так как ВС РФ – это не только РИА Новости Крым, 25.01.2024
2024-01-25T13:55
2024-01-25T13:55
2024-01-25T14:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Заявленное Украиной строительство "трехуровневой обороны" при поддержке Словакии не остановит Россию на пути к целям спецоперации, так как ВС РФ – это не только штурмовые отряды. Более того, выделенные на это средства будут разворованы в условиях явного провала украинской армии на фронте. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина строит масштабную линию обороны, и помощь ей в этом окажет Словакия, которая поставит бронированные экскаваторы и машины для разминирования. По его словам, правительство Украины выделило десятки миллиардов гривен на новые рубежи, которые обеспечат "защиту по всем направлениям" и позволят сдержать наступление ВС РФ.По мнению Гусева, выделенные средства будут разворованы раньше, чем что-то построят."Это опять все средства, которые выделят сейчас, будут разворованы. Все помнят строительство защитных сооружений на границе России и Украины, которое проводил бывший премьер-министр, "зайчик" (Арсений Яценюк, речь о "защитной инфраструктуре", строившейся в 2014 году – ред.). Он сеткой пытался отгородиться. Прокопали ров, поставили сетку высотой 2 метра. И что? Деньги разворовали – все. Сейчас он благополучно живет в Соединенных Штатах, не бедствует. Поэтому говорить о том, что это все будет эффективно – нет", – считает Гусев.Но если даже предположить, что строительство чего-то начнется, никакие "уровни" не способны остановить российскую армию, уверен он.Тем не менее что-то Киеву говорить своим западным партнерам приходится в условиях, когда "контрнаступление" полностью провалилось и украинская армия уничтожается на фронте в тяжелых боях, отметил он."Какой выход у киевского режима? Они понимают, что идет продвижение российских военнослужащих. Медленное, трудное, но идет, и они его не могут сдержать, что было с самого начала понятно. Им надо отходить, и они отходят. Но отходить в чистое поле – а дальше за Славянском, действительно, дикая степь, закрепиться негде – это конец для них. Поэтому им необходимо строить серьезные укрепления", – сказал Гусев.Но говорить о том, что Словакия во всей этой истории Киеву поможет – чушь, добавил он.Ранее словацкий лидер Роберт Фицо заявил, что Словакия не даст Киеву оружия и наложит вето на вступление в НАТО. Позже стало известно, что Словакия поддержит выделение Украине пакета помощи на 50 миллиардов евро. Накануне, 24 января, в Минобороны РФ сообщили, что российская армия продвинулась по переднему краю на Донецком направлении. Читайте также на РИА Новости Крым:"Затыкание дыр": как Украина будет применять истребители F-16 Взрывы гремели в трех областях Украины в ночь на четверг Глава службы разведки РФ оценил подготовку НАТО к "нападению" России
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"Трехуровневая оборона" Украины не остановит ВС РФ – эксперт
Трехуровневую оборону Украины разворуют еще до окончания строительства – мнение
13:55 25.01.2024 (обновлено: 14:17 25.01.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым.
Заявленное Украиной строительство "трехуровневой обороны" при поддержке Словакии не остановит Россию на пути к целям спецоперации, так как ВС РФ – это не только штурмовые отряды. Более того, выделенные на это средства будут разворованы в условиях явного провала украинской армии на фронте. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина строит масштабную линию обороны, и помощь ей в этом окажет Словакия, которая поставит бронированные экскаваторы и машины для разминирования. По его словам, правительство Украины выделило десятки миллиардов гривен на новые рубежи, которые обеспечат "защиту по всем направлениям" и позволят сдержать наступление ВС РФ.
По мнению Гусева, выделенные средства будут разворованы раньше, чем что-то построят.
"Это опять все средства, которые выделят сейчас, будут разворованы. Все помнят строительство защитных сооружений на границе России и Украины, которое проводил бывший премьер-министр, "зайчик" (Арсений Яценюк, речь о "защитной инфраструктуре", строившейся в 2014 году – ред.). Он сеткой пытался отгородиться. Прокопали ров, поставили сетку высотой 2 метра. И что? Деньги разворовали – все. Сейчас он благополучно живет в Соединенных Штатах, не бедствует. Поэтому говорить о том, что это все будет эффективно – нет", – считает Гусев.
Но если даже предположить, что строительство чего-то начнется, никакие "уровни" не способны остановить российскую армию, уверен он.
"Какая линия оборонительных рубежей? Российские войска – это же не только штурмовые группы. Это самолеты, вертолеты, ракеты, планирующие бомбы. Для российских вооруженных сил любая линия, которая там будет строиться, не представляет серьезной угрозы и не создаст эффективную защиту, о которой говорит Шмыгаль", – аргументировал свою позицию Гусев.
Тем не менее что-то Киеву говорить своим западным партнерам приходится в условиях, когда "контрнаступление" полностью провалилось и украинская армия уничтожается на фронте в тяжелых боях, отметил он.
"Какой выход у киевского режима? Они понимают, что идет продвижение российских военнослужащих. Медленное, трудное, но идет, и они его не могут сдержать, что было с самого начала понятно. Им надо отходить, и они отходят. Но отходить в чистое поле – а дальше за Славянском, действительно, дикая степь, закрепиться негде – это конец для них. Поэтому им необходимо строить серьезные укрепления", – сказал Гусев.
Но говорить о том, что Словакия во всей этой истории Киеву поможет – чушь, добавил он.
"Роберт Фицо заявил, во-первых, что ни один патрон не поступит на Украину. А во-вторых, ну будут, наверное, помогать – Словакия является страной-членом НАТО и ЕС, поэтому ему тоже сложно, и они готовы будут предоставлять какую-то технику, экскаваторы. Но по большому счету все же понимают, что это такая муть вообще", – заключил эксперт.
Ранее словацкий лидер Роберт Фицо заявил
, что Словакия не даст Киеву оружия и наложит вето на вступление в НАТО. Позже стало известно, что Словакия поддержит выделение Украине пакета помощи
на 50 миллиардов евро.
Накануне, 24 января, в Минобороны РФ сообщили
, что российская армия продвинулась по переднему краю на Донецком направлении.
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