https://crimea.ria.ru/20240124/zatykanie-dyr-kak-ukraina-budet-primenyat-istrebiteli-f-16-1134431075.html

"Затыкание дыр": как Украина будет применять истребители F-16

"Затыкание дыр": как Украина будет применять истребители F-16 - РИА Новости Крым, 24.01.2024

"Затыкание дыр": как Украина будет применять истребители F-16

Американские истребители F-16 после их поставок Украине, скорее всего, будут использоваться в основном в качестве систем противовоздушной обороны для перехвата... РИА Новости Крым, 24.01.2024

2024-01-24T19:19

2024-01-24T19:19

2024-01-24T19:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Американские истребители F-16 после их поставок Украине, скорее всего, будут использоваться в основном в качестве систем противовоздушной обороны для перехвата российских крылатых ракет и реактивных беспилотников. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.По словам Анпилогова, таким образом киевский режим планирует "затыкать" бреши в собственной системе противовоздушной защиты. "Истребителями F-16 просто будут пытаться заткнуть дырки в украинской системе ПВО. А их образуется все больше и больше, и даже украинская пропаганда вынуждена это признавать", – добавил эксперт.Он также назвал "стопроцентной" вероятность того, что киевский режим получит F-16, поскольку "никаких ограничительных моментов в этом вопросе практически не осталось".Возможные поставки Украине F-16Издание Politico со ссылкой на помощника министра обороны США по делам международной безопасности Селеста Уолландера ранее сообщило, что Пентагон передаст Украине первые истребители F-16 в этом году. По словам представителя ведомства, несколько украинских пилотов проходят соответствующую подготовку на базе ВВС в США.В начале января представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что пока никакой информации о передаче Киеву F-16 нет.В конце лета прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении договоренности с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте о том, что Амстердам передаст Киеву 42 истребителя F-16. Однако эта поставка оказалась под угрозой срыва по итогам парламентских выборов в Нидерландах, на которых победила ультраправая "Пария свободы". Ее лидер Герт Вилдерс выступает за прекращение военной помощи Украине.Минобороны Бельгии в свою очередь объявило о намерении передать Киеву F-16 в 2025 году.Истребители F-16: что они собой представляют и на что способныF-16 Fighting Falcon – американский многоцелевой легкий истребитель четвертого поколения. Разработан компанией General Dynamics. В армии США используется с 1978 года. Впервые в бою F-16 применила армия Израиля в 1981 году в ходе гражданской войны в Ливане.Истребитель быстро обрел популярность на мировом рынке вооружения благодаря удачной конструкции и многофункциональности. Находится на вооружении 25 стран мира. F-16 широко применялись в натовских бомбардировках Югославии в 1999 году, ударах по Палестине, Сирии, Ираку. F-16 также применяет Турция в операциях против курдов.Экипаж истребителя состоит из одного или двух человек, в зависимости от модификации. Для иностранных заказчиков выпускается только модификация F-16A.Дальность полета – 4 тысячи километров, максимальная высота – 18 км, боевой радиус – 1300-1700 км, максимальная скорость – более 2 тыс. км/ч.Вооружение F-16: шестиствольная 20-миллиметровая пушка M61A1 с боезапасом в 511 снарядов, в том числе с обедненным ураном; до шести управляемых высокоточных ракет класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность"; управляемые, кассетные и свободнопадающие бомбы.Модификации F-16С, F-16D и F-16 MLO способны нести тактическое ядерное оружие – бомбы B61, которые США разместили в Европе.Стоимость одного экземпляра может варьироваться от 43 млн до 55 млн долларов.С момента начала эксплуатации в 1978 году произошло более 670 крушений F-16, в которых погибли 208 пилотов и 98 человек, оказавшихся в зоне авиакатастрофы.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев ждет поставок "нового оружия": что Запад может передать УкраинеМосква запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия УкраинеИспользование авиабаз НАТО для F-16 ВСУ - Москва сделала предупреждение

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украина, самолеты f-16, пво, поставки западного оружия украине, в мире, политика, алексей анпилогов, сша