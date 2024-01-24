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Киев ждет поставок "нового оружия": что Запад может передать Украине - РИА Новости Крым, 24.01.2024
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
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Киев ждет поставок "нового оружия": что Запад может передать Украине
Киев ждет поставок "нового оружия": что Запад может передать Украине - РИА Новости Крым, 24.01.2024
Киев ждет поставок "нового оружия": что Запад может передать Украине
Под "новым оружием", которое, по заверениям минобороны Украины, Киев получит в этом году, скорее всего, имеются в виду планирующие авиабомбы AASM или немецкие... РИА Новости Крым, 24.01.2024
2024-01-24T13:01
2024-01-24T13:01
эксклюзивы риа новости крым
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алексей анпилогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Под "новым оружием", которое, по заверениям минобороны Украины, Киев получит в этом году, скорее всего, имеются в виду планирующие авиабомбы AASM или немецкие крылатые ракеты Taurus, к поставкам которых Германию рано или поздно принудят. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.Спикер минобороны Украины Илларион Павлюк по итогам встречи контактной группы по обороне в формате "Рамштайн" во вторник заявил, что Киев в этом году получит "оружие, которого еще нет, и которое поможет поражать логистические узлы".Французские бомбы не достанут до российских узлов"До поступления каких-либо подробностей следует рассматривать это исключительно как политическое заявление. В действительности же сейчас западная коалиция использует на Украине практически все виды и типы современного оружия, за исключением ядерного, в том числе баллистические ракеты ATACMS, крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP. Не исключаю, что в данном случае речь идет о французских планирующих авиабомбах AASM, поставки которых ранее анонсировал Париж", - сказал Анпилогов.Аналитик при этом отметил, что в данном случае вряд ли приходится говорить о поражении этими боеприпасами российских логистических узлов. Он пояснил, что дальность поражения AASM составляет 50 километров, при условии, если бомбу сбрасывают с максимальной высоты – 15 км. У украинской авиации, в отличие от российской, сейчас нет возможности летать на таких высотах, поскольку на линии боевого соприкосновения действуют российские комплексы ПВО, которые поражают украинские самолеты.Кроме того, указал эксперт, анонсировались поставки порядка 50 авиабомб AASM в месяц, что существенно уступает тому количеству авиабомб, которое применяет российская авиация."Сейчас авиация РФ применяет в день от 50 до 100 авиабомб с универсальными модулями планирования и коррекции. То есть, разница будет как минимум на порядок между возможностями Украины и нашими возможностями", – уточнил специалист.Украине уже не поможет никакое "вундерваффе"Речь также может идти о немецких крылатых ракетах Taurus, на поставку которых Германию рано или поздно вынудят, считает Анпилогов. Дело в том, что Великобритания и Франция практически исчерпали запасы ракет Storm Shadow и SCALP для Украины, которых и без того было произведено относительно немного. Поэтому западные союзники "дожмут" Берлин и вынудят его передать Киеву Taurus, убежден эксперт.Он также не исключил, что Украине могут передать высокоточные крылатые ракеты JASSM, запускаемые с истребителей F-16.Возможны разные варианты, но какое бы очередное "чудо-оружие" ни поставили Киеву, это вряд ли будут большие партии, способные переломить ситуацию на фронте в пользу ВСУ, уверен Анпилогов."Безусловно, определенный ущерб может быть нанесен, но говорить о том, что с помощью этих поставок Украина сможет поменять стратегическое положение на фронте, не приходится. Западный военно-промышленный комплекс готовился к скоротечной войне и не учел потенциал и возможности российского ОПК, выпускающего технологические новики и во многом нивелируя ударные средства, которые сейчас предоставляют Украине", - заключил эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский: в мире нет достаточных ресурсов для победы УкраиныГермания отказалась передать Украине ракеты Taurus: чего боится БундестагЧто такое ракеты ATACMS и чем они опасны
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поставки западного оружия украине, украина, мнения, алексей анпилогов, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости, россия
Киев ждет поставок "нового оружия": что Запад может передать Украине

Под "новым оружием" Киев может иметь в виду французские планирующие авиабомбы – эксперт

13:01 24.01.2024
 
© safran-group.comПланирующие авиабомбы AASM
Планирующие авиабомбы AASM
© safran-group.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Под "новым оружием", которое, по заверениям минобороны Украины, Киев получит в этом году, скорее всего, имеются в виду планирующие авиабомбы AASM или немецкие крылатые ракеты Taurus, к поставкам которых Германию рано или поздно принудят. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.
Спикер минобороны Украины Илларион Павлюк по итогам встречи контактной группы по обороне в формате "Рамштайн" во вторник заявил, что Киев в этом году получит "оружие, которого еще нет, и которое поможет поражать логистические узлы".

Французские бомбы не достанут до российских узлов

"До поступления каких-либо подробностей следует рассматривать это исключительно как политическое заявление. В действительности же сейчас западная коалиция использует на Украине практически все виды и типы современного оружия, за исключением ядерного, в том числе баллистические ракеты ATACMS, крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP. Не исключаю, что в данном случае речь идет о французских планирующих авиабомбах AASM, поставки которых ранее анонсировал Париж", - сказал Анпилогов.
Аналитик при этом отметил, что в данном случае вряд ли приходится говорить о поражении этими боеприпасами российских логистических узлов. Он пояснил, что дальность поражения AASM составляет 50 километров, при условии, если бомбу сбрасывают с максимальной высоты – 15 км. У украинской авиации, в отличие от российской, сейчас нет возможности летать на таких высотах, поскольку на линии боевого соприкосновения действуют российские комплексы ПВО, которые поражают украинские самолеты.
"Поэтому использование таких бомб будет крайне ограничено по глубине. То есть, самолету нужно будет запускать эту бомбу в 40-50 км от линии боестолкновения, чтобы не попасть под огонь российских установок ПВО. В этой связи говорить о каком-либо серьезном поражении логистических узлов, которые, как правило, находятся достаточно глубоко в тылу, не приходится", – подчеркнул Анпилогов.
Кроме того, указал эксперт, анонсировались поставки порядка 50 авиабомб AASM в месяц, что существенно уступает тому количеству авиабомб, которое применяет российская авиация.
"Сейчас авиация РФ применяет в день от 50 до 100 авиабомб с универсальными модулями планирования и коррекции. То есть, разница будет как минимум на порядок между возможностями Украины и нашими возможностями", – уточнил специалист.

Украине уже не поможет никакое "вундерваффе"

Речь также может идти о немецких крылатых ракетах Taurus, на поставку которых Германию рано или поздно вынудят, считает Анпилогов. Дело в том, что Великобритания и Франция практически исчерпали запасы ракет Storm Shadow и SCALP для Украины, которых и без того было произведено относительно немного. Поэтому западные союзники "дожмут" Берлин и вынудят его передать Киеву Taurus, убежден эксперт.
Он также не исключил, что Украине могут передать высокоточные крылатые ракеты JASSM, запускаемые с истребителей F-16.
Возможны разные варианты, но какое бы очередное "чудо-оружие" ни поставили Киеву, это вряд ли будут большие партии, способные переломить ситуацию на фронте в пользу ВСУ, уверен Анпилогов.
"Безусловно, определенный ущерб может быть нанесен, но говорить о том, что с помощью этих поставок Украина сможет поменять стратегическое положение на фронте, не приходится. Западный военно-промышленный комплекс готовился к скоротечной войне и не учел потенциал и возможности российского ОПК, выпускающего технологические новики и во многом нивелируя ударные средства, которые сейчас предоставляют Украине", - заключил эксперт.
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