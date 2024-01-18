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Германия отказалась передать Украине ракеты Taurus: чего боится Бундестаг - РИА Новости Крым, 18.01.2024
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Германия отказалась передать Украине ракеты Taurus: чего боится Бундестаг
Германия отказалась передать Украине ракеты Taurus: чего боится Бундестаг - РИА Новости Крым, 18.01.2024
Германия отказалась передать Украине ракеты Taurus: чего боится Бундестаг
Отказ Бундестага передать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus может быть связан с опасением политических элит Германии втянуться в прямой военный... РИА Новости Крым, 18.01.2024
2024-01-18T10:52
2024-01-18T10:59
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германия
мнения
александр шатилов
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Отказ Бундестага передать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus может быть связан с опасением политических элит Германии втянуться в прямой военный конфликт с Россией, а также очевидностью поражения киевского режима. Такое мнение РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, политолог Александр Шатилов.Немецкий парламент накануне отклонил законопроект о передаче ракет Taurus Украине. Против поставок Киеву крылатых ракет проголосовали 485 из 666 депатутов. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что немецкие оборонные заводы, производящие крылатые ракеты Taururs, должны стать законными целями для Вооруженных сил России в случае поставок этого вооружения Украине.По мнению политолога, решение Бундестага обусловлено и тем, что ВСУ терпят поражение, а руководители киевского режима "ведут себя предельно неадекватно".Шатилов добавил, что Украину сейчас воспринимают на Западе как страну, которая "находится на грани поражения", поэтому дальше поддерживать ее вооружением не имеет смысла.Читайте также на РИА Новости Крым:"Кипение" в Европе: к чему приведут развязанные Западом конфликтыКак Украина может использовать немецкие ракеты Taurus – экспертЧто такое ракеты ATACMS и чем они опасны
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ракеты taurus, германия, мнения, александр шатилов, украина, бундестаг
Германия отказалась передать Украине ракеты Taurus: чего боится Бундестаг

Отказ Германии дать Киеву ракеты Taurus связан с опасением втягивания в конфликт с Россией

10:52 18.01.2024 (обновлено: 10:59 18.01.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБундестаг
Бундестаг - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Отказ Бундестага передать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus может быть связан с опасением политических элит Германии втянуться в прямой военный конфликт с Россией, а также очевидностью поражения киевского режима. Такое мнение РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, политолог Александр Шатилов.
Немецкий парламент накануне отклонил законопроект о передаче ракет Taurus Украине. Против поставок Киеву крылатых ракет проголосовали 485 из 666 депатутов. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что немецкие оборонные заводы, производящие крылатые ракеты Taururs, должны стать законными целями для Вооруженных сил России в случае поставок этого вооружения Украине.

"Есть ряд немецких политиков, которые, с одной стороны, негласно выступают в поддержку России, а кто-то пугает возможностью втягивания Германии в украинский конфликт с непрогнозируемыми для страны последствиями, – сказал Шатилов. – Немецкая элита всегда занимала особую позицию и по санкциям, и по России в целом, особенно бизнес-часть Германии, которая до 2014 года с удовольствием и весьма успешно развивала контакты с РФ. Они тоже определенное влияние имеют, в том числе на политические круги."

По мнению политолога, решение Бундестага обусловлено и тем, что ВСУ терпят поражение, а руководители киевского режима "ведут себя предельно неадекватно".

"В этой ситуации вполне естественно, что депутаты Бундестага отказались согласовать передачу Украине крылатых ракет, чтобы потом не оказаться крайними в случае, если киевский режим попытается нанести удары этими ракетами по объектам в глубине российской территории. В Берлине опасаются невольного втягивания Германии в войну с Россией, которая обладает ядерным статусом. Мало кто хочет таких "перспектив ", – пояснил эксперт.

Шатилов добавил, что Украину сейчас воспринимают на Западе как страну, которая "находится на грани поражения", поэтому дальше поддерживать ее вооружением не имеет смысла.
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