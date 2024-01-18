https://crimea.ria.ru/20240118/germaniya-otkazalas-peredat-ukraine-rakety-taurus-chego-boitsya-bundestag-1134279139.html

Германия отказалась передать Украине ракеты Taurus: чего боится Бундестаг

Германия отказалась передать Украине ракеты Taurus: чего боится Бундестаг - РИА Новости Крым, 18.01.2024

Германия отказалась передать Украине ракеты Taurus: чего боится Бундестаг

Отказ Бундестага передать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus может быть связан с опасением политических элит Германии втянуться в прямой военный... РИА Новости Крым, 18.01.2024

2024-01-18T10:52

2024-01-18T10:52

2024-01-18T10:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Отказ Бундестага передать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus может быть связан с опасением политических элит Германии втянуться в прямой военный конфликт с Россией, а также очевидностью поражения киевского режима. Такое мнение РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, политолог Александр Шатилов.Немецкий парламент накануне отклонил законопроект о передаче ракет Taurus Украине. Против поставок Киеву крылатых ракет проголосовали 485 из 666 депатутов. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что немецкие оборонные заводы, производящие крылатые ракеты Taururs, должны стать законными целями для Вооруженных сил России в случае поставок этого вооружения Украине.По мнению политолога, решение Бундестага обусловлено и тем, что ВСУ терпят поражение, а руководители киевского режима "ведут себя предельно неадекватно".Шатилов добавил, что Украину сейчас воспринимают на Западе как страну, которая "находится на грани поражения", поэтому дальше поддерживать ее вооружением не имеет смысла.Читайте также на РИА Новости Крым:"Кипение" в Европе: к чему приведут развязанные Западом конфликтыКак Украина может использовать немецкие ракеты Taurus – экспертЧто такое ракеты ATACMS и чем они опасны

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ракеты taurus, германия, мнения, александр шатилов, украина, бундестаг