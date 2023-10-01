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Как Украина может использовать немецкие ракеты Taurus – эксперт - РИА Новости Крым, 01.10.2023
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
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Как Украина может использовать немецкие ракеты Taurus – эксперт
Как Украина может использовать немецкие ракеты Taurus – эксперт - РИА Новости Крым, 01.10.2023
Как Украина может использовать немецкие ракеты Taurus – эксперт
Использование дальнобойных крылатых ракет Taurus, которые Германия, вероятнее всего, поставит Киеву, позволит обезопасить украинские самолеты от российских... РИА Новости Крым, 01.10.2023
2023-10-01T17:18
2023-10-01T17:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Использование дальнобойных крылатых ракет Taurus, которые Германия, вероятнее всего, поставит Киеву, позволит обезопасить украинские самолеты от российских средств поражения. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов."Главное отличие Taurus от Storm Shadow и SCALP – дальность, которая у немецких ракет составляет 500 километров. Маловероятно, что ВСУ будут запускать эти ракеты на 500 км вглубь территории России, например, бить по Москве – это чревато очень серьезными геополитическими последствиями. Но эта дальность может быть использована для того, чтобы держать в безопасности носителей этих ракет – фронтовые бомбардировщики Су-24 и другие самолеты. То есть запуск можно будет осуществлять за 200 километров от линии соприкосновения, минимизируя риски поражения украинских самолетов с нашими фронтовыми системами ПВО", - сказал аналитик.В остальном, по словам военного эксперта, ракеты Taurus практически аналогичны британским Storm Shadow и французским SCALP: масса взрывчатки – порядка тонны, использование трехмерных электронных карт местности, инерциальная и спутниковая система наведения, что обеспечивает достаточно высокую точность этих ракет."Это оружие одного класса, соответственно, для нашей ПВО это похожие цели. Можно ожидать, что большую часть таких крылатых ракет наши средства ПВО будут сбивать, но, как показывает практика ударов по Чонгарскому мосту и попытка ударов по Крыму, часть этих ракет неизбежно пролетает даже через эшелонированную систему ПВО и наносит определенные повреждения", – отметил Анпилогов.По мнению политолога, Германия рано или поздно поставит Taurus Украине, однако их количество будет довольно ограниченным. В частности, указал он, всего было произведено порядка 600 таких ракет, причем последние из них - в 2012 году, и речь о восстановлении их производства пока не идет. Следовательно, Киев будет получать Taurus из существующих немецких запасов. Поэтому Украина, скорее всего, может рассчитывать на несколько десятков таких ракет, ФРГ не пойдет на ослабление собственной обороноспособности, считает эксперт.Ракеты ATACMS для Киева: что о них известно и чем они опасны &gt;&gt;Так или иначе, поставка Taurus Украине будет актом эскалации со стороны Берлина, и в этой ситуации возможны определенные ответные действия со стороны Москвы, заключил аналитик.Накануне председатель комитета бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила о том, что Киеву "нужно без промедления поставить ракеты Taurus". По ее словам, Украина "имеет полное право наносить удары этими ракетами по объектам на территории России", в том числе в Крыму.В конце мая стало известно, что киевский режим запросил у Берлина предоставление ракет Taurus с дальностью полета до 500 км. Изначально власти Германии выступали против поставки таких ракет Украине.В августе журнал Der Spiegel сообщил, что немецкое правительство изучает возможность поставок Киеву ракет Taurus в ближайшие месяцы.Москва неоднократно подчеркивала, что накачивание Украины западным оружием только затягивает противостояние. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров для ВСУ на своей территории.Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае поставок Taurus Киеву немецкие оборонные заводы, производящие эти ракеты, должны стать законными целями для Вооруженных сил России.Читайте также на РИА Новости Крым:На аэродроме Кульбакино уничтожены польские истребителиПереобувание Европы: какие страны отворачиваются от Украины и почемуКорейский сценарий раскола Украины: чего добиваются США и Европа
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Как Украина может использовать немецкие ракеты Taurus – эксперт

Эксперт Анпилогов: ракеты Taurus могут обезопасить самолеты ВСУ от российских ударов

17:18 01.10.2023
 
© JUNG YEON-JEРакета "воздух-земля" большой дальности Taurus
Ракета воздух-земля большой дальности Taurus
© JUNG YEON-JE
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Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
обозреватель
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Использование дальнобойных крылатых ракет Taurus, которые Германия, вероятнее всего, поставит Киеву, позволит обезопасить украинские самолеты от российских средств поражения. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.
"Главное отличие Taurus от Storm Shadow и SCALP – дальность, которая у немецких ракет составляет 500 километров. Маловероятно, что ВСУ будут запускать эти ракеты на 500 км вглубь территории России, например, бить по Москве – это чревато очень серьезными геополитическими последствиями. Но эта дальность может быть использована для того, чтобы держать в безопасности носителей этих ракет – фронтовые бомбардировщики Су-24 и другие самолеты. То есть запуск можно будет осуществлять за 200 километров от линии соприкосновения, минимизируя риски поражения украинских самолетов с нашими фронтовыми системами ПВО", - сказал аналитик.
В остальном, по словам военного эксперта, ракеты Taurus практически аналогичны британским Storm Shadow и французским SCALP: масса взрывчатки – порядка тонны, использование трехмерных электронных карт местности, инерциальная и спутниковая система наведения, что обеспечивает достаточно высокую точность этих ракет.
"Это оружие одного класса, соответственно, для нашей ПВО это похожие цели. Можно ожидать, что большую часть таких крылатых ракет наши средства ПВО будут сбивать, но, как показывает практика ударов по Чонгарскому мосту и попытка ударов по Крыму, часть этих ракет неизбежно пролетает даже через эшелонированную систему ПВО и наносит определенные повреждения", – отметил Анпилогов.
По мнению политолога, Германия рано или поздно поставит Taurus Украине, однако их количество будет довольно ограниченным. В частности, указал он, всего было произведено порядка 600 таких ракет, причем последние из них - в 2012 году, и речь о восстановлении их производства пока не идет. Следовательно, Киев будет получать Taurus из существующих немецких запасов. Поэтому Украина, скорее всего, может рассчитывать на несколько десятков таких ракет, ФРГ не пойдет на ослабление собственной обороноспособности, считает эксперт.
Ракеты ATACMS для Киева: что о них известно и чем они опасны >>
Так или иначе, поставка Taurus Украине будет актом эскалации со стороны Берлина, и в этой ситуации возможны определенные ответные действия со стороны Москвы, заключил аналитик.
Накануне председатель комитета бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила о том, что Киеву "нужно без промедления поставить ракеты Taurus". По ее словам, Украина "имеет полное право наносить удары этими ракетами по объектам на территории России", в том числе в Крыму.
В конце мая стало известно, что киевский режим запросил у Берлина предоставление ракет Taurus с дальностью полета до 500 км. Изначально власти Германии выступали против поставки таких ракет Украине.
В августе журнал Der Spiegel сообщил, что немецкое правительство изучает возможность поставок Киеву ракет Taurus в ближайшие месяцы.
Москва неоднократно подчеркивала, что накачивание Украины западным оружием только затягивает противостояние. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров для ВСУ на своей территории.
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае поставок Taurus Киеву немецкие оборонные заводы, производящие эти ракеты, должны стать законными целями для Вооруженных сил России.
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