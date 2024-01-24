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Отражено две атаки: ВС России улучшили позиции на Донецком направлении - РИА Новости Крым, 24.01.2024
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Отражено две атаки: ВС России улучшили позиции на Донецком направлении
Отражено две атаки: ВС России улучшили позиции на Донецком направлении - РИА Новости Крым, 24.01.2024
Отражено две атаки: ВС России улучшили позиции на Донецком направлении
Подразделения российской группировки войск "Южная" активными боевыми действиями продвинулись вперед и улучшили положение по переднему краю на Донецком... РИА Новости Крым, 24.01.2024
2024-01-24T17:37
2024-01-24T17:38
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
новости сво
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Подразделения российской группировки войск "Южная" активными боевыми действиями продвинулись вперед и улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.В районе Андреевки, Клещеевки и Курдюмовки в Донецкой Народной Республике нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных и одной десантно-штурмовой бригад ВСУ."Потери противника составили до 220 военнослужащих, три танка, восемь боевых бронированных машин и 16 автомобилей", - уточняют в военном ведомстве.На этом направлении российские силы также уничтожили самоходку Krab польского производства, артсистему М777 и орудие М119 производства США, гаубицу "Мста-Б", орудие Д-20 и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".Также в течение суток были уничтожены склады боеприпасов 31-й механизированной и 26-й артиллерийской бригад ВСУ, зенитный ракетный комплекс SAMP-T французского производства, радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300.Системами ПВО в зоне спецоперации уничтожено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две тактические ракеты "Точка-У", а также 51 вражеский беспилотник.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ освободили Крахмальное в Харьковской областиГромадные потери ВСУ: уничтожены почти 800 боевиков, оружие и техникаНа Южно-Донецком направлении горят украинские Leopard, Krab и М777
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , донецкая народная республика (днр), события в донбассе, новости сво, поставки западного оружия украине
Отражено две атаки: ВС России улучшили позиции на Донецком направлении

Армия России продвинулась по переднему краю на Донецком направлении - Минобороны

17:37 24.01.2024 (обновлено: 17:38 24.01.2024)
 
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Боевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Подразделения российской группировки войск "Южная" активными боевыми действиями продвинулись вперед и улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.

"На Донецком направлении активными действиями подразделений "Южной" группировки войск улучшено положение по переднему краю. Отражены две атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Шумы Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении.

В районе Андреевки, Клещеевки и Курдюмовки в Донецкой Народной Республике нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных и одной десантно-штурмовой бригад ВСУ.
"Потери противника составили до 220 военнослужащих, три танка, восемь боевых бронированных машин и 16 автомобилей", - уточняют в военном ведомстве.
На этом направлении российские силы также уничтожили самоходку Krab польского производства, артсистему М777 и орудие М119 производства США, гаубицу "Мста-Б", орудие Д-20 и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".
Также в течение суток были уничтожены склады боеприпасов 31-й механизированной и 26-й артиллерийской бригад ВСУ, зенитный ракетный комплекс SAMP-T французского производства, радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300.
Системами ПВО в зоне спецоперации уничтожено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две тактические ракеты "Точка-У", а также 51 вражеский беспилотник.
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Министерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУДонецкая Народная Республика (ДНР)События в ДонбассеНовости СВОПоставки западного оружия Украине
 
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