https://crimea.ria.ru/20240124/otrazheno-dve-ataki-vs-rossii-uluchshili-pozitsii-na-donetskom-napravlenii-1134433891.html
Отражено две атаки: ВС России улучшили позиции на Донецком направлении
Отражено две атаки: ВС России улучшили позиции на Донецком направлении - РИА Новости Крым, 24.01.2024
Отражено две атаки: ВС России улучшили позиции на Донецком направлении
Подразделения российской группировки войск "Южная" активными боевыми действиями продвинулись вперед и улучшили положение по переднему краю на Донецком... РИА Новости Крым, 24.01.2024
2024-01-24T17:37
2024-01-24T17:37
2024-01-24T17:38
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
новости сво
поставки западного оружия украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/07/1132615160_0:0:2914:1640_1920x0_80_0_0_fce98e32cd84684611a3f56878c56679.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Подразделения российской группировки войск "Южная" активными боевыми действиями продвинулись вперед и улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.В районе Андреевки, Клещеевки и Курдюмовки в Донецкой Народной Республике нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных и одной десантно-штурмовой бригад ВСУ."Потери противника составили до 220 военнослужащих, три танка, восемь боевых бронированных машин и 16 автомобилей", - уточняют в военном ведомстве.На этом направлении российские силы также уничтожили самоходку Krab польского производства, артсистему М777 и орудие М119 производства США, гаубицу "Мста-Б", орудие Д-20 и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".Также в течение суток были уничтожены склады боеприпасов 31-й механизированной и 26-й артиллерийской бригад ВСУ, зенитный ракетный комплекс SAMP-T французского производства, радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300.Системами ПВО в зоне спецоперации уничтожено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две тактические ракеты "Точка-У", а также 51 вражеский беспилотник.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ освободили Крахмальное в Харьковской областиГромадные потери ВСУ: уничтожены почти 800 боевиков, оружие и техникаНа Южно-Донецком направлении горят украинские Leopard, Krab и М777
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/07/1132615160_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f096bafa5a56abbdc008dff74b2d21d6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , донецкая народная республика (днр), события в донбассе, новости сво, поставки западного оружия украине
Отражено две атаки: ВС России улучшили позиции на Донецком направлении
Армия России продвинулась по переднему краю на Донецком направлении - Минобороны
17:37 24.01.2024 (обновлено: 17:38 24.01.2024)