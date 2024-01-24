https://crimea.ria.ru/20240124/otrazheno-dve-ataki-vs-rossii-uluchshili-pozitsii-na-donetskom-napravlenii-1134433891.html

Отражено две атаки: ВС России улучшили позиции на Донецком направлении

Отражено две атаки: ВС России улучшили позиции на Донецком направлении - РИА Новости Крым, 24.01.2024

Отражено две атаки: ВС России улучшили позиции на Донецком направлении

Подразделения российской группировки войск "Южная" активными боевыми действиями продвинулись вперед и улучшили положение по переднему краю на Донецком... РИА Новости Крым, 24.01.2024

2024-01-24T17:37

2024-01-24T17:37

2024-01-24T17:38

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

потери всу

донецкая народная республика (днр)

события в донбассе

новости сво

поставки западного оружия украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/07/1132615160_0:0:2914:1640_1920x0_80_0_0_fce98e32cd84684611a3f56878c56679.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Подразделения российской группировки войск "Южная" активными боевыми действиями продвинулись вперед и улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.В районе Андреевки, Клещеевки и Курдюмовки в Донецкой Народной Республике нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных и одной десантно-штурмовой бригад ВСУ."Потери противника составили до 220 военнослужащих, три танка, восемь боевых бронированных машин и 16 автомобилей", - уточняют в военном ведомстве.На этом направлении российские силы также уничтожили самоходку Krab польского производства, артсистему М777 и орудие М119 производства США, гаубицу "Мста-Б", орудие Д-20 и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".Также в течение суток были уничтожены склады боеприпасов 31-й механизированной и 26-й артиллерийской бригад ВСУ, зенитный ракетный комплекс SAMP-T французского производства, радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300.Системами ПВО в зоне спецоперации уничтожено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две тактические ракеты "Точка-У", а также 51 вражеский беспилотник.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ освободили Крахмальное в Харьковской областиГромадные потери ВСУ: уничтожены почти 800 боевиков, оружие и техникаНа Южно-Донецком направлении горят украинские Leopard, Krab и М777

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , донецкая народная республика (днр), события в донбассе, новости сво, поставки западного оружия украине