https://crimea.ria.ru/20240124/vosem-himars-i-polsotni-vrazheskikh-dronov-sbili-rossiyskie-pvo-1134433553.html

Восемь HIMARS и полсотни вражеских дронов сбили российские ПВО

Восемь HIMARS и полсотни вражеских дронов сбили российские ПВО - РИА Новости Крым, 24.01.2024

Восемь HIMARS и полсотни вражеских дронов сбили российские ПВО

Восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две тактические ракеты "Точка-У" сбиты российскими системами противовоздушной обороны России в зоне... РИА Новости Крым, 24.01.2024

2024-01-24T17:19

2024-01-24T17:19

2024-01-24T17:19

министерство обороны рф

пво

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

himars

беспилотник (бпла, дрон)

донецкая народная республика (днр)

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харьковская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две тактические ракеты "Точка-У" сбиты российскими системами противовоздушной обороны России в зоне ведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, над новыми регионами, Донбассом и в Харьковской областью уничтожены больше 50 вражеских беспилотников.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 568 самолетов, 265 вертолетов, 11 140 беспилотных летательных аппаратов, 452 зенитных ракетных комплекса, 14 768 танков и других боевых бронированных машин, 1206 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7846 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 838 единиц специальной военной автомобильной техники.В Минобороны также сообщали об уничтожении двух складов боеприпасов бригад ВСУ, зенитного ракетного комплекса SAMP-T французского производства, радиолокационной станции зенитного ракетного комплекса С-300.Читайте также на РИА Новости Крым:Громадные потери ВСУ: уничтожены почти 800 боевиков, оружие и техникаВС РФ освободили Крахмальное в Харьковской областиРоссия после СВО применит опыт 1945 года на территории Украины - мнение

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

харьковская область

запорожская область

херсонская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, пво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, himars, беспилотник (бпла, дрон), донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), харьковская область, запорожская область, херсонская область