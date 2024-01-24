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Восемь HIMARS и полсотни вражеских дронов сбили российские ПВО - РИА Новости Крым, 24.01.2024
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Восемь HIMARS и полсотни вражеских дронов сбили российские ПВО
Восемь HIMARS и полсотни вражеских дронов сбили российские ПВО - РИА Новости Крым, 24.01.2024
Восемь HIMARS и полсотни вражеских дронов сбили российские ПВО
Восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две тактические ракеты "Точка-У" сбиты российскими системами противовоздушной обороны России в зоне... РИА Новости Крым, 24.01.2024
2024-01-24T17:19
2024-01-24T17:19
министерство обороны рф
пво
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
himars
беспилотник (бпла, дрон)
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луганская народная республика (лнр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две тактические ракеты "Точка-У" сбиты российскими системами противовоздушной обороны России в зоне ведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, над новыми регионами, Донбассом и в Харьковской областью уничтожены больше 50 вражеских беспилотников.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 568 самолетов, 265 вертолетов, 11 140 беспилотных летательных аппаратов, 452 зенитных ракетных комплекса, 14 768 танков и других боевых бронированных машин, 1206 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7846 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 838 единиц специальной военной автомобильной техники.В Минобороны также сообщали об уничтожении двух складов боеприпасов бригад ВСУ, зенитного ракетного комплекса SAMP-T французского производства, радиолокационной станции зенитного ракетного комплекса С-300.Читайте также на РИА Новости Крым:Громадные потери ВСУ: уничтожены почти 800 боевиков, оружие и техникаВС РФ освободили Крахмальное в Харьковской областиРоссия после СВО применит опыт 1945 года на территории Украины - мнение
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министерство обороны рф, пво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, himars, беспилотник (бпла, дрон), донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), харьковская область, запорожская область, херсонская область
Восемь HIMARS и полсотни вражеских дронов сбили российские ПВО

Российские ПВО за сутки в зоне спецоперации сбили 8 снарядов HIMARS и 51 беспилотник

17:19 24.01.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота противовоздушной обороны России на Запорожском направлении
Работа противовоздушной обороны России на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две тактические ракеты "Точка-У" сбиты российскими системами противовоздушной обороны России в зоне ведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны.
Кроме того, над новыми регионами, Донбассом и в Харьковской областью уничтожены больше 50 вражеских беспилотников.
"Уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Ольшана, Таволжанка, Токаревка Харьковской области, Спорное, Шевченко, Марьинка Донецкой Народной Республики, Белогоровка, Житловка, Площанка Луганской Народной Республики, Раденск, Саги, Бабино Херсонской области, Светлое, Вербовое и Смелое Запорожской области". - сказано в сообщении.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 568 самолетов, 265 вертолетов, 11 140 беспилотных летательных аппаратов, 452 зенитных ракетных комплекса, 14 768 танков и других боевых бронированных машин, 1206 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7846 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 838 единиц специальной военной автомобильной техники.
В Минобороны также сообщали об уничтожении двух складов боеприпасов бригад ВСУ, зенитного ракетного комплекса SAMP-T французского производства, радиолокационной станции зенитного ракетного комплекса С-300.
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Министерство обороны РФПВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииHIMARSБеспилотник (БПЛА, дрон)Донецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Харьковская областьЗапорожская областьХерсонская область
 
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