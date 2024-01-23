https://crimea.ria.ru/20240123/gromadnye-poteri-vsu-unichtozheny-pochti-800-boevikov-oruzhie-i-tekhnika-1134399407.html

Громадные потери ВСУ: уничтожены почти 800 боевиков, оружие и техника

Громадные потери ВСУ: уничтожены почти 800 боевиков, оружие и техника - РИА Новости Крым, 23.01.2024

Громадные потери ВСУ: уничтожены почти 800 боевиков, оружие и техника

За минувшие сутки ВСУ лишились еще 775 боевиков, также уничтожены военная техника и вооружение противника, сбиты 56 беспилотников и поражен один из вражеских... РИА Новости Крым, 23.01.2024

2024-01-23T14:08

2024-01-23T14:08

2024-01-23T14:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. За минувшие сутки ВСУ лишились еще 775 боевиков, также уничтожены военная техника и вооружение противника, сбиты 56 беспилотников и поражен один из вражеских пунктов управления. Об этом во вторник сообщает Минобороны России.Купянское, Краснолиманское, Донецкое направленияНа Купянском направлении отражено шесть атак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял 45 военнослужащих, два автомобиля, самоходную артустановку "Гвоздика".На Краснолиманском фронте российские военные улучшили положение по переднему краю, отразили четыре атаки украинских штурмовиков, уничтожили свыше 220 военнослужащих, танк, четыре автомобиля и два орудия Д-20.На Донецкой линии потери ВСУ составили свыше 280 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей, гаубица Д-30, а также станция РЭБ "Анклав-Н".Южно-Донецкое, Запорожское, Херсонское направленияНа Южно-Донецком направлении противник потерял более 100 военнослужащих, семь автомобилей, самоходную артиллерийскую установку "Акация".На Запорожском направлении уничтожены 55 военнослужащих, танк, три пикапа и орудие Д-30, на Херсонском - до 50 военнослужащих, два автомобиля и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".С начала проведения специальной военной операции уничтожено 568 самолетов, 265 вертолетов, 11089 беспилотных летательных аппаратов, 451 зенитный ракетный комплекс, 14743 танка и других боевых бронированных машин, 1205 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7830 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17751 единица специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Высокоточный удар нанесен по объектам ВПК УкраиныНа Южно-Донецком направлении горят украинские Leopard, Krab и М777Потери ВСУ в людях и технике растут: обстановка в зоне спецоперации

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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