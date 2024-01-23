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Громадные потери ВСУ: уничтожены почти 800 боевиков, оружие и техника - РИА Новости Крым, 23.01.2024
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Громадные потери ВСУ: уничтожены почти 800 боевиков, оружие и техника
Громадные потери ВСУ: уничтожены почти 800 боевиков, оружие и техника - РИА Новости Крым, 23.01.2024
Громадные потери ВСУ: уничтожены почти 800 боевиков, оружие и техника
За минувшие сутки ВСУ лишились еще 775 боевиков, также уничтожены военная техника и вооружение противника, сбиты 56 беспилотников и поражен один из вражеских... РИА Новости Крым, 23.01.2024
2024-01-23T14:08
2024-01-23T14:08
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. За минувшие сутки ВСУ лишились еще 775 боевиков, также уничтожены военная техника и вооружение противника, сбиты 56 беспилотников и поражен один из вражеских пунктов управления. Об этом во вторник сообщает Минобороны России.Купянское, Краснолиманское, Донецкое направленияНа Купянском направлении отражено шесть атак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял 45 военнослужащих, два автомобиля, самоходную артустановку "Гвоздика".На Краснолиманском фронте российские военные улучшили положение по переднему краю, отразили четыре атаки украинских штурмовиков, уничтожили свыше 220 военнослужащих, танк, четыре автомобиля и два орудия Д-20.На Донецкой линии потери ВСУ составили свыше 280 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей, гаубица Д-30, а также станция РЭБ "Анклав-Н".Южно-Донецкое, Запорожское, Херсонское направленияНа Южно-Донецком направлении противник потерял более 100 военнослужащих, семь автомобилей, самоходную артиллерийскую установку "Акация".На Запорожском направлении уничтожены 55 военнослужащих, танк, три пикапа и орудие Д-30, на Херсонском - до 50 военнослужащих, два автомобиля и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".С начала проведения специальной военной операции уничтожено 568 самолетов, 265 вертолетов, 11089 беспилотных летательных аппаратов, 451 зенитный ракетный комплекс, 14743 танка и других боевых бронированных машин, 1205 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7830 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17751 единица специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Высокоточный удар нанесен по объектам ВПК УкраиныНа Южно-Донецком направлении горят украинские Leopard, Krab и М777Потери ВСУ в людях и технике растут: обстановка в зоне спецоперации
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новости сво, министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости
Громадные потери ВСУ: уничтожены почти 800 боевиков, оружие и техника

Минобороны: за минувшие сутки ВСУ лишились почти 800 боевиков

14:08 23.01.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкАртиллеристы вооруженных сил РФ на Краснолиманском направлении
Артиллеристы вооруженных сил РФ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. За минувшие сутки ВСУ лишились еще 775 боевиков, также уничтожены военная техника и вооружение противника, сбиты 56 беспилотников и поражен один из вражеских пунктов управления. Об этом во вторник сообщает Минобороны России.

Купянское, Краснолиманское, Донецкое направления

На Купянском направлении отражено шесть атак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял 45 военнослужащих, два автомобиля, самоходную артустановку "Гвоздика".
На Краснолиманском фронте российские военные улучшили положение по переднему краю, отразили четыре атаки украинских штурмовиков, уничтожили свыше 220 военнослужащих, танк, четыре автомобиля и два орудия Д-20.
На Донецкой линии потери ВСУ составили свыше 280 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей, гаубица Д-30, а также станция РЭБ "Анклав-Н".

Южно-Донецкое, Запорожское, Херсонское направления

На Южно-Донецком направлении противник потерял более 100 военнослужащих, семь автомобилей, самоходную артиллерийскую установку "Акация".
На Запорожском направлении уничтожены 55 военнослужащих, танк, три пикапа и орудие Д-30, на Херсонском - до 50 военнослужащих, два автомобиля и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".
Также за сутки российские силы поразили пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ "Лиман", живую силу и военную технику в 147 районах. Средствами ПВО сбиты 56 украинских беспилотников в небе над Луганской и Донецкой народными республиками, Запорожской и Херсонской областями, а также один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.
С начала проведения специальной военной операции уничтожено 568 самолетов, 265 вертолетов, 11089 беспилотных летательных аппаратов, 451 зенитный ракетный комплекс, 14743 танка и других боевых бронированных машин, 1205 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7830 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17751 единица специальной военной автомобильной техники.
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Новости СВОМинистерство обороны РФПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииНовости
 
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