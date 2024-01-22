https://crimea.ria.ru/20240122/na-yuzhno-donetskom-napravlenii-goryat-ukrainskie-leopard-krab-i-m777-1134381895.html

На Южно-Донецком направлении горят украинские Leopard, Krab и М777

На Южно-Донецком направлении горят украинские Leopard, Krab и М777 - РИА Новости Крым, 22.01.2024

На Южно-Донецком направлении горят украинские Leopard, Krab и М777

ВСУ потеряли десятки танков, реактивных систем залпового огня, самоходных установок и другой тяжелой техники, в том числе западного образца, на Донецком и... РИА Новости Крым, 22.01.2024

2024-01-22T16:31

2024-01-22T16:31

2024-01-22T16:31

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

министерство обороны рф

танки leopard

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. ВСУ потеряли десятки танков, реактивных систем залпового огня, самоходных установок и другой тяжелой техники, в том числе западного образца, на Донецком и Южно-Донецком направлениях. Об этом сообщили в Минобороны.Коме того, в ходе контрбатарейной борьбы подразделения "Южной" группировки войск поразили две артиллерийские системы М777 производства США, самоходка Krab польского производства, гаубицы "Мста-Б" и "Д-20", боевую машину РСЗО "Град", самоходку "Гвоздика" и два орудия "Д-30".На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии уничтожены две самоходки "Акация" и гаубица Д-20. Потери противника в живой силе на этих направлениях составили до 440 боевиков убитыми и ранеными.Ранее в военном ведомстве сообщили об уничтожении украинского штурмовика Су-25 в Харьковской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Радиолокационная станция из Германии и 20 дронов уничтожены в зоне СВОВС РФ освободили Крахмальное в Харьковской областиХирургическая точность: под Крынками Ланцетом "удалили" блиндаж ВСУ

https://crimea.ria.ru/20240122/poteri-vsu-v-lyudyakh-i-tekhnike-rastut-obstanovka-v-zone-spetsoperatsii-1134380902.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, министерство обороны рф, танки leopard