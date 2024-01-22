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На Южно-Донецком направлении горят украинские Leopard, Krab и М777 - РИА Новости Крым, 22.01.2024
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На Южно-Донецком направлении горят украинские Leopard, Krab и М777
На Южно-Донецком направлении горят украинские Leopard, Krab и М777 - РИА Новости Крым, 22.01.2024
На Южно-Донецком направлении горят украинские Leopard, Krab и М777
ВСУ потеряли десятки танков, реактивных систем залпового огня, самоходных установок и другой тяжелой техники, в том числе западного образца, на Донецком и... РИА Новости Крым, 22.01.2024
2024-01-22T16:31
2024-01-22T16:31
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. ВСУ потеряли десятки танков, реактивных систем залпового огня, самоходных установок и другой тяжелой техники, в том числе западного образца, на Донецком и Южно-Донецком направлениях. Об этом сообщили в Минобороны.Коме того, в ходе контрбатарейной борьбы подразделения "Южной" группировки войск поразили две артиллерийские системы М777 производства США, самоходка Krab польского производства, гаубицы "Мста-Б" и "Д-20", боевую машину РСЗО "Град", самоходку "Гвоздика" и два орудия "Д-30".На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии уничтожены две самоходки "Акация" и гаубица Д-20. Потери противника в живой силе на этих направлениях составили до 440 боевиков убитыми и ранеными.Ранее в военном ведомстве сообщили об уничтожении украинского штурмовика Су-25 в Харьковской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Радиолокационная станция из Германии и 20 дронов уничтожены в зоне СВОВС РФ освободили Крахмальное в Харьковской областиХирургическая точность: под Крынками Ланцетом "удалили" блиндаж ВСУ
https://crimea.ria.ru/20240122/poteri-vsu-v-lyudyakh-i-tekhnike-rastut-obstanovka-v-zone-spetsoperatsii-1134380902.html
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потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, министерство обороны рф, танки leopard
На Южно-Донецком направлении горят украинские Leopard, Krab и М777

Российские войска уничтожили десятки единиц техники ВСУ в зоне СВО

16:31 22.01.2024
 
© AP Photo Martin MeissnerДва танка Leopard 2. Архивное фото
Два танка Leopard 2. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© AP Photo Martin Meissner
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. ВСУ потеряли десятки танков, реактивных систем залпового огня, самоходных установок и другой тяжелой техники, в том числе западного образца, на Донецком и Южно-Донецком направлениях. Об этом сообщили в Минобороны.
"На Донецком направлении потерял противник десять танков, в том числе один Leopard 2А5, две боевые машины пехоты, шесть боевых бронемашин, боевую машину зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" и 12 автомобилей", – сказано в сообщении.
Коме того, в ходе контрбатарейной борьбы подразделения "Южной" группировки войск поразили две артиллерийские системы М777 производства США, самоходка Krab польского производства, гаубицы "Мста-Б" и "Д-20", боевую машину РСЗО "Град", самоходку "Гвоздика" и два орудия "Д-30".
На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии уничтожены две самоходки "Акация" и гаубица Д-20. Потери противника в живой силе на этих направлениях составили до 440 боевиков убитыми и ранеными.
Ранее в военном ведомстве сообщили об уничтожении украинского штурмовика Су-25 в Харьковской области.
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Потери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВОМинистерство обороны РФТанки Leopard
 
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