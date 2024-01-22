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Украинский самолет Су-25 сбит в Харьковской области - РИА Новости Крым, 22.01.2024
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Украинский самолет Су-25 сбит в Харьковской области
Украинский самолет Су-25 сбит в Харьковской области - РИА Новости Крым, 22.01.2024
Украинский самолет Су-25 сбит в Харьковской области
Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский штурмовик Су-25 в Харьковской области, а также в течение суток перехватили шесть крылатых ракет... РИА Новости Крым, 22.01.2024
2024-01-22T15:01
2024-01-22T15:01
пво
харьковская область
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский штурмовик Су-25 в Харьковской области, а также в течение суток перехватили шесть крылатых ракет Storm Shadow. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, за минувшие сутки уничтожены 76 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 568 самолетов, 265 вертолетов, 11033 беспилотных летательных аппарата, 451 зенитный ракетный комплекс, 14738 танков и других боевых бронированных машин, 1205 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7822 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 17727 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Радиолокационная станция из Германии и 20 дронов уничтожены в зоне СВОИстребители сбили 62 снаряда HIMARS, авиабомбу JDAM и 274 дрона ВСУГруппировка "Юг" разгромила пункт управления дронами ВСУ
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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пво, харьковская область, потери всу , всу (вооруженные силы украины), самолет, новости сво, новости, министерство обороны рф, вооруженные силы россии
Украинский самолет Су-25 сбит в Харьковской области

ПВО России сбила украинский штурмовик Су-25 в Харьковской области - Минобороны

15:01 22.01.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкСбитый украинский штурмовик
Сбитый украинский штурмовик - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский штурмовик Су-25 в Харьковской области, а также в течение суток перехватили шесть крылатых ракет Storm Shadow. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. В течение суток перехвачено шесть крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, а также пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.
Кроме того, за минувшие сутки уничтожены 76 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 568 самолетов, 265 вертолетов, 11033 беспилотных летательных аппарата, 451 зенитный ракетный комплекс, 14738 танков и других боевых бронированных машин, 1205 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7822 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 17727 единиц специальной военной автомобильной техники.
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ПВОХарьковская областьПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)СамолетНовости СВОНовостиМинистерство обороны РФВооруженные силы России
 
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