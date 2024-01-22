https://crimea.ria.ru/20240122/ukrainskiy-samolet-su-25-sbit-v-kharkovskoy-oblasti-1134379007.html

Украинский самолет Су-25 сбит в Харьковской области

Украинский самолет Су-25 сбит в Харьковской области - РИА Новости Крым, 22.01.2024

Украинский самолет Су-25 сбит в Харьковской области

Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский штурмовик Су-25 в Харьковской области, а также в течение суток перехватили шесть крылатых ракет... РИА Новости Крым, 22.01.2024

2024-01-22T15:01

2024-01-22T15:01

2024-01-22T15:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский штурмовик Су-25 в Харьковской области, а также в течение суток перехватили шесть крылатых ракет Storm Shadow. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, за минувшие сутки уничтожены 76 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 568 самолетов, 265 вертолетов, 11033 беспилотных летательных аппарата, 451 зенитный ракетный комплекс, 14738 танков и других боевых бронированных машин, 1205 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7822 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 17727 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Радиолокационная станция из Германии и 20 дронов уничтожены в зоне СВОИстребители сбили 62 снаряда HIMARS, авиабомбу JDAM и 274 дрона ВСУГруппировка "Юг" разгромила пункт управления дронами ВСУ

харьковская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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