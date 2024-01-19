https://crimea.ria.ru/20240119/istrebiteli-sbili-62-snaryada-himars-aviabombu-jdam-i-274-drona-vsu-1134327084.html

Истребители сбили 62 снаряда HIMARS, авиабомбу JDAM и 274 дрона ВСУ

Истребители сбили 62 снаряда HIMARS, авиабомбу JDAM и 274 дрона ВСУ - РИА Новости Крым, 19.01.2024

Истребители сбили 62 снаряда HIMARS, авиабомбу JDAM и 274 дрона ВСУ

Силами российской военно-космической авиации и противовоздушной обороны за неделю сбиты десятки ракет и снаряды РСЗО, управляемая авиабомба американского... РИА Новости Крым, 19.01.2024

2024-01-19T16:35

2024-01-19T16:35

2024-01-19T16:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Силами российской военно-космической авиации и противовоздушной обороны за неделю сбиты десятки ракет и снаряды РСЗО, управляемая авиабомба американского производства и сотни дронов ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.Также, по информации Минобороны РФ, были уничтожены 274 беспилотных летательных аппарата вооруженных сил Украины.В течение недели ВС России нанесли также 17 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по предприятия военно-промышленного комплекса Украины.Неделю назад ведомство сообщало о сбитых авиацией Воздушно-космических сил и средствами противовоздушной обороны самолетах Су-27 и Су-25, а также вертолете Ми-8 воздушных сил Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Для чего применяются MALD: две ракеты этого типа впервые сбиты в зоне СВОРоссийская ПВО сбила украинский самолет Су-27 и 16 снарядов HIMARSАрмия России разгромила предприятие по производству БПЛА под Харьковом

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, пво, воздушно-космический силы (вкс), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , himars, беспилотник (бпла, дрон), новости сво