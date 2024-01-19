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Истребители сбили 62 снаряда HIMARS, авиабомбу JDAM и 274 дрона ВСУ - РИА Новости Крым, 19.01.2024
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Истребители сбили 62 снаряда HIMARS, авиабомбу JDAM и 274 дрона ВСУ
Истребители сбили 62 снаряда HIMARS, авиабомбу JDAM и 274 дрона ВСУ - РИА Новости Крым, 19.01.2024
Истребители сбили 62 снаряда HIMARS, авиабомбу JDAM и 274 дрона ВСУ
Силами российской военно-космической авиации и противовоздушной обороны за неделю сбиты десятки ракет и снаряды РСЗО, управляемая авиабомба американского... РИА Новости Крым, 19.01.2024
2024-01-19T16:35
2024-01-19T16:36
министерство обороны рф
пво
воздушно-космический силы (вкс)
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
himars
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Силами российской военно-космической авиации и противовоздушной обороны за неделю сбиты десятки ракет и снаряды РСЗО, управляемая авиабомба американского производства и сотни дронов ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.Также, по информации Минобороны РФ, были уничтожены 274 беспилотных летательных аппарата вооруженных сил Украины.В течение недели ВС России нанесли также 17 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по предприятия военно-промышленного комплекса Украины.Неделю назад ведомство сообщало о сбитых авиацией Воздушно-космических сил и средствами противовоздушной обороны самолетах Су-27 и Су-25, а также вертолете Ми-8 воздушных сил Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Для чего применяются MALD: две ракеты этого типа впервые сбиты в зоне СВОРоссийская ПВО сбила украинский самолет Су-27 и 16 снарядов HIMARSАрмия России разгромила предприятие по производству БПЛА под Харьковом
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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министерство обороны рф, пво, воздушно-космический силы (вкс), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , himars, беспилотник (бпла, дрон), новости сво
Истребители сбили 62 снаряда HIMARS, авиабомбу JDAM и 274 дрона ВСУ

ПВО за неделю сбили 274 дрона, реактивные снаряды и бомбу американского производства

16:35 19.01.2024 (обновлено: 16:36 19.01.2024)
 
© РИА Новости . Валентин Капустин / Перейти в фотобанкАэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации
Аэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости . Валентин Капустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Силами российской военно-космической авиации и противовоздушной обороны за неделю сбиты десятки ракет и снаряды РСЗО, управляемая авиабомба американского производства и сотни дронов ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
"Авиацией ВКС и средствами противовоздушной обороны в течение недели сбито шесть тактических ракет "Точка-У", управляемая авиабомба JDAM, 11 реактивных снарядов РСЗО "Ольха", 62 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган", - сообщается в сводке военного ведомства.
Также, по информации Минобороны РФ, были уничтожены 274 беспилотных летательных аппарата вооруженных сил Украины.
В течение недели ВС России нанесли также 17 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по предприятия военно-промышленного комплекса Украины.
Неделю назад ведомство сообщало о сбитых авиацией Воздушно-космических сил и средствами противовоздушной обороны самолетах Су-27 и Су-25, а также вертолете Ми-8 воздушных сил Украины.
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Министерство обороны РФПВОВоздушно-космический силы (ВКС)Вооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУHIMARSБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости СВО
 
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Заголовок открываемого материала
16:35Истребители сбили 62 снаряда HIMARS, авиабомбу JDAM и 274 дрона ВСУ
16:21Когда в Крыму построят новые дорогие и заменят водоводы
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