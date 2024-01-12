https://crimea.ria.ru/20240112/dlya-chego-primenyayutsya-mald-dve-rakety-etogo-tipa-vpervye-sbity-v-zone-svo-1134159215.html

Для чего применяются MALD: две ракеты этого типа впервые сбиты в зоне СВО

Для чего применяются MALD: две ракеты этого типа впервые сбиты в зоне СВО - РИА Новости Крым, 12.01.2024

Для чего применяются MALD: две ракеты этого типа впервые сбиты в зоне СВО

Впервые сбитые российскими военными в зоне СВО украинские ракеты MALD применяются для отвлечения и разрядки ПВО. Политолог и военный волонтер Алексей Живов... РИА Новости Крым, 12.01.2024

2024-01-12T20:52

2024-01-12T20:52

2024-01-12T21:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Впервые сбитые российскими военными в зоне СВО украинские ракеты MALD применяются для отвлечения и разрядки ПВО. Политолог и военный волонтер Алексей Живов рассказал РИА Новости Крым об этом типе ракет.Ракеты типа ADM-160A MALD производятся в США, они оснащены системами радиоэлектронной борьбы. Запуск MALD производится с самолета, полетное задание может содержать до 256 точек, и после запуска оно может изменяться оператором с борта самолета-носителя.Как ранее заявили в Минобороны, российские средства ПВО за неделю сбили 35 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", шесть противокорабельных ракет "Нептун", две авиационные управляемые ракеты MALD и 161 беспилотник.За неделю российские войска нанесли 23 удара высокоточным оружием большой дальности по объектам на Украине, в том числе ракетами "Кинжал". Потери ВСУ за этот период составили почти пять тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Два украинских истребителя Су-25 и один Су-27 сбиты в зоне спецоперацииРоссийская ПВО сбила украинский самолет Су-27 и 16 снарядов HIMARSАрмия России разгромила предприятие по производству БПЛА под Харьковом

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, алексей живов, министерство обороны рф, ракеты mald, пво