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Для чего применяются MALD: две ракеты этого типа впервые сбиты в зоне СВО - РИА Новости Крым, 12.01.2024
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Для чего применяются MALD: две ракеты этого типа впервые сбиты в зоне СВО
Для чего применяются MALD: две ракеты этого типа впервые сбиты в зоне СВО - РИА Новости Крым, 12.01.2024
Для чего применяются MALD: две ракеты этого типа впервые сбиты в зоне СВО
Впервые сбитые российскими военными в зоне СВО украинские ракеты MALD применяются для отвлечения и разрядки ПВО. Политолог и военный волонтер Алексей Живов... РИА Новости Крым, 12.01.2024
2024-01-12T20:52
2024-01-12T21:59
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новости сво
вооруженные силы россии
алексей живов
министерство обороны рф
ракеты mald
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Впервые сбитые российскими военными в зоне СВО украинские ракеты MALD применяются для отвлечения и разрядки ПВО. Политолог и военный волонтер Алексей Живов рассказал РИА Новости Крым об этом типе ракет.Ракеты типа ADM-160A MALD производятся в США, они оснащены системами радиоэлектронной борьбы. Запуск MALD производится с самолета, полетное задание может содержать до 256 точек, и после запуска оно может изменяться оператором с борта самолета-носителя.Как ранее заявили в Минобороны, российские средства ПВО за неделю сбили 35 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", шесть противокорабельных ракет "Нептун", две авиационные управляемые ракеты MALD и 161 беспилотник.За неделю российские войска нанесли 23 удара высокоточным оружием большой дальности по объектам на Украине, в том числе ракетами "Кинжал". Потери ВСУ за этот период составили почти пять тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Два украинских истребителя Су-25 и один Су-27 сбиты в зоне спецоперацииРоссийская ПВО сбила украинский самолет Су-27 и 16 снарядов HIMARSАрмия России разгромила предприятие по производству БПЛА под Харьковом
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новости сво, вооруженные силы россии, алексей живов, министерство обороны рф, ракеты mald, пво
Для чего применяются MALD: две ракеты этого типа впервые сбиты в зоне СВО

Сбитые в зоне СВО украинские ракеты MALD предназначены для разрядки ПВО

20:52 12.01.2024 (обновлено: 21:59 12.01.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота противовоздушной обороны России
Работа противовоздушной обороны России - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Впервые сбитые российскими военными в зоне СВО украинские ракеты MALD применяются для отвлечения и разрядки ПВО. Политолог и военный волонтер Алексей Живов рассказал РИА Новости Крым об этом типе ракет.

"Ракеты MALD – это ракеты-обманки. Они используются при комбинированных атаках для отвлечения и разрядки ПВО", – объяснил эксперт.

Ракеты типа ADM-160A MALD производятся в США, они оснащены системами радиоэлектронной борьбы. Запуск MALD производится с самолета, полетное задание может содержать до 256 точек, и после запуска оно может изменяться оператором с борта самолета-носителя.
Как ранее заявили в Минобороны, российские средства ПВО за неделю сбили 35 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", шесть противокорабельных ракет "Нептун", две авиационные управляемые ракеты MALD и 161 беспилотник.
За неделю российские войска нанесли 23 удара высокоточным оружием большой дальности по объектам на Украине, в том числе ракетами "Кинжал". Потери ВСУ за этот период составили почти пять тысяч человек.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымНовости СВОВооруженные силы РоссииАлексей ЖивовМинистерство обороны РФРакеты MALDПВО
 
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