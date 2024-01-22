https://crimea.ria.ru/20240122/poteri-vsu-v-lyudyakh-i-tekhnike-rastut-obstanovka-v-zone-spetsoperatsii-1134380902.html
Потери ВСУ в людях и технике растут: обстановка в зоне спецоперации
Потери ВСУ в людях и технике растут: обстановка в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 22.01.2024
Потери ВСУ в людях и технике растут: обстановка в зоне спецоперации
ВСУ за сутки осуществили 12 безуспешных атак и потеряли более 560 боевиков на Купянском, Краснолиманском, Запорожском и Херсонском направлениях. Об этом... РИА Новости Крым, 22.01.2024
2024-01-22T15:47
2024-01-22T15:47
2024-01-22T15:47
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всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки осуществили 12 безуспешных атак и потеряли более 560 боевиков на Купянском, Краснолиманском, Запорожском и Херсонском направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск отразили девять атак штурмовых групп 32-й, 60-й, 66-й, 81-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Макеевка, Новоегоровка Луганской Народной Республики и Синьковка Харьковской области.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отразили три атаки штурмовых групп 117-й бригады теробороны в районе Ямполовки и Григоровки Донецкой Народной Республики.Противник потерял до 180 боевиков убитыми и ранеными, два танка, самоходку Zuzana-2 производства Словакии, две артиллерийские системы М777 производства США, гаубицу "Д-20", две боевые машины пехоты и шесть автомобилей.На Запорожском направлении при поддержке авиации и артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 117-й, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районе Работино, Каменского и Пятихаток Запорожской области. ВСУ потеряли до 105 боевиков убитыми и ранеными, самоходку Caesar производства Франции, гаубицы "Д-20" и "Д-30", танк и три пикапа.На Херсонском направлении в районе населенных пунктов Новотягинка и Золотая Балка Херсонской области уничтожено до 100 украинских боевиков, артиллерийская система М777 производства США, боевая машина РСЗО "Град" и три автомобиля.Читайте также на РИА Новости Крым:900 боевиков за сутки потерял противник в зоне СВОРадиолокационная станция из Германии и 20 дронов уничтожены в зоне СВОУкраинский самолет Су-25 сбит в Харьковской области
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потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, армия и флот, новости
Потери ВСУ в людях и технике растут: обстановка в зоне спецоперации
ВСУ за сутки потеряли еще 565 боевиков в 12 атаках
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки осуществили 12 безуспешных атак и потеряли более 560 боевиков на Купянском, Краснолиманском, Запорожском и Херсонском направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск отразили девять атак штурмовых групп 32-й, 60-й, 66-й, 81-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Макеевка, Новоегоровка Луганской Народной Республики и Синьковка Харьковской области.
"Потери ВСУ составили до 180 боевиков, пять танков, две боевые бронированные машины и два пикапа", – сказано в сообщении. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражена артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы: "Мста-Б" и "Д-30" и противотанковая пушка "МТ-12".
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отразили три атаки штурмовых групп 117-й бригады теробороны в районе Ямполовки и Григоровки Донецкой Народной Республики.
Противник потерял до 180 боевиков убитыми и ранеными, два танка, самоходку Zuzana-2 производства Словакии, две артиллерийские системы М777 производства США, гаубицу "Д-20", две боевые машины пехоты и шесть автомобилей.
На Запорожском направлении при поддержке авиации и артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 117-й, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районе Работино, Каменского и Пятихаток Запорожской области. ВСУ потеряли до 105 боевиков убитыми и ранеными, самоходку Caesar производства Франции, гаубицы "Д-20" и "Д-30", танк и три пикапа.
На Херсонском направлении в районе населенных пунктов Новотягинка и Золотая Балка Херсонской области уничтожено до 100 украинских боевиков, артиллерийская система М777 производства США, боевая машина РСЗО "Град" и три автомобиля.
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