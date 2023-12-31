https://crimea.ria.ru/20231231/ot-provala-kontrnastupa-do-vydvizheniya-putina-top-sobytiy-goda-v-rossii-1133804845.html

От провала "контрнаступа" до выдвижения Путина: топ событий года в России

От провала "контрнаступа" до выдвижения Путина: топ событий года в России - РИА Новости Крым, 31.12.2023

От провала "контрнаступа" до выдвижения Путина: топ событий года в России

Завершающийся 2023 год был богат на сложные и в то же время знаковые события в жизни нашей страны. Была и масштабная техногенная катастрофа, и попытка военного... РИА Новости Крым, 31.12.2023

2023-12-31T11:58

2023-12-31T11:58

2023-12-31T12:34

россия

владимир путин (политик)

политика

общество

эксклюзивы риа новости крым

артемовск

мариуполь

владимир зеленский (президент украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Завершающийся 2023 год был богат на сложные и в то же время знаковые события в жизни нашей страны. Была и масштабная техногенная катастрофа, и попытка военного мятежа, но при этом случились и яркие события, вызывающие гордость и радость за нашу страну. Пожалуй, главным итогом можно считать то, что угрозы и трудности, которые принес уходящий год, еще больше сплотили и консолидировали российский народ. РИА Новости Крым вспоминает самое важное, произошедшее в России за этот непростой год.Провал контрнаступления ВСУ4 июня началось широко анонсированное "контрнаступление" ВСУ – так в СМИ окрестили активизацию действий украинских войск почти по всей линии боевого соприкосновения. Наиболее массированные атаки боевики проводили в Запорожской области и ДНР. Украинское командование планировало разгромить наши группировки, блокировать Мелитополь и выйти к Азовскому морю и Мариуполю, перерезав сухопутный коридор в Крым. Также одной из главных целей Киева было отбить Артемовск, что для Зеленского носило скорее политический, нежели военно-стратегический характер.К "контрнаступлению" Украина готовилась долго и тщательно, подготовив порядка 150 тысяч солдат. Некоторые украинские соединения прошли подготовку на военных базах НАТО и были оснащены западным вооружением и военной техникой, включая танки Leopard 2 и Challenger 2, БМП Bradley и Marder, БТР M113, артиллерийские орудия и РСЗО. Вся подготовка сопровождалась грандиозной пиар-кампанией и обещаниями "отвоевать все", в том числе и Крым.Но российские войска тоже готовились: строили мощную эшелонированную линию обороны, создавали минные поля, готовили мобилизованных на полигонах. А отечественный ВПК наращивал производство всех видов вооружений и боеприпасов. Уже после первых нескольких недель стало очевидно, что Украина не оправдывает ожиданий Запада, а ВСУ и близко не достигнут поставленных целей, добившись лишь незначительного продвижения в Запорожской области ценой колоссальных потерь. Дополнительные поставки натовского оружия и ввод в бой стратегических резервов ситуацию не изменили, во многом благодаря героизму, мужеству и профессионализму российских военных. Итог: за полгода "контрнаступа" киевский режим потерял почти 160 тысяч военных убитыми и ранеными, 121 самолет, 23 вертолета, 766 танков, включая 37 Leopard, 2348 бронемашин различного класса.В свою очередь российские войска к концу года завладели инициативой, делают то, что считают целесообразным, в том числе улучшают позиции на некоторых участках.Тем временем на Западе, судя по заявлениям политиков и экспертов и публикациям в ведущих СМИ, очень разочарованы провалом киевских марионеток и всерьез обсуждают если не прекращение, то серьезное урезание финансовой и военной помощи Украине.Конец зерновой сделкиЧерноморские договоренности по вывозу зерна из портов Украины прекратили свое действие с 17 июля – спустя год после их официального оформления. Пакетная часть сделки предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю. Вторая часть соглашения заключалась в меморандуме между Россией и ООН, который предусматривал разблокировку экспорта российского продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряда других шагов.Именно невыполнение касающейся РФ части стало причиной прекращения "зерновой сделки", на чем неоднократно акцентировали внимание представители российского руководства.При этом только 3% вывезенного из украинских портов зерна попало в беднейшие страны, а более 80% поставок пришлось на "сытые" государства, что не соответствовало изначальным целям инициативы – помочь продовольствием нуждающимся странам Африки, Азии и Латинской Америки.Более того, по данным Минобороны РФ, киевский режим цинично использовал черноморскую инициативу в качестве прикрытия созданных в портах складов вооружений и баз беспилотников для нанесения ударов по Крыму.После прекращения сделки и сворачивания морского гумкоридора все суда, следующие в украинские порты, стали рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.Запад в своей манере громогласно и цинично обвинил Москву в том, что она "обрекает на голод весь мир и попытается взвинтить цены на продовольствие", при этом сам не сделал ничего для того, чтобы российская часть сделки начала выполняться.Позиция РФ остается непреклонной: страна будет готова реанимировать "зерновую" сделку и сделает это, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности.Первые выборы в новых субъектах РФ10 сентября в России состоялось голосование на довыборах депутатов Госдумы, региональных и местных выборах, которые прошли в рамках Единого дня голосования. В этом году большинство регионов проводили трехдневные выборы – с 8 по 10 сентября. В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях выборы по российскому законодательству прошли впервые. Для новых регионов РФ это событие являлось знаковым, поскольку оно означало легитимизацию их причастности и вовлеченности в политические и социальные процессы в России, частью которой они стали годом ранее. Кроме того, проведение выборов в новых регионах важно с точки зрения закрепления результатов референдумов 2022 года на этих территориях.Историческую значимость события доказала очень высокая по общероссийским меркам явка: в ДНР – более 76%, в ЛНР – 72,5%, в Запорожской области – 68%, в Херсонской области – 65%. Притом, что голосование проходило под непрекращающимися обстрелами и провокациями со стороны украинских войск. Жители новых субъектов продемонстрировали всему миру, что связывают свое будущее с Россией.Как и прогнозировалось, победу во всех четырех субъектах одержали представители "Единой России". В частности, на выборах в законодательные собрания больше всего ее поддержали в Запорожской области – 83%. В трех других субъектах партия победила с результатами 74,6-78%.Саммит "Россия – Африка"Одно из главных внешнеполитических событий года для нашей страны – второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия – Африка", прошедший 27-28 июля в Санкт-Петербурге. В нем приняли участие представители 48 из 54 стран континента. На уровне первых и вторых лиц были представлены 27 африканских государств.Значимость события очевидна. Экономика африканских стран бурно развивается, но испытывает недостаток в современных технологиях, профессиональных кадрах, а также в продовольствии. Это может предложить Россия, которая при этом, в отличие от Запада, не применяет неоколониальный диктат и не навязывает собственные ценности, а выступает на позициях равноправного партнерства. РФ готова содействовать становлению Африки как самобытного и влиятельного центра мирового развития, уважать и поддерживать суверенитет стран континента. Такая основа российской политики в Африке с позитивом и воодушевлением восприняли лидеры государств континента.По итогам встреч участники приняли итоговую декларацию второго саммита. Страны-участники мероприятия подтвердили приверженность формированию справедливого и демократического, многополярного мироустройства, основанного на общепризнанных принципах международного права и уставе ООН. По словам Путина, Россия и страны Африки договорились качественно и количественно нарастить торговлю, а также последовательно переходить на национальные валюты во взаиморасчетах.По результатам саммита также принят ряд деклараций, а также подписано 161 соглашение в области гуманитарного, международного и межрегионального, научно-технического сотрудничества, образования и науки, внешнеэкономической деятельности.Разрушение плотины Каховской ГЭС6 июня произошла одна из крупнейших техногенных катастроф в Европе за последние десятилетия – прорыв дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области.Причиной разрушения стали повреждения, нанесенные многочисленными артобстрелами со стороны ВСУ. Целью преступления, по мнению экспертов, стало затопить российские укрепрайоны на левобережье Днепра, оборонительные линии на побережье и минные поля.В результате воды Каховского водохранилища затопили 23 населенных пункта на левом берегу Днепра. Новой Каховке ее уровень достигал 12 метров. Погибли 59 человек, в больнице оказались 175 жителей, около девяти тысяч были эвакуированы в безопасные места. Погибла значительная часть флоры и фауны региона. Оказались затоплены более 23 тысяч жилых домов. Нанесенный региону ущерб превзошел по тяжести последствия паводка на Дальнем Востоке в 2013 году и наводнения в Крымске годом ранее.Власти региона ввели режим ЧС. Пострадавшим и родственникам погибших жителей области выплатили свыше 185 миллионов рублей. Только экологический ущерб, по данным специалистов, оценивается примерно в 400 млрд рублей.Решение о восстановлении плотины пока не принято. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин считает, что это необходимо сделать, поскольку от ГЭС зависит водоснабжение Крыма, Запорожской и Херсонской областей.Губернатор региона Владимир Сальдо считает, что восстановить плотину можно благодаря современным технологиями и архивным документам.Мятеж ЧВК "Вагнер"В ночь на 24 июня подразделения ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений основателя группы Евгения Пригожина о якобы нанесенных российскими войсками ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК, в результате чего "погибло огромное количество бойцов". Предприниматель обвинил в этом "военное руководство" и пообещал организовать "марш справедливости" на Москву.Минобороны и ФСБ опровергли информацию об ударе по лагерям "Вагнера", а следственное управление ФСБ возбудило в отношении Пригожина уголовное дело по обвинению в призывах к началу вооруженного гражданского конфликта.Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам назвал действия ЧВК "ударом в спину России и ее народу", "предательством" и "изменой своей стране". Он отметил, что организаторы военного мятежа "толкают страну к анархии и братоубийству, к поражению и, в конечном итоге, к капитуляции", и пообещал, что действия по нейтрализации этой угрозы будут жесткими.Депутаты, сенаторы, губернаторы и другие чиновники, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также лидеры ряда общественных объединений единодушно выразили поддержку президенту, осудили мятежников и призвали их остановиться. Не получили широкой поддержки их действия и среди россиян. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал мятеж хорошо продуманной и спланированной операцией, целью которой является захват власти.В Москве, Московской и Воронежской областях ввели режим контртеррористической операции, во многих регионах отменили массовые мероприятия.Днем 24 июня к разрешению ситуации подключился президент Белоруссии Александр Лукашенко. Как позже пояснил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, это была личная инициатива президента республики, согласованная с Владимиром Путиным.В итоге при посредничестве Лукашенко были достигнуты окончательные договоренности о том, что "Вагнер" прекращает мятеж, разворачивает идущие на Москву колонны и уходит на территорию Белоруссии. Одним из условий было прекращение уголовного дела против бойцов ЧВК.Впоследствии "вагнеровцы" приступили к обучению и совместным тренировкам с военнослужащими ВС Белоруссии, в том числе с подразделениями сил специальных операций.Уже в июле ЧВК передала Минобороны имевшуюся в ее распоряжении военную технику, включая танки и РСЗО.Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов считает: мятеж возник из-за того, что Пригожин не пожелал, чтобы "вагнеровцы" подписывали контракты с Минобороны РФ. В таком случае они бы перестали получать финансирование.При этом немало "вагнеровцев" подписали контракты с Минобороны. В октябре Владимир Путин сообщал, что речь идет о нескольких тысячах человек. По данным Фонда "Защитники Отечества", удостоверения ветерана боевых действий получили уже 450 бойцов.23 августа частный самолет, на борту которого находился Пригожин и другие командиры "Вагнера", разбился в Тверской области.В телах погибших обнаружены фрагменты ручной гранаты. Расследование причин катастрофы продолжается.Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мираВ августе Всемирный банк опубликовал доклад о валовом внутреннем продукте (ВВП) стран мира по паритету покупательной способности за 2022 год. Паритет покупательной способности определяет, сколько нужно национальной валюты разных стран для покупки определенной потребительской корзины. Этот показатель рассчитывается в американских долларах.Согласно этому рейтингу, Россия заняла пятое место с показателем 5,3 млрд долларов, уступив лишь Китаю (30,3 млрд), США (25,4 млрд), Индии (11,8 млрд) и Японии (5,7 млрд). Таким образом, нашу страну признали первой по темпам роста экономикой Европы. И это в условиях жесточайших беспрецедентных санкций Запада. Главная страна ЕС – Германия – оказалась на шестом месте.Президент РФ Владимир Путин отметил, что по итогам года рост ВВП ожидается на уровне 3,5%. Это значит, что страна отыграла падение прошлого года и сделала уверенный шаг вперед.Открытие Международной выставки-форума "Россия"В День народного единства, 4 ноября, в Москве стартовала Международная выставка-форум "Россия" – первое в истории современной России мероприятие такого размаха. Территория ВДНХ стала масштабной проекцией целой страны – здесь представлены все субъекты РФ, включая новые регионы, их история, ключевые достижения в экономике, промышленности, культуре и туризме, а также их специфика и колорит. Свои экспозиции также представляют, 21 министерство, 19 компаний и корпораций и общественные организации.В ноябре и декабре выставку-форум уже посетили несколько миллионов человек. Такая популярность объяснима: россияне фактически заново открывают для себя страну, находят ее интересной и познавательной, испытывая при этом чувства воодушевления и гордости за Россию, сопричастности к ее судьбе.В проведении выставки "Россия" задействованы 67 объектов площадью 265 тысяч квадратных метров. Главные достижения страны собраны в 131 экспозицию. Ежедневно здесь проводят более 500 экскурсий. Помимо демонстрации самых значимых достижений за последние 23 года, участники форума проводят лекции, семинары, интерактивные игры и деловые мероприятия.Выставка продлится 161 день – до 12 апреля. По оценкам организаторов, посетить ее в целом смогут до 20 млн человек.Выдвижение Путина на президентские выборы8 декабря президент России Владимир Путин объявил, что принял решение выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы государства в 2024 году. Об этом он рассказал после торжественной церемонии в Кремле, где чествовали героев специальной военной операции. Среди приглашенных гостей был спикер парламента ДНР Артем Жога. Именно он обратился к президенту с просьбой выдвинуть свою кандидатуру на новый срок, на которую Путин ответил согласием.На выборы глава государства идет в качестве самовыдвиженца. Для регистрации в качестве кандидата ему необходимо собрать 300 тысяч подписей избирателей. 16 декабря выдвижение действующего президента поддержала группа избирателей, собравшихся в концертном зале "Зарядье", а на следующий день его кандидатуру единогласно поддержал XXI съезд партии "Единая Россия".18 декабря Путин подал документы для регистрации в Центризбирком.Выборы президента России назначены на 17 марта. Само голосование продлится три дня – с 15 по 17 марта.

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