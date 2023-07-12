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Сотни танков и РСЗО: "Вагнер" передал военным свыше 2 тыс единиц техники

Сотни танков и РСЗО: "Вагнер" передал военным свыше 2 тыс единиц техники - РИА Новости Крым, 12.07.2023

Сотни танков и РСЗО: "Вагнер" передал военным свыше 2 тыс единиц техники

Минобороны России завершает прием вооружения и военной техники от подразделений группы "Вагнер", получено свыше двух тысяч единиц техники, включая сотни танков, РИА Новости Крым, 12.07.2023

2023-07-12T18:15

2023-07-12T18:15

2023-07-12T18:17

новости

министерство обороны рф

чвк "вагнер"

оружие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Минобороны России завершает прием вооружения и военной техники от подразделений группы "Вагнер", получено свыше двух тысяч единиц техники, включая сотни танков, реактивных систем залпового огня (РСЗО), самоходных артиллерийских установок. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.Уточняется, что военные получили от подразделений ЧВК сотни единиц тяжелого вооружения, в том числе танки Т-90, Т-80, Т-72Б3, реактивные системы залпового огня "Град", "Ураган", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь", самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика" 122-мм, 2С3 "Акация" 152-мм, 2С5 "Гиацинт" 152-мм, 2С4 "Тюльпан" 240-мм.Также переданы гаубицы и противотанковые орудия, минометные комплексы, многоцелевые бронированные тягачи, бронетранспортеры, автомобильная техника и стрелковое оружие.Как отметили в МО РФ, среди переданной техники десятки единиц ни разу не применялись в боевых условиях.Также приняты более двух с половиной тысяч тонн различных боеприпасов и около 20 тысяч единиц стрелкового оружия.Вся техника и вооружение доставляются в тыловые районы для технического обслуживания и подготовки к использованию.Попытка вооруженного мятежа в РоссииВ ночь на 24 июня подразделения ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных российскими войсками ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК, в результате чего "погибло огромное количество бойцов". Основатель военной компании обвинил в этом "военное руководство" и пообещал "ответить", организовав "марш справедливости".В Минобороны и в ФСБ опровергли информацию об ударе по лагерям "Вагнера". Следственное управление ФСБ возбудило в отношении Пригожина уголовное дело по обвинению в призывах к началу вооруженного гражданского конфликта на территории России.Президент РФ Владимир Путин назвал действия ЧВК "ударом в спину России и ее народу", "предательством" и "изменой своей стране и своему народу".Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, который принял его предложение остановить движение "Вагнера" на территории России и вернуть бойцов в полевые лагеря.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером 24 июня сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.В обращении к россиянам 26 июня Владимир Путин заявил, что с самого начала событий вокруг ЧВК "Вагнер" незамедлительно были приняты решения по нейтрализации угрозы, вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен.Президент также поблагодарил россиян за проявленную в ходе этих событий выдержку, сплоченность и патриотизм. По словам Путина, эта гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал.Читайте также на РИА Новости Крым:Песков оценил слухи о ЧВК "Вагнер" и ядерном оружииО чем Путин говорил с Пригожиным и командирами "Вагнера" – ПесковКартаполов раскрыл причины мятежа Пригожина и ЧВК "Вагнер"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, министерство обороны рф, чвк "вагнер", оружие