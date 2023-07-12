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Песков оценил слухи о ЧВК "Вагнер" и ядерном оружии
Песков оценил слухи о ЧВК "Вагнер" и ядерном оружии - РИА Новости Крым, 12.07.2023
Песков оценил слухи о ЧВК "Вагнер" и ядерном оружии
Информация о том, что бойцы ЧВК "Вагнер" во время мятежа якобы добрались до одного из ядерных хранилищ и хотели получить ядерное оружие, является очередным... РИА Новости Крым, 12.07.2023
2023-07-12T13:26
2023-07-12T13:26
2023-07-12T13:26
новости
кремль
дмитрий песков
чвк "вагнер"
ядерное оружие
кирилл буданов
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА новости Крым. Информация о том, что бойцы ЧВК "Вагнер" во время мятежа якобы добрались до одного из ядерных хранилищ и хотели получить ядерное оружие, является очередным вбросом. Об этом в среду заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил о том, что во время мятежа 24 июня бойцы ЧВК "Вагнер" якобы добрались до склада ядерного оружия в Воронеже.В ночь на 24 июня подразделения ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных российскими войсками ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК, в результате чего "погибло огромное количество бойцов". Основатель военной компании обвинил в этом "военное руководство" и пообещал "ответить", организовав "марш справедливости".В Минобороны и в ФСБ опровергли информацию об ударе по лагерям "Вагнера". Следственное управление ФСБ возбудило в отношении Пригожина уголовное дело по обвинению в призывах к началу вооруженного гражданского конфликта на территории России. Президент РФ Владимир Путин назвал действия ЧВК "ударом в спину России и ее народу", "предательством" и "изменой своей стране и своему народу". Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, который принял его предложение остановить движение "Вагнера" на территории России и вернуть бойцов в полевые лагеря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером 24 июня сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.В обращении к россиянам 26 июня Владимир Путин заявил, что с самого начала событий вокруг ЧВК "Вагнер" незамедлительно были приняты решения по нейтрализации угрозы, вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен. Президент также поблагодарил россиян за проявленную в ходе этих событий выдержку, сплоченность и патриотизм. По словам Путина, эта гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем Путин говорил с Пригожиным и командирами "Вагнера" – ПесковНарышкин: Госдеп намерен подстрекать россиян к силовой борьбе с властьюПутин: российское общество консолидировано как никогда
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новости, кремль, дмитрий песков, чвк "вагнер", ядерное оружие, кирилл буданов, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), министерство обороны рф
Песков оценил слухи о ЧВК "Вагнер" и ядерном оружии
Песков о слухах по ЧВК "Вагнер" и ядерному оружию: очередной вброс
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА новости Крым. Информация о том, что бойцы ЧВК "Вагнер" во время мятежа якобы добрались до одного из ядерных хранилищ и хотели получить ядерное оружие, является очередным вбросом. Об этом в среду заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил о том, что во время мятежа 24 июня бойцы ЧВК "Вагнер" якобы добрались до склада ядерного оружия в Воронеже.
"В Кремле нет такой информации. Похоже на очередной вброс", - ответил пресс-секретарь российского президента на соответствующий вопрос журналистов.
В ночь на 24 июня подразделения ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных российскими войсками ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК, в результате чего "погибло огромное количество бойцов". Основатель военной компании обвинил в этом "военное руководство" и пообещал "ответить", организовав "марш справедливости".
В Минобороны и в ФСБ опровергли информацию об ударе по лагерям "Вагнера". Следственное управление ФСБ возбудило в отношении Пригожина уголовное дело по обвинению в призывах к началу вооруженного гражданского конфликта на территории России. Президент РФ Владимир Путин назвал
действия ЧВК "ударом в спину России и ее народу", "предательством" и "изменой своей стране и своему народу".
Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел
переговоры с Пригожиным, который принял его предложение остановить движение "Вагнера" на территории России и вернуть бойцов в полевые лагеря.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером 24 июня сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
В обращении к россиянам 26 июня Владимир Путин заявил
, что с самого начала событий вокруг ЧВК "Вагнер" незамедлительно были приняты решения по нейтрализации угрозы, вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен. Президент также поблагодарил россиян за проявленную в ходе этих событий выдержку, сплоченность и патриотизм. По словам Путина, эта гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал.
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