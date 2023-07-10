https://crimea.ria.ru/20230710/o-chem-putin-govoril-s-prigozhinym-i-komandirami-vagnera--peskov--1129930103.html

О чем Путин говорил с Пригожиным и командирами "Вагнера" – Песков

О чем Путин говорил с Пригожиным и командирами "Вагнера" – Песков - РИА Новости Крым, 10.07.2023

О чем Путин говорил с Пригожиным и командирами "Вагнера" – Песков

Президент России Владимир Путин провел встречу с бизнесменом Евгением Пригожиным и командирами частной военной компании "Вагнер" в Кремле 29 июня, в ходе... РИА Новости Крым, 10.07.2023

2023-07-10T13:28

2023-07-10T13:28

2023-07-10T13:42

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дмитрий песков

чвк "вагнер"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел встречу с бизнесменом Евгением Пригожиным и командирами частной военной компании "Вагнер" в Кремле 29 июня, в ходе встречи глава государства дал оценку действиям ЧВК на фронте и в ходе событий 24 июня. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.По его словам, единственное, что в Кремле могут сказать по поводу содержания встречи, это то, что президент дал оценку действиям ЧВК на фронте в ходе специальной военной операции, а также событиям 24 июня.Попытка вооруженного мятежа в РоссииВ ночь на 24 июня подразделения ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных российскими войсками ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК, в результате чего "погибло огромное количество бойцов". Основатель военной компании обвинил в этом "военное руководство" и пообещал "ответить", организовав "марш справедливости".В Минобороны и в ФСБ опровергли информацию об ударе по лагерям "Вагнера". Следственное управление ФСБ возбудило в отношении Пригожина уголовное дело по обвинению в призывах к началу вооруженного гражданского конфликта на территории России.Президент РФ Владимир Путин назвал действия ЧВК "ударом в спину России и ее народу", "предательством" и "изменой своей стране и своему народу".Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, который принял его предложение остановить движение "Вагнера" на территории России и вернуть бойцов в полевые лагеря.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером 24 июня сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.В обращении к россиянам 26 июня Владимир Путин заявил, что с самого начала событий вокруг ЧВК "Вагнер" незамедлительно были приняты решения по нейтрализации угрозы, вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен.Президент также поблагодарил россиян за проявленную в ходе этих событий выдержку, сплоченность и патриотизм. По словам Путина, эта гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров: США могли приказать Киеву не использовать мятеж для диверсий в РФКартаполов раскрыл причины мятежа Пригожина и ЧВК "Вагнер"Шойгу прокомментировал попытку мятежа ЧВК "Вагнер"

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, кремль, владимир путин (политик), сво, дмитрий песков, чвк "вагнер"