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О чем Путин говорил с Пригожиным и командирами "Вагнера" – Песков
О чем Путин говорил с Пригожиным и командирами "Вагнера" – Песков - РИА Новости Крым, 10.07.2023
О чем Путин говорил с Пригожиным и командирами "Вагнера" – Песков
Президент России Владимир Путин провел встречу с бизнесменом Евгением Пригожиным и командирами частной военной компании "Вагнер" в Кремле 29 июня, в ходе... РИА Новости Крым, 10.07.2023
2023-07-10T13:28
2023-07-10T13:28
2023-07-10T13:42
новости
кремль
владимир путин (политик)
сво
дмитрий песков
чвк "вагнер"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел встречу с бизнесменом Евгением Пригожиным и командирами частной военной компании "Вагнер" в Кремле 29 июня, в ходе встречи глава государства дал оценку действиям ЧВК на фронте и в ходе событий 24 июня. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.По его словам, единственное, что в Кремле могут сказать по поводу содержания встречи, это то, что президент дал оценку действиям ЧВК на фронте в ходе специальной военной операции, а также событиям 24 июня.Попытка вооруженного мятежа в РоссииВ ночь на 24 июня подразделения ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных российскими войсками ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК, в результате чего "погибло огромное количество бойцов". Основатель военной компании обвинил в этом "военное руководство" и пообещал "ответить", организовав "марш справедливости".В Минобороны и в ФСБ опровергли информацию об ударе по лагерям "Вагнера". Следственное управление ФСБ возбудило в отношении Пригожина уголовное дело по обвинению в призывах к началу вооруженного гражданского конфликта на территории России.Президент РФ Владимир Путин назвал действия ЧВК "ударом в спину России и ее народу", "предательством" и "изменой своей стране и своему народу".Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, который принял его предложение остановить движение "Вагнера" на территории России и вернуть бойцов в полевые лагеря.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером 24 июня сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.В обращении к россиянам 26 июня Владимир Путин заявил, что с самого начала событий вокруг ЧВК "Вагнер" незамедлительно были приняты решения по нейтрализации угрозы, вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен.Президент также поблагодарил россиян за проявленную в ходе этих событий выдержку, сплоченность и патриотизм. По словам Путина, эта гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров: США могли приказать Киеву не использовать мятеж для диверсий в РФКартаполов раскрыл причины мятежа Пригожина и ЧВК "Вагнер"Шойгу прокомментировал попытку мятежа ЧВК "Вагнер"
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news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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новости, кремль, владимир путин (политик), сво, дмитрий песков, чвк "вагнер"
О чем Путин говорил с Пригожиным и командирами "Вагнера" – Песков
Песков: Путин встретился с Пригожиным и командирами группы "Вагнер" 29 июня в Кремле
13:28 10.07.2023 (обновлено: 13:42 10.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел встречу с бизнесменом Евгением Пригожиным и командирами частной военной компании "Вагнер" в Кремле 29 июня, в ходе встречи глава государства дал оценку действиям ЧВК на фронте и в ходе событий 24 июня. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Действительно, президент имел такую встречу, он пригласил на нее 35 человек - всех командиров отрядов и руководство компании, включая самого Пригожина. Эта встреча состоялась в Кремле 29 июня, длилась она почти три часа", – цитирует Пескова РИА Новости.
По его словам, единственное, что в Кремле могут сказать по поводу содержания встречи, это то, что президент дал оценку действиям ЧВК на фронте в ходе специальной военной операции, а также событиям 24 июня.
"Путин выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и дальнейшего боевого применения. Сами командиры изложили свою версию произошедшего, они акцентировали, что являются убежденными сторонниками и солдатами главы государства и Верховного главнокомандующего, и также сказали, что готовы дальше продолжать сражаться за Родину", - добавил Песков.
Попытка вооруженного мятежа в России
В ночь на 24 июня подразделения ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных российскими войсками ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК, в результате чего "погибло огромное количество бойцов". Основатель военной компании обвинил в этом "военное руководство" и пообещал "ответить", организовав "марш справедливости".
В Минобороны и в ФСБ опровергли информацию об ударе по лагерям "Вагнера". Следственное управление ФСБ возбудило в отношении Пригожина уголовное дело по обвинению в призывах к началу вооруженного гражданского конфликта на территории России.
Президент РФ Владимир Путин назвал
действия ЧВК "ударом в спину России и ее народу", "предательством" и "изменой своей стране и своему народу".
Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила
, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, который принял его предложение остановить движение "Вагнера" на территории России и вернуть бойцов в полевые лагеря.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером 24 июня сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
В обращении к россиянам 26 июня Владимир Путин заявил
, что с самого начала событий вокруг ЧВК "Вагнер" незамедлительно были приняты решения по нейтрализации угрозы, вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен.
Президент также поблагодарил россиян за проявленную в ходе этих событий выдержку, сплоченность и патриотизм. По словам Путина, эта гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал.
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