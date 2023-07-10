https://crimea.ria.ru/20230710/naryshkin-gosdep-nameren-podstrekat-rossiyan-k-silovoy-borbe-s-vlastyu-1129927502.html

Нарышкин: Госдеп намерен подстрекать россиян к силовой борьбе с властью

Нарышкин: Госдеп намерен подстрекать россиян к силовой борьбе с властью - РИА Новости Крым, 10.07.2023

Нарышкин: Госдеп намерен подстрекать россиян к силовой борьбе с властью

Госдепартамент США поставил перед американскими СМИ задачу пропагандировать среди россиян идею о необходимости силовой борьбы с властью вплоть до вооруженного... РИА Новости Крым, 10.07.2023

2023-07-10T12:52

2023-07-10T12:52

2023-07-10T12:52

сергей нарышкин

служба внешней разведки (свр)

новости

сша

госдепартамент сша

владимир путин (политик)

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/100432/85/1004328538_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_eedf361190f8ac5a2407b1386c9cafa8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Госдепартамент США поставил перед американскими СМИ задачу пропагандировать среди россиян идею о необходимости силовой борьбы с властью вплоть до вооруженного мятежа. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, сообщает РИА Новости.По данным СВР, в июне Госдеп направил в крупнейшие телекоммуникационные холдинги, такие как AT&T, Comcast Corporation, Graham Media Group, Nash Holdings, Newsweek Publishing и The New York Times Company указания по извращенному отражению событий внутри и вокруг России.Особое внимание предполагается уделить радикализирующему воздействию на молодежь и подростков, которых предполагается убеждать в том, что только свержение нынешнего "режима" способно гарантировать стране "светлое будущее", отметил Нарышкин. "Примерами" для молодых людей, по замыслу Вашингтона, должны стать беглые оппозиционеры, а также россияне, участвующие в диверсионно-террористических действиях против военных и мирных граждан России.По словам директора СВР, Госдепартамент США окончательно превратился "в предсказанное Джорджем Оруэллом "министерство правды" и фактически диктует американским СМИ что именно они должны писать и говорить".Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что сегодня российский народ как никогда консолидирован. По его словам, все общество продемонстрировало сплоченность, выступив единым фронтом против попытки вооруженного мятежа 24 июня.Попытка вооруженного мятежа в РоссииВ ночь на 24 июня подразделения ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных российскими войсками ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК, в результате чего "погибло огромное количество бойцов". Основатель военной компании обвинил в этом "военное руководство" и пообещал "ответить", организовав "марш справедливости".В Минобороны и в ФСБ опровергли информацию об ударе по лагерям "Вагнера". Следственное управление ФСБ возбудило в отношении Пригожина уголовное дело по обвинению в призывах к началу вооруженного гражданского конфликта на территории России.Президент РФ Владимир Путин назвал действия ЧВК "ударом в спину России и ее народу", "предательством" и "изменой своей стране и своему народу".Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, который принял его предложение остановить движение "Вагнера" на территории России и вернуть бойцов в полевые лагеря.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером 24 июня сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.В обращении к россиянам 26 июня Владимир Путин заявил, что с самого начала событий вокруг ЧВК "Вагнер" незамедлительно были приняты решения по нейтрализации угрозы, вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен.Президент также поблагодарил россиян за проявленную в ходе этих событий выдержку, сплоченность и патриотизм. По словам Путина, эта гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров: США могли приказать Киеву не использовать мятеж для диверсий в РФКартаполов раскрыл причины мятежа Пригожина и ЧВК "Вагнер"Шойгу прокомментировал попытку мятежа ЧВК "Вагнер"

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей нарышкин, служба внешней разведки (свр), новости, сша, госдепартамент сша, владимир путин (политик), фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)