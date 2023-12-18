https://crimea.ria.ru/20231218/mozhno-li-vosstanovit-kakhovskuyu-plotinu--otvet-vlastey-1133619238.html

Можно ли восстановить Каховскую плотину – ответ властей

Можно ли восстановить Каховскую плотину – ответ властей - РИА Новости Крым, 18.12.2023

Можно ли восстановить Каховскую плотину – ответ властей

Восстановить разрушенную боевиками киевского режима плотину Каховской ГЭС, по которой они целенаправленно били ракетами, можно благодаря современным... РИА Новости Крым, 18.12.2023

2023-12-18T08:26

2023-12-18T08:26

2023-12-18T09:29

каховская гэс

разрушение каховской гэс

владимир сальдо

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Восстановить разрушенную боевиками киевского режима плотину Каховской ГЭС, по которой они целенаправленно били ракетами, можно благодаря современным технологиями и архивным документам. Об этом сказал в беседе с корреспондентом РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Каховскую плотину восстановить можноПо его мнению, времени на восстановление плотины потребуется гораздо меньше, чем на ее строительство в советские годы. Если тогда Каховскую плотину построили за три года, то сейчас это можно сделать значительно быстрее, уверен глава Херсонской области.Кроме того, Сальдо напомнил, у Каховской плотины было две важные функции: создание Каховского водохранилища и выработка электроэнергии, для чего необходимо будет построить машинный зал и установить турбины.Почему ВСУ уничтожили плотинуПо словам Сальдо, ВСУ был дан приказ уничтожить Каховскую ГЭС как транспортный узел, поэтому ракетные удары наносились планомерно и длительно."Каховская плотина во время проведения спецоперации, во время боевых действий, которые шли на территории Херсонской области, подвергалась постоянным обстрелам, потому что по ее конструкциям проходил и автомобильный путь, и железнодорожный, сухопутные. И также там было шлюзовое хозяйство, предназначенное для пропуска кораблей из Каховского водохранилища в нижнюю часть Днепра", - пояснил губернатор.По его словам, украинские военные получили задание привести объект в такое состояние, чтобы он перестал "служить автомобильным, железнодорожным транспортным узлом, и разрушить"."И поэтому били конкретно, долгое время пытались поразить ракетами, это ракеты Himers в основном и ствольная артиллерия. Вот они били, били в одну точку, пока эта точка достигла критического состояния, и последний удар был нанесен 6 июня, когда ночью было несколько обстрелов, и уже сама критическая точка, она не выдержала нагрузки, и плотину прорвало", - рассказал губернатор. И дополнил, что потоком воды также были разрушены машинный зал гидроэлектростанции и все те технические объекты, которые находились там.В июне 2023 года ВСУ разрушили плотину ГЭС, в результате воды Каховского водохранилища затопили 23 населенных пункта на левом берегу Днепра. Погибли 59 человек, в больнице оказались 175 жителей, около девяти тысяч были эвакуированы в безопасные места. Пострадавшим и родственникам погибших жителей региона выплачено свыше 185 миллионов рублей.В конце ноября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отменил режим чрезвычайной ситуации регионального характера, который был введен после подрыва Каховской ГЭС.Читайте также на РИА Новости Крым:Последствия взрыва Каховской ГЭС превзошли мощнейшие наводнения в РоссииСпециалисты из Крыма первыми пришли на помощь после взрыва Каховской ГЭСХерсонские аграрии завершают сев озимых – как обходятся без воды

https://crimea.ria.ru/20230606/kakhovskaya-ges-istoriya-znachenie-moschnost-1129214311.html

https://crimea.ria.ru/20230610/v-zone-osobogo-zatopleniya-chem-zhivy-lyudi-posle-terakta-na-kakhovskoy-ges-1129301497.html

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