https://crimea.ria.ru/20230804/rossiya-obognala-germaniyu-i-zanyala-5-e-mesto-v-reytinge-vsemirnogo-banka-1130539756.html

Россия обогнала Германию и заняла 5-е место в рейтинге Всемирного банка

Россия обогнала Германию и заняла 5-е место в рейтинге Всемирного банка - РИА Новости Крым, 04.08.2023

Россия обогнала Германию и заняла 5-е место в рейтинге Всемирного банка

Всемирный банк вывел экономику России на пятое место в мире по уровню роста ВВП, данные озвучены по итогам 2022 года. Российская Федерация стала первой в этом... РИА Новости Крым, 04.08.2023

2023-08-04T18:31

2023-08-04T18:31

2023-08-04T18:31

новости

всемирный банк

россия

ввп (валовый внутренний продукт)

в мире

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Всемирный банк вывел экономику России на пятое место в мире по уровню роста ВВП, данные озвучены по итогам 2022 года. Российская Федерация стала первой в этом списке страной Европы, опередив своего ближайшего соперника – Германию, сообщается в ежегодном докладе Всемирного банка на сайте организации.Пятерка стран мира по уровню ВВП, согласно рейтингу, теперь выглядит так:1. Китай ($30,327 млрд)2. США ($25,462 млрд)3. Индия ($11,874 млрд)4. Япония ($5,702 млрд)5. Россия ($5,326 млрд)Украина с уровнем валового внутреннего продукта ВВП в 0,448 млрд долларов заняла в рейтинге Всемирного банка 50-ю позицию.В этом же документе Всемирный банк опубликовал прогноз роста ВВП всех стран мира к 2030 году. В тройке лидеров, по версии ведущих финансистов, по-прежнему остаются Китай, США и Индия, также быстрый рост ожидается от Индонезии (41,1%), Турции (44,3%), Египта (38,2%).Германия, занимающая в рейтинге шестую позицию, сейчас переживает глубокий экономический кризис, пишет немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Депрессия в экономике объясняется дороговизной электроэнергии, дефицитом хороших специалистов, бюрократическими преградами в развитии бизнеса и высокими налогами.По данным Статистического агентства Германии, ВВП страны стабильно снижается: в четвертом квартале 2022 года — на 0,5%, в первом квартале 2023-го — на 0,3%.Напомним, с 1 августа 2023 года вступили в силу положения закона о введении цифрового рубля — третьей формы национальной валюты России. О том, что это такое, чем отличается от традиционных форм валюты и для чего нужен цифровой рубль – читайте в материале РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбой в работе банковских терминалов произошел в КрымуТурбизнес Севастополя поддержат федеральным рублем: кто и сколько получитБанк России представил логотип цифрового рубля

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, всемирный банк, россия, ввп (валовый внутренний продукт), в мире, экономика