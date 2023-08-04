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Сбой в работе банковских терминалов произошел в Крыму
Сбой в работе банковских терминалов произошел в Крыму - РИА Новости Крым, 04.08.2023
Сбой в работе банковских терминалов произошел в Крыму
В Крыму произошел сбой в работе терминалов и некоторых сервисов РНКБ. Об этом сообщили в пресс-службе банка. РИА Новости Крым, 04.08.2023
2023-08-04T12:19
2023-08-04T12:19
2023-08-04T12:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. В Крыму произошел сбой в работе терминалов и некоторых сервисов РНКБ. Об этом сообщили в пресс-службе банка.Так, в Симферополе уже несколько часов крымчане не имеют возможность расплатиться за покупки на кассе банковской картой. В магазинах сообщают об отпуске товаров только за наличный расчет. В клиентской службе подтвердили, что на данный момент наблюдаются технические неполадки и заверили, что уже работают над устранением проблемы.Время устранения неполадок не уточняется.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, рнкб (пао), общество, новости, новости крыма, экономика, банк
Сбой в работе банковских терминалов произошел в Крыму
В Крыму произошел сбой в работе сервисов РНКБ
12:19 04.08.2023 (обновлено: 12:22 04.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. В Крыму произошел сбой в работе терминалов и некоторых сервисов РНКБ. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
Так, в Симферополе уже несколько часов крымчане не имеют возможность расплатиться за покупки на кассе банковской картой. В магазинах сообщают об отпуске товаров только за наличный расчет. В клиентской службе подтвердили, что на данный момент наблюдаются технические неполадки и заверили, что уже работают над устранением проблемы.
"В настоящий момент наблюдается нестабильная работа некоторых сервисов РНКБ. Наши специалисты уже занимаются устранением неполадок и восстановлением работы сервисов. Приносим извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении банка.
Время устранения неполадок не уточняется.