https://crimea.ria.ru/20230804/sboy-v-rabote-bankovskikh-terminalov-proizoshel-v-krymu-1130531115.html

Сбой в работе банковских терминалов произошел в Крыму

Сбой в работе банковских терминалов произошел в Крыму - РИА Новости Крым, 04.08.2023

Сбой в работе банковских терминалов произошел в Крыму

В Крыму произошел сбой в работе терминалов и некоторых сервисов РНКБ. Об этом сообщили в пресс-службе банка. РИА Новости Крым, 04.08.2023

2023-08-04T12:19

2023-08-04T12:19

2023-08-04T12:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. В Крыму произошел сбой в работе терминалов и некоторых сервисов РНКБ. Об этом сообщили в пресс-службе банка.Так, в Симферополе уже несколько часов крымчане не имеют возможность расплатиться за покупки на кассе банковской картой. В магазинах сообщают об отпуске товаров только за наличный расчет. В клиентской службе подтвердили, что на данный момент наблюдаются технические неполадки и заверили, что уже работают над устранением проблемы.Время устранения неполадок не уточняется.

крым

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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