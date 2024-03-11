https://crimea.ria.ru/20240311/priznaki-bessiliya-voennyy-ekspert-ob-ugrozakh-budanova-krymu-1135559280.html

Признаки бессилия: военный эксперт об угрозах Буданова* Крыму

Признаки бессилия: военный эксперт об угрозах Буданова* Крыму - РИА Новости Крым, 11.03.2024

Признаки бессилия: военный эксперт об угрозах Буданова* Крыму

Заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев не исключил, что киевский режим может попробовать... РИА Новости Крым, 11.03.2024

2024-03-11T17:03

2024-03-11T17:03

2024-03-11T17:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев не исключил, что киевский режим может попробовать осуществить высадку десанта в Крыму на фоне бессилия ВСУ на фронте. Такое мнение он высказал РИА Новости Крым, комментируя слова начальника главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова*.Буданов* ранее заявил, что украинская военная разведка готовит "серьезную операцию" в Крыму."Преступный киевский режим пытается делать все, чтобы каким-то образом повлиять на местное население или запугать его. Попытки осуществить какие-то действия террористического характера на территории Крыма возможны. Для этого могут быть задействованы как привычные средства, то есть беспилотники, крылатые ракеты и безэкипажные катера, так и может быть предпринята попытка высадки каких-то разведывательно-диверсионных групп", – сказал Евсеев и напомнил, что ранее все попытки заканчивались для Киева полной ликвидацией диверсантов.По его мнению, украинский спецназ может попытаться высадиться как на самом полуострове, так и около него, о чем свидетельствует недавняя провальная для Киева попытка высадиться в районе Тендровской косы на Херсонском направлении."Руководство РФ уделяет особое внимание Крыму и обеспечению его безопасности. Здесь размещены большие силы противовоздушной обороны, а наши правоохранители делают все, чтобы не допустить терактов. Паниковать, конечно, не нужно, но соблюдать максимальную бдительность необходимо", – отметил эксперт.По мнению Евсеева, подобные действия Киева – это "признаки бессилия на линии фронта".В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.17 ноября прошлого года морская авиация Черноморского флота в ходе воздушного патрулирования в юго-западной части акватории Черного моря обнаружила следовавшие в направлении Крымского полуострова семь безэкипажных катеров и один быстроходный катер типа "Виллард" с десантной группой ВСУ. Все цели были ликвидированы. 4 октября 2023 года самолеты ВКС России уничтожили десантную группу украинских боевиков при попытке высадиться на побережье Крыма. По данным Минобороны, боевики следовали в направлении мыса Тарханкут на быстроходном катере и гидроциклах.* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:Появление авиации НАТО над Черным морем в Крыму назвали агрессиейЧем грозят удары немецких ракет по Крымскому мосту – экс-разведчик СШАФСБ раскрыла деятельность международных террористов в Крыму

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кирилл буданов*, крым, безопасность республики крым и севастополя, мнения, владимир евсеев, общество, атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины)