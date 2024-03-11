https://crimea.ria.ru/20240311/priznaki-bessiliya-voennyy-ekspert-ob-ugrozakh-budanova-krymu-1135559280.html
Признаки бессилия: военный эксперт об угрозах Буданова* Крыму
Признаки бессилия: военный эксперт об угрозах Буданова* Крыму - РИА Новости Крым, 11.03.2024
Признаки бессилия: военный эксперт об угрозах Буданова* Крыму
Заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев не исключил, что киевский режим может попробовать... РИА Новости Крым, 11.03.2024
2024-03-11T17:03
2024-03-11T17:03
2024-03-11T17:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев не исключил, что киевский режим может попробовать осуществить высадку десанта в Крыму на фоне бессилия ВСУ на фронте. Такое мнение он высказал РИА Новости Крым, комментируя слова начальника главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова*.Буданов* ранее заявил, что украинская военная разведка готовит "серьезную операцию" в Крыму."Преступный киевский режим пытается делать все, чтобы каким-то образом повлиять на местное население или запугать его. Попытки осуществить какие-то действия террористического характера на территории Крыма возможны. Для этого могут быть задействованы как привычные средства, то есть беспилотники, крылатые ракеты и безэкипажные катера, так и может быть предпринята попытка высадки каких-то разведывательно-диверсионных групп", – сказал Евсеев и напомнил, что ранее все попытки заканчивались для Киева полной ликвидацией диверсантов.По его мнению, украинский спецназ может попытаться высадиться как на самом полуострове, так и около него, о чем свидетельствует недавняя провальная для Киева попытка высадиться в районе Тендровской косы на Херсонском направлении."Руководство РФ уделяет особое внимание Крыму и обеспечению его безопасности. Здесь размещены большие силы противовоздушной обороны, а наши правоохранители делают все, чтобы не допустить терактов. Паниковать, конечно, не нужно, но соблюдать максимальную бдительность необходимо", – отметил эксперт.По мнению Евсеева, подобные действия Киева – это "признаки бессилия на линии фронта".В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.17 ноября прошлого года морская авиация Черноморского флота в ходе воздушного патрулирования в юго-западной части акватории Черного моря обнаружила следовавшие в направлении Крымского полуострова семь безэкипажных катеров и один быстроходный катер типа "Виллард" с десантной группой ВСУ. Все цели были ликвидированы. 4 октября 2023 года самолеты ВКС России уничтожили десантную группу украинских боевиков при попытке высадиться на побережье Крыма. По данным Минобороны, боевики следовали в направлении мыса Тарханкут на быстроходном катере и гидроциклах.* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:Появление авиации НАТО над Черным морем в Крыму назвали агрессиейЧем грозят удары немецких ракет по Крымскому мосту – экс-разведчик СШАФСБ раскрыла деятельность международных террористов в Крыму
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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кирилл буданов*, крым, безопасность республики крым и севастополя, мнения, владимир евсеев, общество, атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины)
Признаки бессилия: военный эксперт об угрозах Буданова* Крыму
Киевский режим может попытаться снова высадить десант в Крыму – военный эксперт Евсеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров
. Заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев не исключил, что киевский режим может попробовать осуществить высадку десанта в Крыму на фоне бессилия ВСУ на фронте. Такое мнение он высказал РИА Новости Крым
, комментируя слова начальника главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова*.
"Преступный киевский режим пытается делать все, чтобы каким-то образом повлиять на местное население или запугать его. Попытки осуществить какие-то действия террористического характера на территории Крыма возможны. Для этого могут быть задействованы как привычные средства, то есть беспилотники, крылатые ракеты и безэкипажные катера, так и может быть предпринята попытка высадки каких-то разведывательно-диверсионных групп", – сказал Евсеев и напомнил, что ранее все попытки заканчивались для Киева полной ликвидацией диверсантов.
По его мнению, украинский спецназ может попытаться высадиться как на самом полуострове, так и около него, о чем свидетельствует недавняя провальная для Киева попытка высадиться в районе Тендровской косы
на Херсонском направлении.
"Руководство РФ уделяет особое внимание Крыму и обеспечению его безопасности. Здесь размещены большие силы противовоздушной обороны, а наши правоохранители делают все, чтобы не допустить терактов. Паниковать, конечно, не нужно, но соблюдать максимальную бдительность необходимо", – отметил эксперт.
По мнению Евсеева, подобные действия Киева – это "признаки бессилия на линии фронта".
"Ввиду того, что на фронтах не получается, когда продолжается наступление западнее Авдеевки и в районе Часов Яра, когда идет освобождение Красногоровки, преступный киевский режим начинает проявлять свое террористическое нутро", - подчеркнул аналитик.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
17 ноября прошлого года морская авиация Черноморского флота в ходе воздушного патрулирования в юго-западной части акватории Черного моря обнаружила следовавшие в направлении Крымского полуострова семь безэкипажных катеров и один быстроходный катер типа "Виллард" с десантной группой ВСУ. Все цели были ликвидированы
.
4 октября 2023 года самолеты ВКС России уничтожили десантную группу украинских боевиков при попытке высадиться на побережье Крыма
. По данным Минобороны, боевики следовали в направлении мыса Тарханкут на быстроходном катере и гидроциклах.
* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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