https://crimea.ria.ru/20240226/glava-genshtaba-nagradil-voennykh-yuvo-v-zone-spetsoperatsii-1135211429.html

Глава Генштаба наградил военных ЮВО в зоне спецоперации

Глава Генштаба наградил военных ЮВО в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 26.02.2024

Глава Генштаба наградил военных ЮВО в зоне спецоперации

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов посетил командный пункт 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в зоне спецоперации и вручил награды... РИА Новости Крым, 26.02.2024

2024-02-26T09:12

2024-02-26T09:12

2024-02-26T09:14

новости сво

валерий герасимов

министерство обороны рф

южный окружной военный суд

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов посетил командный пункт 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в зоне спецоперации и вручил награды отличившимся военнослужащим. Об этом сообщает Минобороны России.Герасимов подчеркнул заслуги 58-й армии в зоне СВО и в боях на Северном Кавказе, назвав ее "армией номер один". Глава Генштаба поблагодарил бойцов и пожелал им успехов, а также заслушал на командном пункте доклад об обстановке в зоне ответственности армии и порядке дальнейших действий объединения.На прошлой неделе добровольцев отряда "Барс" группировки войск "Днепр" наградили орденами и медалями за мужество, отвагу и героизм .Читайте также на РИ Новости Крым:Герасимов наградил бойцов за мужество при освобождении МарьинкиАрмия РФ расширяет зоны контроля на всех направлениях СВО - Генштаб"Такого еще не было": Герасимов о развитии армии и мобилизации в России

https://crimea.ria.ru/20240222/bronya-krepka-i-tanki-nashi-bystry-kak-v-krymu-remontiruyut-tekhniku-dlya-svo-1135138163.html

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, валерий герасимов, министерство обороны рф, южный окружной военный суд, вооруженные силы россии, новости