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Глава Генштаба наградил военных ЮВО в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 26.02.2024
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Глава Генштаба наградил военных ЮВО в зоне спецоперации
Глава Генштаба наградил военных ЮВО в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 26.02.2024
Глава Генштаба наградил военных ЮВО в зоне спецоперации
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов посетил командный пункт 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в зоне спецоперации и вручил награды... РИА Новости Крым, 26.02.2024
2024-02-26T09:12
2024-02-26T09:14
новости сво
валерий герасимов
министерство обороны рф
южный окружной военный суд
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов посетил командный пункт 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в зоне спецоперации и вручил награды отличившимся военнослужащим. Об этом сообщает Минобороны России.Герасимов подчеркнул заслуги 58-й армии в зоне СВО и в боях на Северном Кавказе, назвав ее "армией номер один". Глава Генштаба поблагодарил бойцов и пожелал им успехов, а также заслушал на командном пункте доклад об обстановке в зоне ответственности армии и порядке дальнейших действий объединения.На прошлой неделе добровольцев отряда "Барс" группировки войск "Днепр" наградили орденами и медалями за мужество, отвагу и героизм .Читайте также на РИ Новости Крым:Герасимов наградил бойцов за мужество при освобождении МарьинкиАрмия РФ расширяет зоны контроля на всех направлениях СВО - Генштаб"Такого еще не было": Герасимов о развитии армии и мобилизации в России
https://crimea.ria.ru/20240222/bronya-krepka-i-tanki-nashi-bystry-kak-v-krymu-remontiruyut-tekhniku-dlya-svo-1135138163.html
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новости сво, валерий герасимов, министерство обороны рф, южный окружной военный суд, вооруженные силы россии, новости
Глава Генштаба наградил военных ЮВО в зоне спецоперации

Герасимов наградил военных 58-й армии ЮВО в зоне спецоперации

09:12 26.02.2024 (обновлено: 09:14 26.02.2024)
 
© Пресс-служба Минобороны РФГлава Генштаба Валерий Герасимов наградил военных Южного военного округа в зоне СВО
Глава Генштаба Валерий Герасимов наградил военных Южного военного округа в зоне СВО
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов посетил командный пункт 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в зоне спецоперации и вручил награды отличившимся военнослужащим. Об этом сообщает Минобороны России.
"Генерал армии Валерий Герасимов вручил ордена Мужества, медали "За отвагу" и "За храбрость" наиболее отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий", - сказано в сообщении российского оборонного ведомства.
Герасимов подчеркнул заслуги 58-й армии в зоне СВО и в боях на Северном Кавказе, назвав ее "армией номер один". Глава Генштаба поблагодарил бойцов и пожелал им успехов, а также заслушал на командном пункте доклад об обстановке в зоне ответственности армии и порядке дальнейших действий объединения.
На прошлой неделе добровольцев отряда "Барс" группировки войск "Днепр" наградили орденами и медалями за мужество, отвагу и героизм .
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