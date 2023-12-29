https://crimea.ria.ru/20231229/gerasimov-nagradil-boytsov-za-muzhestvo-pri-osvobozhdenii-marinki-1133887342.html

Герасимов наградил бойцов за мужество при освобождении Марьинки

Герасимов наградил бойцов за мужество при освобождении Марьинки - РИА Новости Крым, 29.12.2023

Герасимов наградил бойцов за мужество при освобождении Марьинки

Бойцы группировки войск "Южная" награждены за проявленные мужество и героизм при освобождении Маринки в ДНР. Государственные награды военным на передовой вручил РИА Новости Крым, 29.12.2023

2023-12-29T06:43

2023-12-29T06:43

2023-12-29T06:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Бойцы группировки войск "Южная" награждены за проявленные мужество и героизм при освобождении Маринки в ДНР. Государственные награды военным на передовой вручил начальник Генштаба Вооруженных сил России — первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов, сообщили в Минобороны.Отличившиеся военнослужащие награждены государственными наградами Орден Мужества, медаль "За отвагу" и "За храбрость", Георгиевский крест IV степени и памятными подарками. В соответствии с указаниями Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина государственные награды отличившимся участникам СВО вручаются непосредственно на передовой. 25 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что российские военнослужащие полностью освободили населенный пункт Марьинка в Донецкой Народной Республике.Читайте также на РИА Новости Крым:За освобождение Марьинки: 45 военных получили наградыПушилин оценил перспективы восстановления МарьинкиЗалужный допустил отход ВСУ из Авдеевки

донецкая народная республика (днр)

марьинка (город в днр)

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, герои сво, подвиги героев, валерий герасимов, новости сво, донецкая народная республика (днр), марьинка (город в днр), награды