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Герасимов наградил бойцов за мужество при освобождении Марьинки - РИА Новости Крым, 29.12.2023
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Герасимов наградил бойцов за мужество при освобождении Марьинки
Герасимов наградил бойцов за мужество при освобождении Марьинки - РИА Новости Крым, 29.12.2023
Герасимов наградил бойцов за мужество при освобождении Марьинки
Бойцы группировки войск "Южная" награждены за проявленные мужество и героизм при освобождении Маринки в ДНР. Государственные награды военным на передовой вручил РИА Новости Крым, 29.12.2023
2023-12-29T06:43
2023-12-29T06:44
министерство обороны рф
герои сво
подвиги героев
валерий герасимов
новости сво
донецкая народная республика (днр)
марьинка (город в днр)
награды
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Бойцы группировки войск "Южная" награждены за проявленные мужество и героизм при освобождении Маринки в ДНР. Государственные награды военным на передовой вручил начальник Генштаба Вооруженных сил России — первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов, сообщили в Минобороны.Отличившиеся военнослужащие награждены государственными наградами Орден Мужества, медаль "За отвагу" и "За храбрость", Георгиевский крест IV степени и памятными подарками. В соответствии с указаниями Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина государственные награды отличившимся участникам СВО вручаются непосредственно на передовой. 25 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что российские военнослужащие полностью освободили населенный пункт Марьинка в Донецкой Народной Республике.Читайте также на РИА Новости Крым:За освобождение Марьинки: 45 военных получили наградыПушилин оценил перспективы восстановления МарьинкиЗалужный допустил отход ВСУ из Авдеевки
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министерство обороны рф, герои сво, подвиги героев, валерий герасимов, новости сво, донецкая народная республика (днр), марьинка (город в днр), награды
Герасимов наградил бойцов за мужество при освобождении Марьинки

Герасимов на передовой награди бойцов группы "Южная" за героизм при освобождении Маринки

06:43 29.12.2023 (обновлено: 06:44 29.12.2023)
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкВоеннослужащий роты почетного караула несет Орден Мужества
Военнослужащий роты почетного караула несет Орден Мужества - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости . Кирилл Брага
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Бойцы группировки войск "Южная" награждены за проявленные мужество и героизм при освобождении Маринки в ДНР. Государственные награды военным на передовой вручил начальник Генштаба Вооруженных сил России — первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов, сообщили в Минобороны.
Отличившиеся военнослужащие награждены государственными наградами Орден Мужества, медаль "За отвагу" и "За храбрость", Георгиевский крест IV степени и памятными подарками.
"Я хочу вручить личному составу 150-й дивизии и 5-й мотострелковой бригады честно заработанные награды за то, что выполнили своевременно задачи, овладели Марьинкой. Я вас всех поздравляю с этими наградами, желаю дальнейших боевых успехов, крепкого здоровья, живыми и невредимыми вернуться домой", - сказал Герасимов.
В соответствии с указаниями Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина государственные награды отличившимся участникам СВО вручаются непосредственно на передовой.
25 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что российские военнослужащие полностью освободили населенный пункт Марьинка в Донецкой Народной Республике.
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Министерство обороны РФГерои СВОПодвиги героевВалерий ГерасимовНовости СВОДонецкая Народная Республика (ДНР)Марьинка (город в ДНР)Награды
 
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