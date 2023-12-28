https://crimea.ria.ru/20231228/za-osvobozhdenie-marinki-45-voennykh-poluchili-nagrady-1133856341.html

За освобождение Марьинки: 45 военных получили награды

За освобождение Марьинки: 45 военных получили награды - РИА Новости Крым, 28.12.2023

За освобождение Марьинки: 45 военных получили награды

За освобождение города Марьинка в Донецкой Народной Республике награды получили 45 военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России. РИА Новости Крым, 28.12.2023

2023-12-28T09:32

2023-12-28T09:32

2023-12-28T09:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. За освобождение города Марьинка в Донецкой Народной Республике награды получили 45 военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.Уточняется, что вручение государственных наград отличившимся бойцам осуществляется непосредственно на передовой.Командование поздравило военнослужащих с высокими наградами, выразило благодарность за мужество, отвагу и высокий профессионализм.25 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что российские военнослужащие полностью освободили населенный пункт Марьинка в Донецкой Народной Республике.Читайте также на РИА Новости Крым:Коллегия Минобороны: главные заявления Путина и ШойгуСистема льгот и компенсаций военным будет совершенствоваться – ПутинПушилин оценил перспективы восстановления Марьинки

россия

марьинка (город в днр)

донецкая народная республика (днр)

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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