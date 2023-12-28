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За освобождение Марьинки: 45 военных получили награды - РИА Новости Крым, 28.12.2023
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За освобождение Марьинки: 45 военных получили награды
За освобождение Марьинки: 45 военных получили награды - РИА Новости Крым, 28.12.2023
За освобождение Марьинки: 45 военных получили награды
За освобождение города Марьинка в Донецкой Народной Республике награды получили 45 военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России. РИА Новости Крым, 28.12.2023
2023-12-28T09:32
2023-12-28T09:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. За освобождение города Марьинка в Донецкой Народной Республике награды получили 45 военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.Уточняется, что вручение государственных наград отличившимся бойцам осуществляется непосредственно на передовой.Командование поздравило военнослужащих с высокими наградами, выразило благодарность за мужество, отвагу и высокий профессионализм.25 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что российские военнослужащие полностью освободили населенный пункт Марьинка в Донецкой Народной Республике.Читайте также на РИА Новости Крым:Коллегия Минобороны: главные заявления Путина и ШойгуСистема льгот и компенсаций военным будет совершенствоваться – ПутинПушилин оценил перспективы восстановления Марьинки
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министерство обороны рф, новости, россия, новости сво, марьинка (город в днр), донецкая народная республика (днр), награды
За освобождение Марьинки: 45 военных получили награды

За освобождение Марьинки в ДНР награждены 45 военнослужащих РФ – Минобороны

09:32 28.12.2023
 
© Telegram Михаил РазвожаевНаграды
Награды
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. За освобождение города Марьинка в Донецкой Народной Республике награды получили 45 военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Уточняется, что вручение государственных наград отличившимся бойцам осуществляется непосредственно на передовой.

"За мужество, отвагу и героизм, проявленные при освобождении населенного пункта Марьинка, военнослужащие подразделений группировки войск "Южная" награждены государственными наградами. Боевые награды – ордена Мужества, медали "За отвагу", "За спасение погибавших" и "За храбрость", а также Георгиевские кресты VI степени 45 отличившимся военнослужащим вручил заместитель командующего Южной группировкой войск по военно-политической работе генерал-лейтенант Владимир Жаров", – цитирует Минобороны РИА Новости.

Командование поздравило военнослужащих с высокими наградами, выразило благодарность за мужество, отвагу и высокий профессионализм.
25 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что российские военнослужащие полностью освободили населенный пункт Марьинка в Донецкой Народной Республике.
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