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За освобождение Марьинки: 45 военных получили награды
За освобождение Марьинки: 45 военных получили награды - РИА Новости Крым, 28.12.2023
За освобождение Марьинки: 45 военных получили награды
За освобождение города Марьинка в Донецкой Народной Республике награды получили 45 военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России. РИА Новости Крым, 28.12.2023
2023-12-28T09:32
2023-12-28T09:32
2023-12-28T09:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. За освобождение города Марьинка в Донецкой Народной Республике награды получили 45 военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.Уточняется, что вручение государственных наград отличившимся бойцам осуществляется непосредственно на передовой.Командование поздравило военнослужащих с высокими наградами, выразило благодарность за мужество, отвагу и высокий профессионализм.25 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что российские военнослужащие полностью освободили населенный пункт Марьинка в Донецкой Народной Республике.Читайте также на РИА Новости Крым:Коллегия Минобороны: главные заявления Путина и ШойгуСистема льгот и компенсаций военным будет совершенствоваться – ПутинПушилин оценил перспективы восстановления Марьинки
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министерство обороны рф, новости, россия, новости сво, марьинка (город в днр), донецкая народная республика (днр), награды
За освобождение Марьинки: 45 военных получили награды
За освобождение Марьинки в ДНР награждены 45 военнослужащих РФ – Минобороны