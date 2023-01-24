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"Такого еще не было": Герасимов о развитии армии и мобилизации в России - РИА Новости Крым, 24.01.2023
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"Такого еще не было": Герасимов о развитии армии и мобилизации в России
"Такого еще не было": Герасимов о развитии армии и мобилизации в России - РИА Новости Крым, 24.01.2023
"Такого еще не было": Герасимов о развитии армии и мобилизации в России
В условиях, когда Запад использует Украину в гибридной войне против России, стремится расширить границы НАТО на восток за счет Финляндии и Швеции, Россия... РИА Новости Крым, 24.01.2023
2023-01-24T10:56
2023-01-24T11:09
валерий герасимов
сво
россия
безопасность
вооруженные силы россии
частичная мобилизация
общество
новости
финляндия
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв — РИА Новости Крым. В условиях, когда Запад использует Украину в гибридной войне против России, стремится расширить границы НАТО на восток за счет Финляндии и Швеции, Россия обязана гарантировать защиту государственного суверенитета, а для этого – реализовать план строительства и развития Вооруженных сил. Об этом в интервью газете "Аргументы и факты" заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов. План развития армии"В целях нейтрализации данных угроз высшим руководством страны поставлена задача скорректировать план строительства и развития Вооруженных сил. Его параметры одобрены верховным главнокомандующим на расширенном заседании коллегии Министерства обороны", — напомнил Герасимов.В частности, речь идет о создании Московского и Ленинградского военных округов, формировании трех мотострелковых дивизий в составе общевойсковых объединений в Херсонской и Запорожской областях, а также армейского корпуса в Карелии."Основная цель этой работы — обеспечение гарантированной защиты суверенитета и территориальной целостности нашей страны и создание условий для ее поступательного социально-экономического развития", — пояснил глава Генштаба.Решение о мобилизации"Такого уровня и интенсивности военных действий современная Россия еще не знала", - констатировал генерал. Он напомнил, что России сегодня противостоит весь коллективный Запад, именно поэтому потребовалась мобилизация."Для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения наступательных действий Генеральному штабу потребовалось ввести в действие планы по проведению частичной мобилизации. Таких мероприятий не было со времен Великой Отечественной войны", - указал Герасимов.Ошибки исправлены"Система мобилизационной подготовки в нашей стране оказалась не полностью адаптирована под новые современные экономические отношения. Поэтому пришлось все исправлять на ходу", — признал генерал.В итоге план по мобилизации все же выполнен, на военную службу призваны 300 тысяч россиян, пребывавших в запасе. Сейчас Генштаб продолжает реализовывать цели спецоперации на Украине и обеспечивать военную безопасность России, исходя из существующих военных угроз.План строительства и развития Вооруженных сил Российской Федерации — документ, предусматривающий мероприятия по реализации перспективных направлений развития российской армии для обеспечения обороны государства. Он утверждается президентом и может корректироваться при изменении существующих и возникновении новых угроз военной безопасности страны.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу сменил командующего группировкой войск в СВОНовые масштабы СВО: эксперт оценил замену Суровикина на ГерасимоваШойгу утвердил порядок ежемесячной выплаты мобилизованным
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валерий герасимов, сво, россия, безопасность, вооруженные силы россии, частичная мобилизация, общество, новости, финляндия, нато
"Такого еще не было": Герасимов о развитии армии и мобилизации в России

Глава Генштаба Герасимов: Россия защищает свой суверенитет и свои территории

10:56 24.01.2023 (обновлено: 11:09 24.01.2023)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНачальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв — РИА Новости Крым. В условиях, когда Запад использует Украину в гибридной войне против России, стремится расширить границы НАТО на восток за счет Финляндии и Швеции, Россия обязана гарантировать защиту государственного суверенитета, а для этого – реализовать план строительства и развития Вооруженных сил. Об этом в интервью газете "Аргументы и факты" заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов.

План развития армии

"В целях нейтрализации данных угроз высшим руководством страны поставлена задача скорректировать план строительства и развития Вооруженных сил. Его параметры одобрены верховным главнокомандующим на расширенном заседании коллегии Министерства обороны", — напомнил Герасимов.
В частности, речь идет о создании Московского и Ленинградского военных округов, формировании трех мотострелковых дивизий в составе общевойсковых объединений в Херсонской и Запорожской областях, а также армейского корпуса в Карелии.
"Основная цель этой работы — обеспечение гарантированной защиты суверенитета и территориальной целостности нашей страны и создание условий для ее поступательного социально-экономического развития", — пояснил глава Генштаба.
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Решение о мобилизации

"Такого уровня и интенсивности военных действий современная Россия еще не знала", - констатировал генерал. Он напомнил, что России сегодня противостоит весь коллективный Запад, именно поэтому потребовалась мобилизация.
"Для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения наступательных действий Генеральному штабу потребовалось ввести в действие планы по проведению частичной мобилизации. Таких мероприятий не было со времен Великой Отечественной войны", - указал Герасимов.

Ошибки исправлены

"Система мобилизационной подготовки в нашей стране оказалась не полностью адаптирована под новые современные экономические отношения. Поэтому пришлось все исправлять на ходу", — признал генерал.
В итоге план по мобилизации все же выполнен, на военную службу призваны 300 тысяч россиян, пребывавших в запасе. Сейчас Генштаб продолжает реализовывать цели спецоперации на Украине и обеспечивать военную безопасность России, исходя из существующих военных угроз.
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План строительства и развития Вооруженных сил Российской Федерации — документ, предусматривающий мероприятия по реализации перспективных направлений развития российской армии для обеспечения обороны государства. Он утверждается президентом и может корректироваться при изменении существующих и возникновении новых угроз военной безопасности страны.
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