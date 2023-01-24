https://crimea.ria.ru/20230124/takogo-esche-ne-bylo-gerasimov-o-razvitii-armii-i-mobilizatsii-v-rossii-1126548154.html

"Такого еще не было": Герасимов о развитии армии и мобилизации в России

"Такого еще не было": Герасимов о развитии армии и мобилизации в России - РИА Новости Крым, 24.01.2023

"Такого еще не было": Герасимов о развитии армии и мобилизации в России

В условиях, когда Запад использует Украину в гибридной войне против России, стремится расширить границы НАТО на восток за счет Финляндии и Швеции, Россия... РИА Новости Крым, 24.01.2023

2023-01-24T10:56

2023-01-24T10:56

2023-01-24T11:09

валерий герасимов

сво

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безопасность

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нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв — РИА Новости Крым. В условиях, когда Запад использует Украину в гибридной войне против России, стремится расширить границы НАТО на восток за счет Финляндии и Швеции, Россия обязана гарантировать защиту государственного суверенитета, а для этого – реализовать план строительства и развития Вооруженных сил. Об этом в интервью газете "Аргументы и факты" заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов. План развития армии"В целях нейтрализации данных угроз высшим руководством страны поставлена задача скорректировать план строительства и развития Вооруженных сил. Его параметры одобрены верховным главнокомандующим на расширенном заседании коллегии Министерства обороны", — напомнил Герасимов.В частности, речь идет о создании Московского и Ленинградского военных округов, формировании трех мотострелковых дивизий в составе общевойсковых объединений в Херсонской и Запорожской областях, а также армейского корпуса в Карелии."Основная цель этой работы — обеспечение гарантированной защиты суверенитета и территориальной целостности нашей страны и создание условий для ее поступательного социально-экономического развития", — пояснил глава Генштаба.Решение о мобилизации"Такого уровня и интенсивности военных действий современная Россия еще не знала", - констатировал генерал. Он напомнил, что России сегодня противостоит весь коллективный Запад, именно поэтому потребовалась мобилизация."Для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения наступательных действий Генеральному штабу потребовалось ввести в действие планы по проведению частичной мобилизации. Таких мероприятий не было со времен Великой Отечественной войны", - указал Герасимов.Ошибки исправлены"Система мобилизационной подготовки в нашей стране оказалась не полностью адаптирована под новые современные экономические отношения. Поэтому пришлось все исправлять на ходу", — признал генерал.В итоге план по мобилизации все же выполнен, на военную службу призваны 300 тысяч россиян, пребывавших в запасе. Сейчас Генштаб продолжает реализовывать цели спецоперации на Украине и обеспечивать военную безопасность России, исходя из существующих военных угроз.План строительства и развития Вооруженных сил Российской Федерации — документ, предусматривающий мероприятия по реализации перспективных направлений развития российской армии для обеспечения обороны государства. Он утверждается президентом и может корректироваться при изменении существующих и возникновении новых угроз военной безопасности страны.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу сменил командующего группировкой войск в СВОНовые масштабы СВО: эксперт оценил замену Суровикина на ГерасимоваШойгу утвердил порядок ежемесячной выплаты мобилизованным

https://crimea.ria.ru/20230123/ukaz-putina-o-chastichnoy-mobilizatsii-prodolzhaet-deystvovat-1126530393.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий герасимов, сво, россия, безопасность, вооруженные силы россии, частичная мобилизация, общество, новости, финляндия, нато