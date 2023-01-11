Рейтинг@Mail.ru
Шойгу сменил командующего группировкой войск в СВО - РИА Новости Крым, 11.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230111/shoygu-smenil-komanduyuschego-gruppirovkoy-voysk-v-svo-1126349303.html
Шойгу сменил командующего группировкой войск в СВО
Шойгу сменил командующего группировкой войск в СВО - РИА Новости Крым, 11.01.2023
Шойгу сменил командующего группировкой войск в СВО
Министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова командующим объединенной группировкой войск в... РИА Новости Крым, 11.01.2023
2023-01-11T18:37
2023-01-11T19:06
министерство обороны рф
сергей шойгу
сергей суровикин
валерий герасимов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0b/1124829913_0:0:945:532_1920x0_80_0_0_c6e7b592235f4cb7b2bdc6a348536342.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова командующим объединенной группировкой войск в рамках специальной военной операции на Украине. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Генерал Сергей Суровикин, командовавший группировкой с 8 октября, назначен заместителем Герасимова. Заместителями нового командующего объединенной группировкой войск также стали главком Сухопутными войсками генерал Олег Салюков и заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0b/1124829913_0:0:1114:835_1920x0_80_0_0_c571c65a60dd8367cc7723df8893ab54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, сергей шойгу, сергей суровикин, валерий герасимов
Шойгу сменил командующего группировкой войск в СВО

Минобороны: глава Генштаба ВС РФ Герасимов назначен командующим группировкой войск в СВО

18:37 11.01.2023 (обновлено: 19:06 11.01.2023)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ С. Шойгу провел селекторное совещание
Министр обороны РФ С. Шойгу провел селекторное совещание
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова командующим объединенной группировкой войск в рамках специальной военной операции на Украине. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"11 января 2023 года министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу произведены новые назначения руководства специальной военной операцией. Командующим Объединенной группировкой войск (сил) назначен начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов", – говорится в сообщении.

Генерал Сергей Суровикин, командовавший группировкой с 8 октября, назначен заместителем Герасимова.
Заместителями нового командующего объединенной группировкой войск также стали главком Сухопутными войсками генерал Олег Салюков и заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким.
 
Министерство обороны РФСергей ШойгуСергей СуровикинВалерий Герасимов
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:02Пьяный керчанин пытался угнать ВАЗ, но потерпел фиаско
19:57Адвокат Томас указал на опасность и абсурдность обвинения Марата Касема
19:41Крупнейшие за пятилетку: на Солнце фиксируют мощные вспышки
19:15Ключевой пункт: что значит для российских войск взятие Соледара
18:56Отменят ли Крещенские купания в Крыму из-за гриппа
18:38В Феодосии налетчики вынесли из ломбарда ювелирку на два миллиона
18:37Шойгу сменил командующего группировкой войск в СВО
18:24Утвержден размер среднего прожиточного минимума для новых территорий
18:18В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности
17:39В России утвердили минимальный размер оплаты труда для новых регионов
17:18Бездомный в Симферополе избил и ограбил случайного знакомого
16:41Хуснуллин: объемы строительства в РФ за год выросли не менее чем на 6%
16:32Автопарк скорой помощи в новых регионах обновлен наполовину
15:42ВСУ атаковали Белгородскую область – повреждены жилые дома и ЛЭП
15:37Путин назвал шесть приоритетных направлений для России
15:27"Аэрофлот" получит более 60 новых самолетов до 2025 года
15:24Все проблемы по обеспечению участвующих в СВО частей будут решены – Путин
15:21В праздники через онлайн-сервис РНКБ купили около 1300 билетов на автобус
15:09Путин: с Россией в 2022 году не произошло ничего, что предрекал противник
15:00Аксенов наградил бойцов из Крыма
Лента новостейМолния