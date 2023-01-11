https://crimea.ria.ru/20230111/shoygu-smenil-komanduyuschego-gruppirovkoy-voysk-v-svo-1126349303.html

Шойгу сменил командующего группировкой войск в СВО

Шойгу сменил командующего группировкой войск в СВО - РИА Новости Крым, 11.01.2023

Шойгу сменил командующего группировкой войск в СВО

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова командующим объединенной группировкой войск в... РИА Новости Крым, 11.01.2023

2023-01-11T18:37

2023-01-11T18:37

2023-01-11T19:06

министерство обороны рф

сергей шойгу

сергей суровикин

валерий герасимов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0b/1124829913_0:0:945:532_1920x0_80_0_0_c6e7b592235f4cb7b2bdc6a348536342.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова командующим объединенной группировкой войск в рамках специальной военной операции на Украине. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Генерал Сергей Суровикин, командовавший группировкой с 8 октября, назначен заместителем Герасимова. Заместителями нового командующего объединенной группировкой войск также стали главком Сухопутными войсками генерал Олег Салюков и заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, сергей шойгу, сергей суровикин, валерий герасимов