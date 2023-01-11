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Шойгу сменил командующего группировкой войск в СВО
Шойгу сменил командующего группировкой войск в СВО - РИА Новости Крым, 11.01.2023
Шойгу сменил командующего группировкой войск в СВО
Министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова командующим объединенной группировкой войск в... РИА Новости Крым, 11.01.2023
2023-01-11T18:37
2023-01-11T18:37
2023-01-11T19:06
министерство обороны рф
сергей шойгу
сергей суровикин
валерий герасимов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова командующим объединенной группировкой войск в рамках специальной военной операции на Украине. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Генерал Сергей Суровикин, командовавший группировкой с 8 октября, назначен заместителем Герасимова. Заместителями нового командующего объединенной группировкой войск также стали главком Сухопутными войсками генерал Олег Салюков и заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, сергей шойгу, сергей суровикин, валерий герасимов
Шойгу сменил командующего группировкой войск в СВО
Минобороны: глава Генштаба ВС РФ Герасимов назначен командующим группировкой войск в СВО
18:37 11.01.2023 (обновлено: 19:06 11.01.2023)