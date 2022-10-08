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Сергей Суровикин. Биография - РИА Новости Крым, 08.10.2022
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Сергей Суровикин. Биография
Сергей Суровикин. Биография - РИА Новости Крым, 08.10.2022
Сергей Суровикин. Биография
Сергей Суровикин – главнокомандующий Воздушно-космическими силами Российской Федерации, генерал армии. Зачислен на военную службу в Вооруженные силы СССР в 1983 РИА Новости Крым, 08.10.2022
2022-10-08T16:09
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министерство обороны рф
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Сергей Суровикин – главнокомандующий Воздушно-космическими силами Российской Федерации, генерал армии. Зачислен на военную службу в Вооруженные силы СССР в 1983 году.Выпускник, золотой медалист Омского высшего общевойскового командного училища имени Фрунзе, с отличием окончил Военную академию Фрунзе и академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.Участник вооруженного конфликта на территории Республики Таджикистан, а также Второй чеченской войны и военной операции в Сирийской Арабской Республике.Награжден орденами Святого Георгия IV степени, Мужества, "За военные заслуги" и рядом медалей. За проявленные при выполнении воинского долга в Сирии мужество и героизм в 2017 году Суровикину присвоено звание Героя РФ. В 2021 году указом президента Владимира Путина получил звание генерала армии.В разные годы возглавлял войска Восточного военного округа, руководил рабочей группой по формированию Военной полиции Минобороны РФ, был заместителем командующего войсками Центрального и Приволжско-Уральского военных округов.С октября 2008 по январь 2019 – начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ.С октября 2017 года – главнокомандующий Воздушно-космическими силами.
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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60
министерство обороны рф

Сергей Суровикин. Биография

16:09 08.10.2022 (обновлено: 16:30 08.10.2022)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкСергей Суровикин
Сергей Суровикин
© Министерство обороны РФ
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Сергей Суровикин – главнокомандующий Воздушно-космическими силами Российской Федерации, генерал армии. Зачислен на военную службу в Вооруженные силы СССР в 1983 году.
Выпускник, золотой медалист Омского высшего общевойскового командного училища имени Фрунзе, с отличием окончил Военную академию Фрунзе и академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.
Участник вооруженного конфликта на территории Республики Таджикистан, а также Второй чеченской войны и военной операции в Сирийской Арабской Республике.
Награжден орденами Святого Георгия IV степени, Мужества, "За военные заслуги" и рядом медалей. За проявленные при выполнении воинского долга в Сирии мужество и героизм в 2017 году Суровикину присвоено звание Героя РФ. В 2021 году указом президента Владимира Путина получил звание генерала армии.
В разные годы возглавлял войска Восточного военного округа, руководил рабочей группой по формированию Военной полиции Минобороны РФ, был заместителем командующего войсками Центрального и Приволжско-Уральского военных округов.
С октября 2008 по январь 2019 – начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ.
С октября 2017 года – главнокомандующий Воздушно-космическими силами.
 
Министерство обороны РФ
 
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