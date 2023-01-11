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Валерий Герасимов: биография - РИА Новости Крым, 11.01.2023
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Валерий Герасимов: биография
Валерий Герасимов: биография - РИА Новости Крым, 11.01.2023
Валерий Герасимов: биография
Валерий Герасимов родился 8 сентября 1955 года в Казани. РИА Новости Крым, 11.01.2023
2023-01-11T18:43
2023-01-11T18:48
валерий герасимов
министерство обороны рф
армия и флот
россия
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Валерий Герасимов родился 8 сентября 1955 года в Казани. В 1977 году окончил Казанское высшее танковое командное училище имени Президиума Верховного Совета Татарской АССР. Командовал взводом, ротой, батальоном в Северной группе войск и Дальневосточном военном округе. После окончания в 1987 году Военной академии бронетанковых войск имени Маршала Советского Союза Р.Я. Малиновского проходил службу начштаба и командиром танкового полка, начштаба мотострелковой дивизии в Прибалтийском военном округе. С 1993 по 1995 годы командует мотострелковой дивизей в Северо-Западной группе войск. После окончания в 1997 г. Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации проходил службу в должностях первого заместителя командующего армией в Московском военном округе, заместителя командующего, начальника штаба и командующего 58-й армией в Северо-Кавказском военном округе. С 2003 по 2005 г. – начальник штаба Дальневосточного военного округа. С 2005 г. – начальник Главного управления боевой подготовки и службы войск Вооруженных Сил РФ, а с декабря 2006 г. – начальник штаба Северо-Кавказского военного округа. В декабре 2007 г. назначен командующим войсками Ленинградского военного округа, а в феврале 2009 г. – командующим войсками Московского военного округа. С декабря 2010 г. – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. С 26 апреля 2012 г. – командующий войсками Центрального военного округа. Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2012 г. назначен начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первым заместителем Министра обороны Российской Федерации. Герой Российской Федерации. Награжден орденами "Святого Георгия" III и IV степени, орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени с мечами, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени c мечами, орденом "За военные заслуги", орденом Почета, орденом "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени и рядом медалей.
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валерий герасимов, министерство обороны рф, армия и флот, россия
Валерий Герасимов: биография

Валерий Герасимов: биографическая справка

18:43 11.01.2023 (обновлено: 18:48 11.01.2023)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкВалерий Герасимов
Валерий Герасимов
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Валерий Герасимов родился 8 сентября 1955 года в Казани.
В 1977 году окончил Казанское высшее танковое командное училище имени Президиума Верховного Совета Татарской АССР.
Командовал взводом, ротой, батальоном в Северной группе войск и Дальневосточном военном округе.
После окончания в 1987 году Военной академии бронетанковых войск имени Маршала Советского Союза Р.Я. Малиновского проходил службу начштаба и командиром танкового полка, начштаба мотострелковой дивизии в Прибалтийском военном округе.
С 1993 по 1995 годы командует мотострелковой дивизей в Северо-Западной группе войск.
После окончания в 1997 г. Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации проходил службу в должностях первого заместителя командующего армией в Московском военном округе, заместителя командующего, начальника штаба и командующего 58-й армией в Северо-Кавказском военном округе.
С 2003 по 2005 г. – начальник штаба Дальневосточного военного округа. С 2005 г. – начальник Главного управления боевой подготовки и службы войск Вооруженных Сил РФ, а с декабря 2006 г. – начальник штаба Северо-Кавказского военного округа. В декабре 2007 г. назначен командующим войсками Ленинградского военного округа, а в феврале 2009 г. – командующим войсками Московского военного округа.
С декабря 2010 г. – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. С 26 апреля 2012 г. – командующий войсками Центрального военного округа. Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2012 г. назначен начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первым заместителем Министра обороны Российской Федерации.
Герой Российской Федерации.
Награжден орденами "Святого Георгия" III и IV степени, орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени с мечами, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени c мечами, орденом "За военные заслуги", орденом Почета, орденом "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени и рядом медалей.
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