https://crimea.ria.ru/20230112/novye-masshtaby-svo-ekspert-otsenil-zamenu-surovikina-na-gerasimova-1126358994.html

Новые масштабы СВО: эксперт оценил замену Суровикина на Герасимова

Новые масштабы СВО: эксперт оценил замену Суровикина на Герасимова - РИА Новости Крым, 12.01.2023

Новые масштабы СВО: эксперт оценил замену Суровикина на Герасимова

Назначение начальника Генштаба Вооруженных сил Валерия Герасимова командующим объединенной группировки войск в зоне специальной военной операции говорит о... РИА Новости Крым, 12.01.2023

2023-01-12T12:33

2023-01-12T12:33

2023-01-12T12:33

радио "спутник в крыму"

сво

вадим петров

безопасность

министерство обороны рф

валерий герасимов

сергей суровикин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Назначение начальника Генштаба Вооруженных сил Валерия Герасимова командующим объединенной группировки войск в зоне специальной военной операции говорит о расширении масштабов участия российских войск в СВО и изменении подходов руководства России к боевым действиям на Украине. Такое мнение высказал политолог, член Общественной палаты Крыма Вадим Петров.Почти как в 41-м"Это назначение свидетельствует о том, что мы придаем операции, которая начиналась как специальная военная операция, значительно более масштабный характер. Ввод в войска новых подразделений, расширение использования разных родов и видов войск требуют укрепления командования. И по своему статусу именно Герасимов, как начальник Генштаба, является командующим Вооруженными силами, поскольку министр обороны согласно Конституции выполняет административную функцию", - сказал Петров в эфире радио "Спутник в Крыму".По мнению эксперта, назначение Герасимова в определенной степени можно сравнить с созданием Ставки верховного главнокомандования – чрезвычайного органа высшего военного управления, осуществлявшего в годы Великой Отечественной войны стратегическое руководство вооруженными силами СССР."Хотя в данном случае это пока не Ставка всего верховного главнокомандования, но это представительство Ставки на определенном театре военных действий. Это уже совершенно иной подход к оценке событий", - считает аналитик.Не умаляя заслуг СуровикинаПетров также выразил убеждение, что назначение Герасимова не означает умаления заслуг генерала Сергея Суровикина, "поскольку он по-прежнему будет руководить боевыми действиями на Донецком направлении, тогда как Герасимов будет осуществлять общую координацию действий войск".Еще два заместителя командующего объединенной группировкой – генерал Олег Салюков и генерал-полковник Алексей Ким – будут осуществлять командование войсками на Запорожском и Херсонском направлениях, полагает Петров."То есть мы фактически объединяем усилия трех групп войск, которые можно назвать фронтами", – пояснил политолог.Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова командующим объединенной группировкой войск в рамках специальной военной операции на Украине. Генерал Сергей Суровикин, командовавший группировкой с 8 октября, назначен заместителем Герасимова. Заместителями нового командующего объединенной группировкой войск также стали главком Сухопутными войсками генерал Олег Салюков и заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал защищать права участников СВОВоенный эксперт спрогнозировал действия ВСУ зимой и весной 2023 годаКлючевой пункт: что значит для российских войск взятие Соледара

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сво, вадим петров, безопасность, министерство обороны рф, валерий герасимов, сергей суровикин, украина, россия, мнения, вооруженные силы россии