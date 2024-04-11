https://crimea.ria.ru/20240411/na-tendrovskoy-kose-unichtozhen-desant-vsu-1136470753.html

На Тендровской косе уничтожен десант ВСУ

На Тендровской косе уничтожен десант ВСУ - РИА Новости Крым, 11.04.2024

На Тендровской косе уничтожен десант ВСУ

ФСБ совместно с Минобороны РФ предотвратили спланированную спецслужбами Великобритании высадку на Тендровскую косу Херсонской области диверсионных групп... РИА Новости Крым, 11.04.2024

2024-04-11T12:24

2024-04-11T12:24

2024-04-11T12:33

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. ФСБ совместно с Минобороны РФ предотвратили спланированную спецслужбами Великобритании высадку на Тендровскую косу Херсонской области диверсионных групп спецназа ВСУ. Об этом сообщает ЦОС ФСБ."ФСБ РФ совместно с Министерством обороны РФ пресечена спланированная спецслужбами Великобритании высадка на Тендровскую косу Херсонской области диверсионных групп спецназа ВСУ. Проведенная операция стала результатом реализации полученной ФСБ России упреждающей информации о замыслах сил специальных операций ВС Украины и их британских кураторов", - цитирует ведомство РИА Новости.В ходе боестолкновения десант ВСУ был уничтожен. Одного украинского военнослужащего - старшего солдата 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ Евгения Горина - взяли в плен. Он дал показания.Взятый в плен солдат предоставил подробные сведения о прохождении диверсионной подготовки на базе "5 RIFLES" бронетанкового пехотного батальона, который входит в состав 20-ой бригады 3-й "железной" дивизии - единственной, находящейся в постоянной боевой готовности в Великобритании (Булфорд Кемп, Уилтшир), добавили в ведомстве."В ходе работы по противодействию диверсионно-разведывательной деятельности спецслужб иностранных государств получены свидетельства военнослужащего украинского спецподразделения Горина Е.Б., непосредственного участника событий, о прямой вовлеченности британских спецподразделений (SBS) в разработку акций, направленных против безопасности России, а также подготовку на территории Великобритании непосредственных исполнителей", - говорится в сообщении.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять лодок с десантом ВСУ уничтожены при попытке форсировать ДнепрНаемники ВСУ на вертолетах пытались прорваться в Белгородскую областьБританскую шпионскую организацию раскрыли в Херсонской области

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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), министерство обороны рф, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), великобритания, новости сво, новости