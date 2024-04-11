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На Тендровской косе уничтожен десант ВСУ
На Тендровской косе уничтожен десант ВСУ - РИА Новости Крым, 11.04.2024
На Тендровской косе уничтожен десант ВСУ
ФСБ совместно с Минобороны РФ предотвратили спланированную спецслужбами Великобритании высадку на Тендровскую косу Херсонской области диверсионных групп... РИА Новости Крым, 11.04.2024
2024-04-11T12:24
2024-04-11T12:24
2024-04-11T12:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. ФСБ совместно с Минобороны РФ предотвратили спланированную спецслужбами Великобритании высадку на Тендровскую косу Херсонской области диверсионных групп спецназа ВСУ. Об этом сообщает ЦОС ФСБ."ФСБ РФ совместно с Министерством обороны РФ пресечена спланированная спецслужбами Великобритании высадка на Тендровскую косу Херсонской области диверсионных групп спецназа ВСУ. Проведенная операция стала результатом реализации полученной ФСБ России упреждающей информации о замыслах сил специальных операций ВС Украины и их британских кураторов", - цитирует ведомство РИА Новости.В ходе боестолкновения десант ВСУ был уничтожен. Одного украинского военнослужащего - старшего солдата 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ Евгения Горина - взяли в плен. Он дал показания.Взятый в плен солдат предоставил подробные сведения о прохождении диверсионной подготовки на базе "5 RIFLES" бронетанкового пехотного батальона, который входит в состав 20-ой бригады 3-й "железной" дивизии - единственной, находящейся в постоянной боевой готовности в Великобритании (Булфорд Кемп, Уилтшир), добавили в ведомстве."В ходе работы по противодействию диверсионно-разведывательной деятельности спецслужб иностранных государств получены свидетельства военнослужащего украинского спецподразделения Горина Е.Б., непосредственного участника событий, о прямой вовлеченности британских спецподразделений (SBS) в разработку акций, направленных против безопасности России, а также подготовку на территории Великобритании непосредственных исполнителей", - говорится в сообщении.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять лодок с десантом ВСУ уничтожены при попытке форсировать ДнепрНаемники ВСУ на вертолетах пытались прорваться в Белгородскую областьБританскую шпионскую организацию раскрыли в Херсонской области
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), министерство обороны рф, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), великобритания, новости сво, новости
На Тендровской косе уничтожен десант ВСУ
Подготовленный британскими спецслужбами десант ВСУ уничтожен на Тендровское косе
12:24 11.04.2024 (обновлено: 12:33 11.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. ФСБ совместно с Минобороны РФ предотвратили спланированную спецслужбами Великобритании высадку на Тендровскую косу Херсонской области диверсионных групп спецназа ВСУ. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.
"ФСБ РФ совместно с Министерством обороны РФ пресечена спланированная спецслужбами Великобритании высадка на Тендровскую косу Херсонской области диверсионных групп спецназа ВСУ. Проведенная операция стала результатом реализации полученной ФСБ России упреждающей информации о замыслах сил специальных операций ВС Украины и их британских кураторов", - цитирует ведомство РИА Новости.
В ходе боестолкновения десант ВСУ был уничтожен. Одного украинского военнослужащего - старшего солдата 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ Евгения Горина - взяли в плен. Он дал показания.
"Деятельность указанного центра сил специальных операций Вооруженных сил Украины курируется подразделением специальной лодочной службы Королевской морской пехоты Великобритании (Special boat service, SBS), что свидетельствует о непосредственной вовлеченности Великобритании в конфликт", - подчеркнули в ЦОС.
Взятый в плен солдат предоставил подробные сведения о прохождении диверсионной подготовки на базе "5 RIFLES" бронетанкового пехотного батальона, который входит в состав 20-ой бригады 3-й "железной" дивизии - единственной, находящейся в постоянной боевой готовности в Великобритании (Булфорд Кемп, Уилтшир), добавили в ведомстве.
"В ходе работы по противодействию диверсионно-разведывательной деятельности спецслужб иностранных государств получены свидетельства военнослужащего украинского спецподразделения Горина Е.Б., непосредственного участника событий, о прямой вовлеченности британских спецподразделений (SBS) в разработку акций, направленных против безопасности России, а также подготовку на территории Великобритании непосредственных исполнителей", - говорится в сообщении.
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