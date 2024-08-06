https://crimea.ria.ru/20240806/rossiyskie-morpekhi-unichtozhili-diversantov-vsu-na-tendrovskoy-kose-1139396460.html

Российские морпехи уничтожили диверсантов ВСУ на Тендровской косе

Российские морпехи уничтожили диверсантов ВСУ на Тендровской косе - РИА Новости Крым, 06.08.2024

Российские морпехи уничтожили диверсантов ВСУ на Тендровской косе

Российские морские пехотинцы успешно отразили попытку украинских диверсантов высадиться с моря на Тендровской косе, потоплены три катера противника вместе с... РИА Новости Крым, 06.08.2024

2024-08-06T13:21

2024-08-06T13:21

2024-08-06T13:32

владимир сальдо

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потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Российские морские пехотинцы успешно отразили попытку украинских диверсантов высадиться с моря на Тендровской косе, потоплены три катера противника вместе с экипажами. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.По словам Сальдо, российские военные отслеживали действия противника с момента выхода плавсредств из Очакова. При подходе катеров к Тендровской косе морские пехотинцы ВС РФ при поддержке других подразделений открыли огонь из всех видов оружия. Три лодки уничтожены вместе с экипажами и затонули. Остальные, понеся потери в живой силе и получив повреждения, отступили.Предыдущую попытку высадиться на Тендровской косе украинский военный спецназ предпринял в апреле этого года.В планировании и осуществлении операции непояредственное участие принимали спецслужбы Великобритании. В ходе боестолкновения десант ВСУ был уничтожен. Одного украинского военнослужащего – старшего солдата 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ Евгения Горина – взяли в плен. Он дал показания.

https://crimea.ria.ru/20240806/vsu-pytalis-prorvatsya-cherez-granitsu-rf-na-territoriyu-kurskoy-oblasti-1139383477.html

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владимир сальдо, херсонская область, новости, новости сво, происшествия, всу (вооруженные силы украины), потери всу