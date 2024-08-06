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Российские морпехи уничтожили диверсантов ВСУ на Тендровской косе
Российские морпехи уничтожили диверсантов ВСУ на Тендровской косе - РИА Новости Крым, 06.08.2024
Российские морпехи уничтожили диверсантов ВСУ на Тендровской косе
Российские морские пехотинцы успешно отразили попытку украинских диверсантов высадиться с моря на Тендровской косе, потоплены три катера противника вместе с... РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T13:21
2024-08-06T13:21
2024-08-06T13:32
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Российские морские пехотинцы успешно отразили попытку украинских диверсантов высадиться с моря на Тендровской косе, потоплены три катера противника вместе с экипажами. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.По словам Сальдо, российские военные отслеживали действия противника с момента выхода плавсредств из Очакова. При подходе катеров к Тендровской косе морские пехотинцы ВС РФ при поддержке других подразделений открыли огонь из всех видов оружия. Три лодки уничтожены вместе с экипажами и затонули. Остальные, понеся потери в живой силе и получив повреждения, отступили.Предыдущую попытку высадиться на Тендровской косе украинский военный спецназ предпринял в апреле этого года.В планировании и осуществлении операции непояредственное участие принимали спецслужбы Великобритании. В ходе боестолкновения десант ВСУ был уничтожен. Одного украинского военнослужащего – старшего солдата 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ Евгения Горина – взяли в плен. Он дал показания.
https://crimea.ria.ru/20240806/vsu-pytalis-prorvatsya-cherez-granitsu-rf-na-territoriyu-kurskoy-oblasti-1139383477.html
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владимир сальдо, херсонская область, новости, новости сво, происшествия, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Российские морпехи уничтожили диверсантов ВСУ на Тендровской косе
Военные РФ предотвратили высадку диверсантов ВСУ на Тендровской косе в Херсонской области
13:21 06.08.2024 (обновлено: 13:32 06.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Российские морские пехотинцы успешно отразили попытку украинских диверсантов высадиться с моря на Тендровской косе, потоплены три катера противника вместе с экипажами. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Минувшей ночью украинские диверсанты совершили попытку высадки с моря на Тендровской косе. По предварительной информации, в провокации было задействовано 12 быстроходных катеров, из них восемь с диверсантами и четыре огневой поддержки. Также враг задействовал ударные и разведывательные БПЛА", – написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
По словам Сальдо, российские военные отслеживали действия противника с момента выхода плавсредств из Очакова. При подходе катеров к Тендровской косе морские пехотинцы ВС РФ при поддержке других подразделений открыли огонь из всех видов оружия. Три лодки уничтожены вместе с экипажами и затонули. Остальные, понеся потери в живой силе и получив повреждения, отступили.
"Это уже вторая за текущий год попытка киевского режима совершить провокацию на Тендровской косе. Как и первая, она была рассчитана только на медийный эффект и закончилась так же провально и бездарно", – добавил губернатор.
Предыдущую попытку высадиться на Тендровской косе
украинский военный спецназ предпринял в апреле этого года.
В планировании и осуществлении операции непояредственное участие принимали спецслужбы Великобритании. В ходе боестолкновения десант ВСУ был уничтожен. Одного украинского военнослужащего – старшего солдата 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ Евгения Горина – взяли в плен. Он дал показания.