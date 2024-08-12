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Войсками РФ установлен контроль над городскими кварталами в Красногоровке

Войсками РФ установлен контроль над городскими кварталами в Красногоровке - РИА Новости Крым, 12.08.2024

Войсками РФ установлен контроль над городскими кварталами в Красногоровке

Вооруженные Силы России нарастили темпы наступления и удерживают инициативу на донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.08.2024

2024-08-12T19:07

2024-08-12T19:07

2024-08-12T19:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России нарастили темпы наступления и удерживают инициативу на донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ.Завершается зачистка от ВСУ и националистов населенных пунктов Ивановка, Сергеевка, Макеевка, Кирово, Артемово и Желанное. При этом за прошедшую неделю на донецком направлении освобождены населенные пункты Тимофеевка и Веселое, уточнили в Минобороны.Всего в июле текущего года группировками российских войск "Центр" и "Юг" освобождены от противника 19 населенных пунктов Донецкой Народной Республики, подчеркнули в ведомстве.Также вечером в понедельник стало известно об освобождении населенного пункта Лисичное в ДНР.На прошлой неделе подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Тимофеевка в ДНР. 29 июля российские военные освободили село Новоселовка Первая в ДНР.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские средства ПВО сбили две авиабомбы Hammer в зоне спецоперацииПотери ВСУ растут - уничтожены еще 1735 боевиков и вооружениеВ Киеве уличили Зеленского в попытке втянуть НАТО в конфликт с Россией

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, новости, новости сво, министерство обороны рф