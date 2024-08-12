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Войсками РФ установлен контроль над городскими кварталами в Красногоровке - РИА Новости Крым, 12.08.2024
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Войсками РФ установлен контроль над городскими кварталами в Красногоровке
Войсками РФ установлен контроль над городскими кварталами в Красногоровке - РИА Новости Крым, 12.08.2024
Войсками РФ установлен контроль над городскими кварталами в Красногоровке
Вооруженные Силы России нарастили темпы наступления и удерживают инициативу на донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.08.2024
2024-08-12T19:07
2024-08-12T19:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России нарастили темпы наступления и удерживают инициативу на донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ.Завершается зачистка от ВСУ и националистов населенных пунктов Ивановка, Сергеевка, Макеевка, Кирово, Артемово и Желанное. При этом за прошедшую неделю на донецком направлении освобождены населенные пункты Тимофеевка и Веселое, уточнили в Минобороны.Всего в июле текущего года группировками российских войск "Центр" и "Юг" освобождены от противника 19 населенных пунктов Донецкой Народной Республики, подчеркнули в ведомстве.Также вечером в понедельник стало известно об освобождении населенного пункта Лисичное в ДНР.На прошлой неделе подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Тимофеевка в ДНР. 29 июля российские военные освободили село Новоселовка Первая в ДНР.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские средства ПВО сбили две авиабомбы Hammer в зоне спецоперацииПотери ВСУ растут - уничтожены еще 1735 боевиков и вооружениеВ Киеве уличили Зеленского в попытке втянуть НАТО в конфликт с Россией
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донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, новости, новости сво, министерство обороны рф
Войсками РФ установлен контроль над городскими кварталами в Красногоровке

Войска РФ установили контроль над городскими кварталами в Красногоровке

19:07 12.08.2024 (обновлено: 19:19 12.08.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России нарастили темпы наступления и удерживают инициативу на донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ.
"Российские войска по-прежнему удерживают инициативу на донецком направлении, успешно взламывая оборону противника. В настоящее время установлен контроль над городскими кварталами в Красногоровке", – сказано в сообщении.
Завершается зачистка от ВСУ и националистов населенных пунктов Ивановка, Сергеевка, Макеевка, Кирово, Артемово и Желанное. При этом за прошедшую неделю на донецком направлении освобождены населенные пункты Тимофеевка и Веселое, уточнили в Минобороны.
Всего в июле текущего года группировками российских войск "Центр" и "Юг" освобождены от противника 19 населенных пунктов Донецкой Народной Республики, подчеркнули в ведомстве.
Также вечером в понедельник стало известно об освобождении населенного пункта Лисичное в ДНР.
На прошлой неделе подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Тимофеевка в ДНР. 29 июля российские военные освободили село Новоселовка Первая в ДНР.
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