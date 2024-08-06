Рейтинг@Mail.ru
Российские военные освободили населенный пункт Тимофеевка в ДНР - РИА Новости Крым, 06.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240806/rossiyskie-voennye-osvobodili-naselennyy-punkt-timofeevka-v-dnr-1139396293.html
Российские военные освободили населенный пункт Тимофеевка в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Тимофеевка в ДНР - РИА Новости Крым, 06.08.2024
Российские военные освободили населенный пункт Тимофеевка в ДНР
Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Тимофеевка в ДНР и заняли более выгодные рубежи, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T13:17
2024-08-06T13:23
новости сво
министерство обороны рф
россия
новые регионы россии
донецкая народная республика (днр)
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/1e/1123707510_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_98be0bd16fba8e45a344ea26cfc9d629.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Тимофеевка в ДНР и заняли более выгодные рубежи, сообщили в Минобороны РФ.В воскресенье российские военные взяли под контроль село Новоселовка Первая в ДНР.За прошлую неделю подразделения группировки войск "Центр" Вооруженных сил России освободили пять населенных пунктов Донецкой Народной Республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия РФ приблизилась к освобождению Северска и Красноармейска – ПушилинПоставки бронезащиты на фронт увеличены на 86%Герой России спрогнозировал судьбу американских F-16 на поле боя
россия
новые регионы россии
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/1e/1123707510_208:0:2937:2047_1920x0_80_0_0_7240af6bc15ae9a3cdbba0b52814cb52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, россия, новые регионы россии, донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), потери всу
Российские военные освободили населенный пункт Тимофеевка в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Тимофеевка в Донбассе

13:17 06.08.2024 (обновлено: 13:23 06.08.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Тимофеевка в ДНР и заняли более выгодные рубежи, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Тимофеевка Донецкой народной республики и заняли более выгодные рубежи", – говорится в сообщении.
В воскресенье российские военные взяли под контроль село Новоселовка Первая в ДНР.
За прошлую неделю подразделения группировки войск "Центр" Вооруженных сил России освободили пять населенных пунктов Донецкой Народной Республики.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Армия РФ приблизилась к освобождению Северска и Красноармейска – Пушилин
Поставки бронезащиты на фронт увеличены на 86%
Герой России спрогнозировал судьбу американских F-16 на поле боя
 
Новости СВОМинистерство обороны РФРоссияНовые регионы РоссииДонецкая Народная Республика (ДНР)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:37Природный пожар под Симферополем – горожан испугал густой дым
15:22Массированный удар по Курской области: один погибший и 13 пострадавших
15:10Убийство на пляже Алупки: осужден гражданин Украины
14:57Дмитрий Киселев выразил соболезнования в связи с кончиной муфтия Бердиева
14:47Масштабный пожар на рынке в Туапсе – люди выбираются из огня
14:33Путин поручил поддержать инвестпроекты по развитию туризма на ООПТ
14:16Шойгу назвал цель попыток Запада и Киева добиться паузы в боях
14:11Громадные потери ВСУ: российские воины улучшают позиции на фронтах
14:02В Москве арестован экс-начальник вещевого управления Минобороны
13:59Вооруженная провокация ВСУ отражена на границе в Курской области – ФСБ
13:47За сутки российские военные уничтожили два украинских МиГ-29
13:30Крым отказывается от туристического налога до конца СВО
13:25Пожар произошел у Двуякорной бухты в Феодосии
13:21Российские морпехи уничтожили диверсантов ВСУ на Тендровской косе
13:17Российские военные освободили населенный пункт Тимофеевка в ДНР
13:06При взрыве в доме на западе Москвы погиб мужчина
13:02На Крым идут ливни и сильный ветер - объявлено штормовое
12:57Более 115 тысяч военных потеряла Украина с середины июня
12:48Путин поручил обеспечить устойчивым мобильным интернетом железные дороги
12:28Герасимов наградил бойцов в зоне спецоперации
Лента новостейМолния