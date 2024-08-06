https://crimea.ria.ru/20240806/rossiyskie-voennye-osvobodili-naselennyy-punkt-timofeevka-v-dnr-1139396293.html

Российские военные освободили населенный пункт Тимофеевка в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Тимофеевка в ДНР - РИА Новости Крым, 06.08.2024

Российские военные освободили населенный пункт Тимофеевка в ДНР

Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Тимофеевка в ДНР и заняли более выгодные рубежи, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.08.2024

2024-08-06T13:17

2024-08-06T13:17

2024-08-06T13:23

новости сво

министерство обороны рф

россия

новые регионы россии

донецкая народная республика (днр)

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/1e/1123707510_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_98be0bd16fba8e45a344ea26cfc9d629.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Тимофеевка в ДНР и заняли более выгодные рубежи, сообщили в Минобороны РФ.В воскресенье российские военные взяли под контроль село Новоселовка Первая в ДНР.За прошлую неделю подразделения группировки войск "Центр" Вооруженных сил России освободили пять населенных пунктов Донецкой Народной Республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия РФ приблизилась к освобождению Северска и Красноармейска – ПушилинПоставки бронезащиты на фронт увеличены на 86%Герой России спрогнозировал судьбу американских F-16 на поле боя

россия

новые регионы россии

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, россия, новые регионы россии, донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), потери всу