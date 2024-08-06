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Российские военные освободили населенный пункт Тимофеевка в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Тимофеевка в ДНР - РИА Новости Крым, 06.08.2024
Российские военные освободили населенный пункт Тимофеевка в ДНР
Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Тимофеевка в ДНР и заняли более выгодные рубежи, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T13:17
2024-08-06T13:17
2024-08-06T13:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Тимофеевка в ДНР и заняли более выгодные рубежи, сообщили в Минобороны РФ.В воскресенье российские военные взяли под контроль село Новоселовка Первая в ДНР.За прошлую неделю подразделения группировки войск "Центр" Вооруженных сил России освободили пять населенных пунктов Донецкой Народной Республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия РФ приблизилась к освобождению Северска и Красноармейска – ПушилинПоставки бронезащиты на фронт увеличены на 86%Герой России спрогнозировал судьбу американских F-16 на поле боя
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новые регионы россии
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, россия, новые регионы россии, донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), потери всу
Российские военные освободили населенный пункт Тимофеевка в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Тимофеевка в Донбассе
13:17 06.08.2024 (обновлено: 13:23 06.08.2024)