https://crimea.ria.ru/20240730/armiya-rf-priblizilas-k-osvobozhdeniyu-severska-i-krasnoarmeyska--pushilin-1139220938.html

Армия РФ приблизилась к освобождению Северска и Красноармейска – Пушилин

Армия РФ приблизилась к освобождению Северска и Красноармейска – Пушилин - РИА Новости Крым, 30.07.2024

Армия РФ приблизилась к освобождению Северска и Красноармейска – Пушилин

Взятие под контроль российскими войсками сел Ивано-Дарьевка и Лозоватское в Донецкой Народной Республике приблизило освобождение Северска и Красноармейска,... РИА Новости Крым, 30.07.2024

2024-07-30T11:40

2024-07-30T11:40

2024-07-30T11:40

донецкая народная республика (днр)

денис пушилин

вооруженные силы россии

новости сво

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Взятие под контроль российскими войсками сел Ивано-Дарьевка и Лозоватское в Донецкой Народной Республике приблизило освобождение Северска и Красноармейска, заявил глава ДНР Денис Пушилин.По данным Минобороны России, Ивано-Дарьевка была освобождена 23 июля, Лозоватское - 27 июля.Накануне российское военное ведомство сообщило о взятии подразделениями группировки войск "Центр" под контроль населенного пункта Волчье в ДНР. Днем ранее Вооруженные силы РФ освободили Прогресс и Евгеновку.21 июля российская группировка "Запад" освободила Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области. Двумя днями ранее ВС РФ взяли под свой контроль населенный пункт Юрьевка в ДНР. 14 июля подразделения группировки войск "Восток" освободили Урожайное в ДНР, проводят его зачистку и разминирование. 11 июля Армия России заняла еще один населенный пункт в ДНР - под контроль российских сил перешел Восход. 9 июля подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Яснобродовка Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение", 7 июля над наш контроль перешли Чигари в этом же регионе, а днем ранее ВС РФ освободили населенный пункт Сокол. 1 июля российская армия завладела двумя населенными пунктами – Степовой Новоселовкой в Харьковской области и Новопокровским в ДНР.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ теряют людей и технику - уничтожены еще 1885 боевиковАмериканская установка ПВО Patriot уничтожена на УкраинеАрмия России сожгла склады ВСУ с топливом и авиасредствами поражения

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), денис пушилин, вооруженные силы россии, новости сво, потери всу