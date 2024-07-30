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Армия РФ приблизилась к освобождению Северска и Красноармейска – Пушилин - РИА Новости Крым, 30.07.2024
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Армия РФ приблизилась к освобождению Северска и Красноармейска – Пушилин
Армия РФ приблизилась к освобождению Северска и Красноармейска – Пушилин - РИА Новости Крым, 30.07.2024
Армия РФ приблизилась к освобождению Северска и Красноармейска – Пушилин
Взятие под контроль российскими войсками сел Ивано-Дарьевка и Лозоватское в Донецкой Народной Республике приблизило освобождение Северска и Красноармейска,... РИА Новости Крым, 30.07.2024
2024-07-30T11:40
2024-07-30T11:40
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
вооруженные силы россии
новости сво
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Взятие под контроль российскими войсками сел Ивано-Дарьевка и Лозоватское в Донецкой Народной Республике приблизило освобождение Северска и Красноармейска, заявил глава ДНР Денис Пушилин.По данным Минобороны России, Ивано-Дарьевка была освобождена 23 июля, Лозоватское - 27 июля.Накануне российское военное ведомство сообщило о взятии подразделениями группировки войск "Центр" под контроль населенного пункта Волчье в ДНР. Днем ранее Вооруженные силы РФ освободили Прогресс и Евгеновку.21 июля российская группировка "Запад" освободила Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области. Двумя днями ранее ВС РФ взяли под свой контроль населенный пункт Юрьевка в ДНР. 14 июля подразделения группировки войск "Восток" освободили Урожайное в ДНР, проводят его зачистку и разминирование. 11 июля Армия России заняла еще один населенный пункт в ДНР - под контроль российских сил перешел Восход. 9 июля подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Яснобродовка Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение", 7 июля над наш контроль перешли Чигари в этом же регионе, а днем ранее ВС РФ освободили населенный пункт Сокол. 1 июля российская армия завладела двумя населенными пунктами – Степовой Новоселовкой в Харьковской области и Новопокровским в ДНР.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ теряют людей и технику - уничтожены еще 1885 боевиковАмериканская установка ПВО Patriot уничтожена на УкраинеАрмия России сожгла склады ВСУ с топливом и авиасредствами поражения
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донецкая народная республика (днр), денис пушилин, вооруженные силы россии, новости сво, потери всу
Армия РФ приблизилась к освобождению Северска и Красноармейска – Пушилин

Российские войска сделали очередной шаг к освобождению Северска и Красноармейска – Пушилин

11:40 30.07.2024
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Взятие под контроль российскими войсками сел Ивано-Дарьевка и Лозоватское в Донецкой Народной Республике приблизило освобождение Северска и Красноармейска, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Это небольшие населенные пункты, но противник сделал из них опорные точки. Освобождение данных населенных пунктов улучшает позиции наших подразделений. Если брать Ивано-Дарьевку, то это - очередной шаг на пути освобождения Северска, это Артемовский район. Если говорим о Лозоватском, то это, конечно же, очередной населенный пункт на пути освобождения Красноармейска", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".
По данным Минобороны России, Ивано-Дарьевка была освобождена 23 июля, Лозоватское - 27 июля.
Накануне российское военное ведомство сообщило о взятии подразделениями группировки войск "Центр" под контроль населенного пункта Волчье в ДНР. Днем ранее Вооруженные силы РФ освободили Прогресс и Евгеновку.
21 июля российская группировка "Запад" освободила Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области. Двумя днями ранее ВС РФ взяли под свой контроль населенный пункт Юрьевка в ДНР. 14 июля подразделения группировки войск "Восток" освободили Урожайное в ДНР, проводят его зачистку и разминирование. 11 июля Армия России заняла еще один населенный пункт в ДНР - под контроль российских сил перешел Восход. 9 июля подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Яснобродовка Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение", 7 июля над наш контроль перешли Чигари в этом же регионе, а днем ранее ВС РФ освободили населенный пункт Сокол. 1 июля российская армия завладела двумя населенными пунктами – Степовой Новоселовкой в Харьковской области и Новопокровским в ДНР.
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