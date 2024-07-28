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Американская установка ПВО Patriot уничтожена на Украине - РИА Новости Крым, 28.07.2024
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Американская установка ПВО Patriot уничтожена на Украине
Американская установка ПВО Patriot уничтожена на Украине - РИА Новости Крым, 28.07.2024
Американская установка ПВО Patriot уничтожена на Украине
Российские военные за прошедшие сутки уничтожили очередную установку американского зенитного ракетного комплекса Patriot на Украине, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.07.2024
2024-07-28T14:03
2024-07-28T14:03
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
patriot (зенитный ракетный комплекс)
himars
авиабомба hammer
беспилотник (бпла, дрон)
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Российские военные за прошедшие сутки уничтожили очередную установку американского зенитного ракетного комплекса Patriot на Украине, сообщает Минобороны РФ.Отмечается, что удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.Средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили пять реактивных снарядов HIMARS, две управляемые авиационные бомбы Hammer и 34 беспилотника, в том числе 12 вне зоны спецоперацииВсего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 630 самолетов, 278 вертолетов, 28 579 беспилотных летательных аппаратов, 556 зенитных ракетных комплексов, 16 702 танка и других боевых бронированных машин, 1392 боевые машины реактивных систем залпового огня, 12 469 орудий полевой артиллерии и минометов, 24 143 единицы специальной военной автомобильной техники.Ночью 28 июля силы ПВО уничтожили семь дронов ВСУ над Курской и Белгородской областями. В Курском районе в результате загорелись три резервуара на нефтебазе. С огнем борются 82 спасателя и 32 единицы спецтехники. Повреждены жилые дома в двух населенных пунктах, в Судже ранена женщина.Утром в воскресенье два беспилотника были сбиты над Нижегородской областью.Читайте также на РИА Новости Крым:В США сделали неприятное для Киева признание по поводу F-16Армия России сожгла склады ВСУ с топливом и авиасредствами пораженияСилы ПВО за неделю сбили 10 тактических ракет ATACMS и более 600 дронов
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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60
Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , patriot (зенитный ракетный комплекс), himars, авиабомба hammer, беспилотник (бпла, дрон), поставки западного оружия украине
Американская установка ПВО Patriot уничтожена на Украине

Российские военные уничтожили очередную американскую установку ПВО Patriot на Украине

14:03 28.07.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа реактивной артиллерии ВС РФ
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Российские военные за прошедшие сутки уничтожили очередную установку американского зенитного ракетного комплекса Patriot на Украине, сообщает Минобороны РФ.
Отмечается, что удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.
"Поражена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, скопления живой силы и военной техники ВСУ в 138 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
Средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили пять реактивных снарядов HIMARS, две управляемые авиационные бомбы Hammer и 34 беспилотника, в том числе 12 вне зоны спецоперации
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 630 самолетов, 278 вертолетов, 28 579 беспилотных летательных аппаратов, 556 зенитных ракетных комплексов, 16 702 танка и других боевых бронированных машин, 1392 боевые машины реактивных систем залпового огня, 12 469 орудий полевой артиллерии и минометов, 24 143 единицы специальной военной автомобильной техники.
Ночью 28 июля силы ПВО уничтожили семь дронов ВСУ над Курской и Белгородской областями. В Курском районе в результате загорелись три резервуара на нефтебазе. С огнем борются 82 спасателя и 32 единицы спецтехники. Повреждены жилые дома в двух населенных пунктах, в Судже ранена женщина.
Утром в воскресенье два беспилотника были сбиты над Нижегородской областью.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУPatriot (зенитный ракетный комплекс)HIMARSАвиабомба HammerБеспилотник (БПЛА, дрон)Поставки западного оружия Украине
 
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Заголовок открываемого материала
14:03Американская установка ПВО Patriot уничтожена на Украине
13:44Два спасателя МЧС пострадали на пожаре в Москве
13:34Российские военные освободили два населенных пункта в Донбассе
13:13Белоусов поздравил военных и ветеранов флота с Днем ВМФ
12:49Патриарх Кирилл поприветствовал участников открытия "Нового Херсонеса"
12:29Чья победа на выборах в США предпочтительнее для России – ответ Патрушева
12:14Более 30 тысяч моряков-участников СВО удостоены высоких наград – Путин
12:02Россия продолжит оснащать свои корабли гиперзвуковыми ракетами – Путин
11:57В Севастополе празднуют День Военно-морского флота
11:37Россия ответит на размещение вооружений США в Германии – Путин
11:30Путин поздравил моряков и россиян с Днем ВМФ
11:28День ВМФ России: история и традиции праздника
11:22Патрушев назвал цель заявлений Запада и Киева о переговорах с Россией
11:13Взрывы на Украине: обесточены 483 населенных пункта
10:43В США сделали неприятное для Киева признание по поводу F-16
10:13Перед Крымским мостом растет очередь
09:51Военно-морской флот вносит большой вклад в выполнение задач СВО – Аксенов
09:39Над Нижегородской областью сбиты два дрона ВСУ
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08:56Ветеранов СВО надо избавить от бумажной волокиты – Куксенкова
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