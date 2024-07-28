https://crimea.ria.ru/20240728/amerikanskaya-ustanovka-pvo-patriot-unichtozhena-na-ukraine-1139178799.html

Американская установка ПВО Patriot уничтожена на Украине

Американская установка ПВО Patriot уничтожена на Украине - РИА Новости Крым, 28.07.2024

Американская установка ПВО Patriot уничтожена на Украине

Российские военные за прошедшие сутки уничтожили очередную установку американского зенитного ракетного комплекса Patriot на Украине, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.07.2024

2024-07-28T14:03

2024-07-28T14:03

2024-07-28T14:03

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

patriot (зенитный ракетный комплекс)

himars

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Российские военные за прошедшие сутки уничтожили очередную установку американского зенитного ракетного комплекса Patriot на Украине, сообщает Минобороны РФ.Отмечается, что удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.Средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили пять реактивных снарядов HIMARS, две управляемые авиационные бомбы Hammer и 34 беспилотника, в том числе 12 вне зоны спецоперацииВсего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 630 самолетов, 278 вертолетов, 28 579 беспилотных летательных аппаратов, 556 зенитных ракетных комплексов, 16 702 танка и других боевых бронированных машин, 1392 боевые машины реактивных систем залпового огня, 12 469 орудий полевой артиллерии и минометов, 24 143 единицы специальной военной автомобильной техники.Ночью 28 июля силы ПВО уничтожили семь дронов ВСУ над Курской и Белгородской областями. В Курском районе в результате загорелись три резервуара на нефтебазе. С огнем борются 82 спасателя и 32 единицы спецтехники. Повреждены жилые дома в двух населенных пунктах, в Судже ранена женщина.Утром в воскресенье два беспилотника были сбиты над Нижегородской областью.Читайте также на РИА Новости Крым:В США сделали неприятное для Киева признание по поводу F-16Армия России сожгла склады ВСУ с топливом и авиасредствами пораженияСилы ПВО за неделю сбили 10 тактических ракет ATACMS и более 600 дронов

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , patriot (зенитный ракетный комплекс), himars, авиабомба hammer, беспилотник (бпла, дрон), поставки западного оружия украине