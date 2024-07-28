https://crimea.ria.ru/20240728/sem-bespilotnikov-sbity-nad-regionami-rossii-za-noch-1139172190.html

Семь беспилотников сбиты над регионами России за ночь

Семь беспилотников сбиты над регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 28.07.2024

Семь беспилотников сбиты над регионами России за ночь

Украинские боевики в ночь на воскресенье предприняли новую попытку беспилотной атаки на приграничье России. Силы ПВО уничтожили семь дронов ВСУ, сообщили в... РИА Новости Крым, 28.07.2024

2024-07-28T07:17

2024-07-28T07:17

2024-07-28T08:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Украинские боевики в ночь на воскресенье предприняли новую попытку беспилотной атаки на приграничье России. Силы ПВО уничтожили семь дронов ВСУ, сообщили в Минобороны.Накануне украинские боевики предприняли попытку массированной атаки российских регионов. Утром в субботу 24 беспилотника уничтожили российские силы ПВО в семи регионах страны.Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силы противовоздушной обороны России отразили массированную беспилотную атаку на регион. По его данным, в течение вечера боевики трижды атаковали Брянщину. Всего было сбито 14 дронов ВСУ. В ночь на пятницу над Ростовской и Курской областями уничтожено шесть вражеских беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака дронов на семь регионов России - что известно4 человека ранены в Курской и Белгородской областях при атаке дронов ВСУСилы ПВО за неделю сбили 10 тактических ракет ATACMS и более 600 дронов

курская область

белгородская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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