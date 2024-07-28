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Семь беспилотников сбиты над регионами России за ночь
Семь беспилотников сбиты над регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 28.07.2024
Семь беспилотников сбиты над регионами России за ночь
Украинские боевики в ночь на воскресенье предприняли новую попытку беспилотной атаки на приграничье России. Силы ПВО уничтожили семь дронов ВСУ, сообщили в... РИА Новости Крым, 28.07.2024
2024-07-28T07:17
2024-07-28T07:17
2024-07-28T08:13
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Украинские боевики в ночь на воскресенье предприняли новую попытку беспилотной атаки на приграничье России. Силы ПВО уничтожили семь дронов ВСУ, сообщили в Минобороны.Накануне украинские боевики предприняли попытку массированной атаки российских регионов. Утром в субботу 24 беспилотника уничтожили российские силы ПВО в семи регионах страны.Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силы противовоздушной обороны России отразили массированную беспилотную атаку на регион. По его данным, в течение вечера боевики трижды атаковали Брянщину. Всего было сбито 14 дронов ВСУ. В ночь на пятницу над Ростовской и Курской областями уничтожено шесть вражеских беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака дронов на семь регионов России - что известно4 человека ранены в Курской и Белгородской областях при атаке дронов ВСУСилы ПВО за неделю сбили 10 тактических ракет ATACMS и более 600 дронов
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, безопасность, курская область, белгородская область, обстрелы белгородской области, обстрелы курской области, обстрелы всу, новости
Семь беспилотников сбиты над регионами России за ночь
Над Белгородской и Курской областями за ночь сбиты семь дронов ВСУ
07:17 28.07.2024 (обновлено: 08:13 28.07.2024)